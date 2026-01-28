Почему в Китае начались массовые чистки армейской верхушки

Недавно загадочно от сердечного приступа умер китайский премьер Ли Кэцян, автор экономического курса Си.

https://opinions.glavred.info/pochemu-v-kitae-nachalis-massovye-chistki-armeyskoy-verhushki-10735823.html Ссылка скопирована

Военные Китая / Коллаж: Главред, фото: Xinhua, DeepState

В Китае проходят массовые чистки армейской верхушки.

В том числе, отстранены ключевые фигуры, которые всегда воспринимались извне как опора Си Цзиньпина: зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся и глава Объединенного штаба ЦВС КНР Лю Чжэньли.

Их обвиняют в передаче секретов по ядерному оружию американской разведке, а также в коррупции.

видео дня

Оппозиция даже говорит о том, что "генералы" хотели сместить Си.

Но это все формальная часть обвинений.

В Китае обвинения в коррупции - это как в СССР в 30-х - во "вредительстве".

А обвинения в связях с разведкой США - как обвинения в контактах с японской, немецкой и британской разведками во времена Ежова, Ягоды и Берии.

Все это похоже на "дело маршалов" в СССР в 30-х годах, когда были расстреляны такие командиры РККА как Тухачевский и Блюхер.

Сталин проводил массовую зачистку армейского руководства накануне Большой Войны.

Оценивать такие отставки в руководстве Китая как ослабление персонально Си Цзиньпина - это как если бы опалу Серго Орджоникидзе и его загадочную смерть - оценили как персональное ослабление Сталина.

Кстати, недавно загадочно от сердечного приступа умер китайский премьер Ли Кэцян, автор экономического курса Си.

Именно Ли Кэцяну принадлежала идея создания в фундаментальной науке критической массы капитальных инвестиций для преодоления технологического отставания от США.

Смерть от сердечного приступа - почти как официальная версия смерти Орджоникидзе - главы Всесоюзного совета народного хозяйства СССР, а затем - главы комиссариата тяжелой промышленности, который тогда практически заменял в Советском Союзе правительство.

Есть два типа авторитарного управления: персональная диктатура и комиссарская.

В СССР в 20-х годах, особенно после смерти Ленина, превалировал второй тип - диктатура комиссаров.

Кстати, как и во Франции на начальном этапе революционной диктатуры.

Но диалектика истории такова, что на смену "диктатуры комиссаров" приходит вождистская модель.

Так работает любая революционная система управления, в том числе, кстати и у нас (просто в Украине после 2014 года комиссаров называли активистами).

В СССР на смену "комиссарской модели" пришел культ Сталина.

В Китае - постепенно формируется культ Си.

Кстати, для Си сравнение со Сталиным является комплиментом.

У всех вождей есть одна общая черта - их всех недооценивают на начальном этапе формирования персонального вождистского культа.

И даже, зачастую, высмеимают. Особенно, их внешние данные.

Общество традиционно переоценивает силу коллективных институтов и потом очень жестко расплачивается за это.

Атомизация общества под ударом тоталитарной кувалды всегда побеждает слабые коллективистские институты.

"Предохранители демократии" сгорают от перенапряжения

Любой культ личности на своей начальной стадии воспринимается как невозможный, а на финальной стадии - как безальтернативный.

Зачистка в армии в этом контексте, является важнейшей частью общего процесса установления вождизма в стране.

Потому что любому вождю для удержания власти нужна война, особенно "вечная".

По той причине, что "вечная война" = "вечной власти".

Любое высшее армейское руководство хочет тратить деньги на армию, но в контексте "вечной войны" - является внутренней фрондой, то есть не хочет "вечно воевать".

Поэтому происходит зачистка в армии и замена на тех, кто "хочет".

Нынешние события в Китае - это замена высшего военного руководства на тех, кто безоговорочно выполнит приказ своего Руководителя начать военные действия и "умереть за Китай".

О персоне: Алексей Кущ Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред