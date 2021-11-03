УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему в газовых проблемах Украины виноват не только Путин

Геннадий Рябцев

Директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе

3 ноября 2021, 06:10

В связи с сокращением транзита газа в Украине может существенно вырасти тариф на распределение газа.

Газ цены
Оператор ГТС Украины предупредил о том, что Газпром снизил прокачку газа и может в любой момент прекратить транзит через Украину / Reuters

Глава "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил о снижении Россией прокачки топлива по украинскому газопроводу до 57 миллионов кубометров в сутки с 1 ноября. В связи с этим Макогон предположил, что по решению Газпрома транзит газа через Украину может прекратиться фактически в любой момент.

Как только человек попадает в кресло руководителя компании или на какую-то политическую должность (например, министра или его заместителя), у него тут же пропадает логическое мышление и объективность.

Это желание сохранить за собой кресло приводит к тому, что уважаемые люди вроде Витренко и Макогона несут полную ахинею, успешно делая вид, что не понимают как работает газовый рынок. В частности, сокращение транзита по трубопроводу Ямал-Европа произошло на один день из-за того, что Польша отобрала из него газ для собственных нужд. То есть она отобрала ровно столько, сколько имеет право это сделать. Более того, транзит в последние дни сократился, потому что Путин дал указание наполнить российские газовые хранилища до 1 ноября, после чего заняться наполнением газовых хранилищ в Европе, в которых Газпром имеет свою долю.

Об этом всем известно, но людей, которые в этом не разбираются, нарочно оболванивают. Все эти посты как раз на это и направлены. И это - темники, которые транслируют люди, которые не столь профессиональны как Витренко и Макогон и которые не понимают даже смысла слов, которые те произносят.

На данный момент нет никаких поводов для паники. Те объемы газа, которые идут Украину, предусмотрены долгосрочными и среднесрочными контрактами. То есть фактически эти объемы уже расписаны по его получателям - конечным потребителям.

Реклама

Читайте такжеПоздно спохватились: что ждет Украину после уменьшения транзита газаВ свою очередь, Газпром не заинтересован в сокращении объемов поставок. Прежде всего потому, что это приведет к невыполнению федерального бюджета РФ, так как половина его поступлений - от экспорта энергоносителей. Какой идиот будет сокращать поставки, не только не получая прибыли, но и еще выплачивая деньги по принципу "качай или плати"?!

Тем более, что Газпром - государственная компания, руководство которого стоит перед выбором - либо наполнение бюджета, либо увольнение. Поэтому все процессы в ней направлены на получение как можно большей прибыли. А выполнением своих обязательств по контрактам он демонстрирует Европе свою надежность в сравнении с другими поставщиками на газовом рынке. Ведь Газпром в Европе оказался единственным поставщиком газа на территории ЕС, который в этом году увеличил поставки, тогда как все остальные их сократили по ряду субъективных и объективных причин. Например, Нидерланды, которые закрывают месторождение в Гронингене, Норвегия, у которых стареют месторождения и потому они физически не могут наращивать поставки, Алжира, который разругался с Марокко и прекратил поставки газа в Испанию, а также США и Катар, чьи трейдеры соблазнились высокими ценами в Юго-Восточной Азии и перенаправили туда весь сжиженный газ.

Поэтому Нафтогазу в данном случае пора определиться - либо Газпром "страшный" и прекратить с ним все отношения, перестав бороться с ним за увеличение транзита, сосредоточившись на решении внутренних проблем, либо Газпром "хороший" и прекратить выдвижение обвинения против него. Потому что совмещать одно с другим нельзя - рассказывать о том, как Газпром выкручивает руки Европе и просить его сохранять транзит. Точно также, как нельзя повторять одну и ту же байку о том, что "Путин нападет" по поводу и без.

Украина со своей стороны выполнила обязательства по закачке газа в хранилища - во всяком случае, Нафтогаз отрапортовал об этом еще перед началом отопительного сезона. Того газа, который есть в хранилищах и который добывается в Украине и возможных контрактов, которые будут заключены для поставок газа по реверсу, будут достаточно, чтобы обеспечить всех потребителей.

Единственная проблема - это не объемы, а ценообразование. Потому что те цены, которые сейчас выставляются на газ, в том числе, и на газ внутренней добычи - грабительские и не имеют никакого отношения к рынку.

И проблема не в наличии или отсутствии газа, а в том, что многие потребители попросту не смогут себе позволить себе его купить - в первую очередь, газ становится недоступным для промышленности. Как следствие, предприятия будут работать в убыток, из-за чего будут расти долги по ЖКХ и сокращать сотрудников.

При этом дефицит газа по фиксированной Нафтогазом цене возникает и у теплоэнерго, так как объемы газа им определили, исходя из неких умозаключений чиновников. Потому дефицит возникает, потому что очень сложно разделить нужды бюджетных организаций и населения, цена газа для которых отличается в разы.

Тем не менее, у населения никакого дефицита газа не будет. Однако, поскольку цена газа для них не вырастет, у населения появится другая проблема, так как однозначно будет расти тариф на распределение газа. Ведь для того, чтобы распределить газ, необходимо потратить энергию - создать давление в трубе, чтобы газ дошел до каждой плиты. А для этого нужен технологический газ, который продается по той же рыночной цене в 55 гривен за кубометр.

Цена газа останется неизменной - 7,96 за куб у Нафтогаза или примерно 8-9 гривен у других компаний, но к ним нужно будет добавить еще и возросший в несколько раз тариф на распределение, который у некоторых поставщиков уже доходит до 8 гривен.

Каким именно будет рост - сказать сложно, так как в каждом регионе структура тарифа зависит от количества потребителей, длины сетей и состояния компрессорных станций, которые либо обновлены, либо не менялись с 60-х годов.

И вместо того, чтобы эти проблемы решать, у нас ищут внешнего врага, ведь именно Путин виноват в том, что в Украине газ продается по 55 гривен за кубометр и дороже, а не те, кто продает газ по такой высокой цене.

Геннадий Рябцев, директор специальных проектов научно-технического центра Психея, эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, специально для Главреда

viber
Газпром Нафтогаз тарифы на газ Геннадий Рябцев новости Украины
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на зиму 2022 вошли потрясающие джинсы в стиле 80-х, в которых не страшны никакие морозыВ моду на зиму 2022 вошли потрясающие джинсы в стиле 80-х, в которых не страшны никакие морозы В моду на зиму 2022 вернулась завораживающая стрижка на средние волосы в стиле загадочных 70-хВ моду на зиму 2022 вернулась завораживающая стрижка на средние волосы в стиле загадочных 70-х Приметы на 1 ноября: что нельзя делать в день Ивана и как не попасть в бедуПриметы на 1 ноября: что нельзя делать в день Ивана и как не попасть в беду Православный календарь на ноябрь 2021: важные даты и церковные праздникиПравославный календарь на ноябрь 2021: важные даты и церковные праздники Екатерина Бужинская едва не выронила сочный бюст из черного кожаного платьяЕкатерина Бужинская едва не выронила сочный бюст из черного кожаного платья
06:44

Как сгенерировать COVID-сертификат в "Дие" обладателям паспортов-книжечек: пошаговая инструкция

06:10

Почему в газовых проблемах Украины виноват не только Путин мнение

06:01

Самые модные стрижки осень-зима 2022 с челкой, по которым весь мир сейчас сходит с ума Фото Видео

05:26

Украине грозит полномасштабный энергокризис и аварийные отключения - эксперт

05:18

Стало известно, как 5G скажется на экологии планеты Видео

Реклама
05:01

Снег повалит в ноябре, ударит мороз: украинцам назвали даты Видео

05:00

Специалист рассказала, кому стоит регулярно есть бананы

04:50

Гром в раю: Надя Дорофеева засомневалась в любви Дантеса

04:20

Приметы на 3 ноября: что нельзя делать в Илларионов день и как не попасть в беду Видео

03:32

Опасный вид рака можно определить по ногам: британские ученые перечислили признаки

03:01

Ученые назвали самый вредный для печени алкоголь

02:30

150 килограмм сексуальности: Тесс Холидей повторила культовый образ Джулии Робертс из Красотки

02:30

Кому нельзя есть картошку - ответ диетолога

02:07

В Днепре ребенок проглотил булавку: как спасали малыша

01:42

Кто заменит Зеленского на посту президента: неожиданный прогноз астролога Видео

01:04

Диетолог рассказала о страшной опасности хурмы Видео

00:42

Назван осенний фрукт, который продлевает молодость и улучшает работу печени

00:22

Гороскоп на 3 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: знак свыше, разочарование или приятные сюрпризы Видео

02 ноября, вторник
23:57

В Минсоцполитики поведали подробности введения накопительной пенсии

23:23

Комаровский назвал главную опасность штамма Дельта Видео

Реклама
22:58

Врачи назвали 5 самых опасных для завтрака продукта Видео

22:45

В Польше стартовали испытания украинской вакцины от коронавируса Видео

22:41

В Украине назвали численность российских войск возле границ Видео

22:25

Блинкен во время встречи с Зеленским сделал громкое заявление о СП-2

21:59

На Волыни отец 5 детей жестоко изнасиловал женщину Видео

21:46

В Украину движется первый снег: синоптики назвали дату Видео

21:45

В "Укрэнерго" оправдались за поставки электроэнергии из Беларуси Видео

21:31

Угрожали пистолетом: подростков накажут за издевательства над больной бабушкой Видео

21:08

Не подвергайте себя опасности: названы три вещи в доме, которые нужно прятать от посторонних глаз Видео

20:42

Ярош откровенно высказался о своем назначении советником главкома ВСУ Видео

20:39

В Луцке мать посреди ночи изрезала себя и 2-летнюю дочь

20:20

"Меня бесит эта Марина": боксер Вячеслав Узелков набросился на журналиста и устроил скандал Видео

20:17

Скандал в автобусе Киева: пассажирку без маски выгнали из транспорта

20:03

"Мы реально падали с неба на землю": известный украинский телеведущий едва не попал в авиакатастрофу

19:59

В Украине взлетят цены на молочные продукты: в чем причина

19:51

"Большая стройка" приблизила дорожную отрасль к международным стандартам – МИУ

19:40

Горячий красавчик: как сейчас выглядит самый младший сын Майкла Джексона

19:35

Под Одессой целая семья отравилась неизвестным веществом: мать погибла

19:28

График проведения ВНО-2022: какие даты и предметы Видео

18:43

Глава Минобороны подал в отставку

Реклама
18:42

В моду на зиму 2022 вошли потрясающие джинсы в стиле 80-х, в которых не страшны никакие морозы Фото Видео

18:39

Горе в семье Антина Мухарского: ушел из жизни его именитый отец

18:37

Метинвест увеличил поставки кислорода в больницы Украины до 100 тонн в сутки

18:35

Школьник решил продать свою младшую сестру и выставил объявление в Интернете

18:23

Новые правила: в Раду теперь не попадешь без COVID-документов Видео

18:04

Сон со вторника на среду: что значит, и сбывается ли он

17:49

Как правильно выбрать авокадо и на что обратить внимание

17:45

Четыре области Украины на пороге "красной зоны": кому и где светит локдаун Видео

17:34

Украина запросила у Беларуси аварийную помощь по поставкам электроэнергии Видео

17:14

До 3-х лет тюрьмы: в Украине ужесточили наказание за подделку COVID-сертификатов Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять