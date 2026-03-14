Что Путин 'с барского плеча' отдал Трампу: Свитан назвал три страны

Пока на Ближнем Востоке идет война, российской экономике ничего не угрожает.

На фоне роста цен на нефть из-за боевых действий на Ближнем Востоке, Россия оказывается главным бенефициаром этих процессов. Украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса Роман Свитан объясняет, как высокие нефтяные доходы укрепляют экономику РФ, почему Москва заинтересована в затяжном конфликте и какие последствия это имеет для будущего страны. Подробнее о стратегических рисках и экономических механизмах — в материале ниже.

Путин "с барского плеча" отдал Трампу Венесуэлу, Иран и Кубу, потому что понимал, что это приведет к росту цен на нефть. Третья часть всего нефтяного потока идет через Ормузский пролив, а, поскольку из-за боевых действий этот поток сократился, это, естественно, привело к росту цен. И Россия сейчас получит как минимум в полтора раз больше нефтедолларов, чем до войны на Ближнем Востоке. Потому РФ – бенефициар этой войны.

Кроме того, США снова позволили Индии закупать нефть у России. А это большие деньги. Плюс Китай переключит на себя трафик российской и иранской нефти. Потому Россия точно получит существенные экономические "плюшки" от всех этих процессов.

Естественно, Москва заинтересована в том, чтобы конфликт на Ближнем Востоке никогда не заканчивался, ведь цены на нефть растут, а российская нефть вновь стала востребованной на рынке. А еще иранцы, которые накопили валюту, будут покупать у России вооружения.

Пока на Ближнем Востоке идет война, российской экономике ничего не угрожает. Как только война прекратится, снова начнет тикать счетчик, отсчитывающий время до конца экономики РФ. Потому нам очень важно остановить войну на Ближнем Востоке. Чем раньше это случится, тем быстрее станет вновь провисать цена на нефть. Вряд ли, конечно, цена нефть обвалится до 20 долларов за баррель, как это было при СССР, но себестоимость добычи нефти в России значительно выше (40-45 долларов), чем была в Советском Союзе (14-15 долларов). Если цена на российский Urals опустится ниже 40 долларов, это будет началом конца российской экономики. А конец российской экономики – это начала конца Российской Федерации как таковой, потому что в этом случае она неизбежно повторит путь Советского Союза.

Кстати, это наша стратегическая задача, потому что только так – через развал, или самороспуск РФ, через крах российской экономики, через уничтожение российской нефтегазовой отрасли и снижение потока нефтедолларов в российскую казну – мы придем к миру. У нас другого варианта нет. Победить Россию мы можем, только развалив ее изнутри и распустив ее, как СССР.

О персоне: Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

