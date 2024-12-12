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Почему в Берлине ликуют сирийские беженцы?

Игорь Эйдман
12 декабря 2024, 19:10
82
Страна, ведущая в 21 веке войну за аннексию чужих территорий, обречена.
Путин, Германия
Путин и Германия / Коллаж фото УНИАН, сайт Кремля

Далее везде.

Сирийские беженцы в Берлине всегда выходили на акции протеста, когда приезжал Путин. Помню, летом 2018 года он должен был встретиться с Меркель в загородном особняке. Вдоль дороги, по которой проезжал его лимузин, стояли протестующие: украинцы, чеченцы, россияне (беларусов тогда еще не было на протестах, они стали выходить после 2020 года). Но больше всего было сирийцев. Вместе с ними мы устроили обструкцию путинскому кортежу. Потом это показали по немецкому ТВ - Меркель встречала Путина у ограды особняка, а на заднем фоне слышалось: Путин-киллер, Путин-мёрдер, террорист и т.д. Теперь сирийцы выгнали своего диктатора-убийцу. Я не буду гадать, что будет в Сирии дальше, но местный кровавый тиран свергнут, а его российский коллега и покровитель получил по морде и это в любом случае здорово.

На той демонстрации я коротко поговорил с одним немолодым сирийцем. Он ещё при СССР учился в военном училище где-то в Украине и неплохо изъяснялся по-русски. Я спросил его, когда сирийцы снесут семейку Асадов. Он мне ответил, что не верит, что это произойдет при его жизни: "Асады правят уже пятьдесят лет и столько же ещё могут править, никто в мире не готов с ними разобраться". Мимо проходили молодые сирийцы и на ломанном немецком кричали "Асад ист капут!". Мой умудренный жизнью собеседник посмотрел на них скептически… И вот прошло не пятьдесят, а только шесть лет и диктатура Асада пала. Оптимисты оказались реалистами, а "трезвомыслящие" пессимисты признали свою неправоту.

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Я знаю, что многие выходцы из бывшего СССР сейчас настроены пессимистически и не верят в позитивные перемены на постсоветском пространстве. Однако исторически у путинского режима и его недоимперии шансов нет. То что пытается сейчас делать Путин перпендикулярно современности. Время империй, империалистических войн и территориальных захватов безвозвратно прошло. Страна, ведущая в 21 веке войну за аннексию чужих территорий, обречена.

Сейчас в Берлине ликуют сирийские беженцы. Велика вероятность, что недалеко то время, когда чеченцы здесь будут праздновать свержение Кадырова, беларусы - конец диктатуры Лукашенко, украинцы победу на Путиным, а российские политические эмигранты - ещё и конец его режима. И все они, конечно, будут праздновать крах Российской империи, а те, кто не будут - нам не товарищи.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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