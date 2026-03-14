Что Путин "с барского плеча" отдал Трампу: Свитан назвал три страны

Роман Свитан
14 марта 2026, 19:10
Пока на Ближнем Востоке идет война, российской экономике ничего не угрожает.
Путин та Трамп / Колаж: Главред, фото: скриншот с видео, ua.depositphotos.com, facebook.com/WhiteHouse

На фоне роста цен на нефть из-за боевых действий на Ближнем Востоке, Россия оказывается главным бенефициаром этих процессов. Украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса Роман Свитан объясняет, как высокие нефтяные доходы укрепляют экономику РФ, почему Москва заинтересована в затяжном конфликте и какие последствия это имеет для будущего страны. Подробнее о стратегических рисках и экономических механизмах — в материале ниже.

Путин "с барского плеча" отдал Трампу Венесуэлу, Иран и Кубу, потому что понимал, что это приведет к росту цен на нефть. Третья часть всего нефтяного потока идет через Ормузский пролив, а, поскольку из-за боевых действий этот поток сократился, это, естественно, привело к росту цен. И Россия сейчас получит как минимум в полтора раз больше нефтедолларов, чем до войны на Ближнем Востоке. Потому РФ – бенефициар этой войны.

Кроме того, США снова позволили Индии закупать нефть у России. А это большие деньги. Плюс Китай переключит на себя трафик российской и иранской нефти. Потому Россия точно получит существенные экономические "плюшки" от всех этих процессов.

Естественно, Москва заинтересована в том, чтобы конфликт на Ближнем Востоке никогда не заканчивался, ведь цены на нефть растут, а российская нефть вновь стала востребованной на рынке. А еще иранцы, которые накопили валюту, будут покупать у России вооружения.

Пока на Ближнем Востоке идет война, российской экономике ничего не угрожает. Как только война прекратится, снова начнет тикать счетчик, отсчитывающий время до конца экономики РФ. Потому нам очень важно остановить войну на Ближнем Востоке. Чем раньше это случится, тем быстрее станет вновь провисать цена на нефть. Вряд ли, конечно, цена нефть обвалится до 20 долларов за баррель, как это было при СССР, но себестоимость добычи нефти в России значительно выше (40-45 долларов), чем была в Советском Союзе (14-15 долларов). Если цена на российский Urals опустится ниже 40 долларов, это будет началом конца российской экономики. А конец российской экономики – это начала конца Российской Федерации как таковой, потому что в этом случае она неизбежно повторит путь Советского Союза.

Кстати, это наша стратегическая задача, потому что только так – через развал, или самороспуск РФ, через крах российской экономики, через уничтожение российской нефтегазовой отрасли и снижение потока нефтедолларов в российскую казну – мы придем к миру. У нас другого варианта нет. Победить Россию мы можем, только развалив ее изнутри и распустив ее, как СССР.

О персоне: Роман Свитан

Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Зеленский рассказал об отношениях с Трампом и назвал своего "настоящего друга"

Зеленский рассказал об отношениях с Трампом и назвал своего "настоящего друга"

19:07Политика
Россияне оказались в окружении: Трегубов рассказал о ситуации под Купянском

Россияне оказались в окружении: Трегубов рассказал о ситуации под Купянском

18:05Фронт
"Еще одного героя забрала страшная война": на войне погиб сын генерала СБУ

"Еще одного героя забрала страшная война": на войне погиб сын генерала СБУ

16:44Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Неделя невероятной удачи: трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта

Неделя невероятной удачи: трем знакам китайского зодиака повезет с 16 по 22 марта

Период триумфа уже близится: кому из знаков зодиака улыбнется редкая удача

Период триумфа уже близится: кому из знаков зодиака улыбнется редкая удача

Гороскоп Таро на завтра 15 марта: Близнецы - суперзвезды, Овнам - успокоиться

Гороскоп Таро на завтра 15 марта: Близнецы - суперзвезды, Овнам - успокоиться

Гороскоп на завтра, 15 марта: Скорпионам - недоразумения, Овнам - успех

Гороскоп на завтра, 15 марта: Скорпионам - недоразумения, Овнам - успех

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке собаки с щенком за 45 секунд

Тест на IQ: нужно найти 5 отличий на картинке собаки с щенком за 45 секунд

Последние новости

20:34

Путин захочет договариваться: Свитан о главном способе принуждения РФ к миру

20:28

В какие дни нельзя печь пасхальный кулич старинные правила и приметы

20:23

Как выглядели границы Украины на карте тысячу лет назад: неожиданное открытиеВидео

20:16

Блэкауты в Украине: что было в 90-х и почему сейчас ситуация сложнее

19:57

Уже меньше 10 гривен: в Украине неожиданно подешевел базовый продукт

Россия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – СвитанРоссия меняет цели ударов и будет выносить уже не энергетику: что под угрозой – Свитан
19:52

Севооборот на огороде: что за чем нужно сажать для хорошего урожаяВидео

19:32

Минутное дело: простой трюк сделает туалет идеально чистым прямо на глазах

19:19

В возрасте 99 лет умерла популярная российская актриса

19:11

Тайна Бэнкси раскрыта: СМИ назвали настоящее имя художника

Реклама
19:10

Чего нельзя делать на Пасху: советы священников и важные правила

19:10

Что Путин "с барского плеча" отдал Трампу: Свитан назвал три странымнение

19:07

Зеленский рассказал об отношениях с Трампом и назвал своего "настоящего друга"Видео

18:24

"Погибнут миллионы россиян": у Трампа предупредили о тяжелых последствиях для РФ

18:05

Россияне оказались в окружении: Трегубов рассказал о ситуации под Купянском

18:04

Температура понизится: сильный ветер принесет на Тернопольщину похолодание

17:39

Женщина купила старый дом, напугав друзей: 13 лет спустя они все понялиВидео

17:31

Женщина завела щенка чихуахуа, но с собакой произошли невероятные изменения

16:44

"Еще одного героя забрала страшная война": на войне погиб сын генерала СБУ

16:32

РФ ударила по жилому кварталу в Запорожье: под завалами человек, подробностиФотоВидео

16:28

Мощные удары ВСУ: взорвана установка Искандер, РЛС С-300 и много живой силы РФ

Реклама
16:27

Цены уже на 72% ниже, чем в прошлом году: в Украине дешевеет популярный овощ

16:17

Разочаровался в жизни людей: мужчина 12 лет жил в пещере с волкамиВидео

16:16

Победитель "МастерШеф" сообщил, что идет воевать

16:12

Минус два корабля РФ и удар по порту: подробности смелой операции ГУРФото

16:09

Почему нельзя ехать на нейтралке: ошибка, ведущая к авариям

15:46

Три знака зодиака вскоре вытянут счастливый билет по жизни - кто они

15:19

Идут бои за освобождение территорий: Сырский рассказал о наступлении ВСУ на Юге

15:13

Тепло, но с характером: когда Львовкую область разогреет до +17°

14:57

"Украина втянулась в войну": Иран пригрозил Киеву ударами

14:55

Как сказать по-украински "предпочтительный": правильный вариант мало кто знает

14:27

Флирт у них в крови: астрологи назвали три самых обаятельных знака зодиака

14:08

Что означает рыбка на автомобиле: правда, о которой мало кто знает

13:49

"Шахед" во время атаки РФ на Украину залетел в Молдову, в Кишиневе отреагировали

13:46

Пожилая собака начинает лаять каждую ночь в 8 часов вечера: в чем причинаВидео

13:25

Порт "Кавказ", аэродром "Майкоп" и НПЗ поражены: пожар в РФ виден из космосаВидео

13:25

Как мгновенно убрать запах секонд-хенда с одежды: самые эффективные методы

13:07

Рассада желтеет и вытягивается: два простых раствора спасут растения за пару днейВидео

12:53

ВСУ громят российские силы на передовой благодаря новой стратегии - The Telegraph

12:49

Горе в команде Ротару: умер близкий человек

12:38

В Ровенской области резко изменится погода: прогноз на 15 марта

Реклама
12:35

Кадр с вечеринки напугал гостей: девушки заметили на нем "лишнего"

12:23

Мешок на голову и везли на съемки: Карпачев заговорил о скандале на "Супермаме"

12:14

"Это действительно редкость": Игнат рассказал об особом успехе УкраиныВидео

12:04

Работа мечты по гороскопу: какая профессия подходит каждому знаку зодиака

11:57

Секрет ведра на фаркопе: для чего оно было нужно

11:52

Почему 15 марта не рекомендуется гулять в лесу: какой церковный праздник

11:46

Как поднять стоимость дома за неделю при небольшом бюджете: совет эксперта

10:54

ВСУ сорвали наступление РФ на двух ключевых направлениях: в ISW оценили ситуацию

10:29

По два ведра смородины с куста: как приготовить лучшую подкормку из трех ингредиентовВидео

10:21

На Украину летело почти полтысячи целей: Зеленский назвал главную мишень для РФФото

