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Почему в аграрной Украине подсолнечное масло дороже, чем в ЕС

Алексей Кущ

экономист, финансовый аналитик

28 июля 2021, 19:45

Чем выше цены, тем больше НДС перечислят в "общак" простые украинцы. И тем больше из него возьмут украинцы "непростые".

растительное масло
В Украине значительно подорожало растительное масло / УНИАН

Социальные сети в Украине наконец увидели то, о чем мы пишем уже несколько месяцев: удивительную разницу между ценами на подсолнечное масло в зарубежных супермаркетах и украинских.

Юзеры с удивлением постят фотографии, на которых изображены украинские ценники в пределах 50+ грн за бутылку, и аналогичные, например, из чешского супермаркета, которые в гривневом эквивалент составляют примерно 30 грн, причем масло, понятное дело, наше.

А иначе и быть не может, ведь из 20,9 млн тонн подсолнечного масла на международном рынке примерно 6,7 млн тонн в маркетинговом году 2019/2020 пришлось на Украину.

Наша страна – номер один среди мировых производителей, хотя нам на пятки и наступает РФ (доля россиян - 5,8 млн тонн). Суммарно на две указанные страны приходится почти 60% мирового рынка.

Читайте такжеЦены на продукты в Украине будут расти: что подорожаетПри этом объемы переработки в Украине существенно превышают внутренние потребности: из указанных 6,7 млн тонн сами украинцы в лучшем случае потребляют за год всего 0,4 млн.

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Казалось бы, при таком раскладе у нас не должно быть никаких проблем с внутренними ценами.

Абсурдность произошедшего можно проиллюстрировать на простом примере: вы можете себе представить, чтобы в Саудовской Аравии бензин на заправках вдруг стал бы дороже, чем в Европе?

Думаю, если бы такое произошло, то отсечением руки у провинившихся дело бы не ограничилось, пришлось бы жертвовать и другими "конечностями".

Наша нефть – это подсолнечник и кукуруза, а условный бензин – выработанное из этих культур масло.

Читайте такжеВ Украине с сентября взлетят цены на продукты: что подорожает больше всегоТак почему же за условный литр подсолнечного масла в крупном опте на экспорт можно получить примерно один доллар за литр (то есть 27-28 грн), а при продаже на внутреннем рынке в розницу – целых два доллара (более 50 грн за литр).

Понятное дело, существуют законы рынка, когда розница всегда дороже оптовой партии как за счет фактора объема продаж, так и по причине стоимости упаковки и дистрибьюции.

Но это не может объяснить разницу в цене в два раза, должны быть системные факторы, которые и формируют указанный выше зазор.

Начнем со второстепенных причин.

Наши торговые сети формируют свой профит не столько за счет роста объемов продаж, как с помощью торговой наценки.

Объясняется это низким платежеспособным спросом населения и фактором так называемых "товаров Гиффена".

Простыми словами, снизив цену и торговую маржу до минимума, торговые сети не компенсируют потери ростом объемов проданного товара.

Поэтому лучше продавать меньше, но дороже: кому надо, тот купит даже переплачивая. И украинцы переплачивают, покупая несколько бутылок подсолнечного масла в месяц.

Фактор "товара Гиффена" означает, что есть группа социальных товаров, спрос на которые растет при увеличении цены, хоть это и звучит на первый взгляд парадоксально.

Этот феномен характерен для бедных обществ: в Ирландии в ХІХ веке таким товаром был картофель, в Китае – лапша.

В Украине к нему можно отнести сахар и тоже подсолнечное масло: люди ожидают рост цен и запасаются впрок.

А крупные компании на рынке этим активно пользуются, вступая в олигопольный сговор для получения сверхприбыли при полном попустительстве антимонопольного комитета.

Но есть и стратегический фактор – налоговые стимулы.

Прежде всего речь идет о заградительных пошлинах, которые минимизируют вывоз сырья из страны.

В свое время Украина ввела пошлину в размере 23% на вывоз семян подсолнечника, и это привело к появлению в стране десятков маслоэкстракционных заводов.

На экспорте подсолнечного масла мы зарабатываем миллиарды долларов, в то же время при продаже на внешних рынках "семечки" получали бы в 3-4 раза меньше.

В дальнейшем под давлением ВТО и ЕС (условия вступления в зоны торговли, международной и европейской) Украина существенно снизила свои экспортные пошлины, что привело к тому, что на фоне мирового дефицита сырья вывоз украинской "семечки" в 2021 году вырос почти в семь раз.

В это же время РФ ввела для защиты внутренней переработки пошлину на вывоз семян подсолнечника в размере 70% от так называемой "демпферной цены", когда устанавливается цена отсечения и пошлина на сумму, которая превышает указанное значение.

Таким образом, при резком росте экспортных закупочных цен на семена подсолнечника срабатывает защитный пошлинный механизм, и экспортер отдает государству в виде пошлины 70% роста цены, что делает экспорт "семечки" невыгодным.

В Украине такой системы заградительных пошлин на вывоз сырья нет, поэтому многие маслоэкстракционные заводы в Украине в этом году остановились на ремонт – именно по причине дефицита сырья.

Но и переработчики в Украине, особенно представленные несколькими крупнейшими компаниями, активно пользуются существующим фискальным механизмом в свою пользу.

В 2019 году ГФС провела детальное изучение баланса поступлений в бюджет со стороны 42 крупнейших производителей масла и продавцов "семечки" и суммами возмещения НДС, выплаченных им из государственного бюджета.

Оказалось, что сумма уплаченного этими компаниями в бюджет НДС была на 32,2 млрд грн меньше суммы возмещенного им налога со стороны государства (за счет бюджетных средств).

Более того, экспорт семян подсолнечника и подсолнечного масла стал источником массовой оптимизации налогообложения – так называемые "экспортные карусели, или нетипичный экспорт".

Схема выглядит примерно так: крупная торговая сеть продает товары, и ее обязательства перед бюджетом по уплате НДС составляют один миллиард гривен.

Но платить в бюджет не хочется.

Тогда торговая сеть покупает за 6 млрд грн подсолнечное масло/семечку.

На эту сумму формируется налоговый кредит по НДС в размере 1 млрд грн, то есть в сальдовом остатке обязательства ритейлера перед государством равны нулю.

В дальнейшем эта компания экспортирует семечку и масло на внешние рынки без уплаты налогов, так как НДС при экспорте не начисляется.

Полученная выгода в один ярд делится торговой сетью и продавцом семечки/масла пополам.

Только на примере трех ритейлеров было установлено уклонение обязательств по НДС на 0,6 млрд грн при объеме нетипичного экспорта в размере 3,4 млрд грн.

Общая емкость схем "нетипичного экспорта" и, соответственно, потери государственного бюджета составляют 30 млрд грн в год.

Сама схема возмещения НДС за счет государства по экспорту сырья ("семечка") и полуфабрикатов ("масло") приводит к тому, что цена на внутреннюю партию товара всегда будет выше, чем на аналогичную экспортную (на размер упомянутого НДС).

Сама же "копилка" налога на добавленную стоимость, из которой и черпают деньги на возмещение, формируется всеми нами – конечными потребителями товаров и услуг.

Например, в цене батона в 18 грн бабушка уплачивает 3 грн этого налога.

Выходит, что все мы скидываемся в "общак" под названием бюджет, контролируемый властью, чтобы бутылка масла в чешском супермаркете стоила в полтора раза дешевле, чем в украинском.

При этом те же самые украинские торговые сети, которые впаривают нам масло по 50 грн, на схемах с "нетипичным экспортом" масла и семечки минимизируют свое налогообложение на миллиарды гривен в год.

И тут круг замкнулся: чтобы было на чем "химичить", копилка должна пополняться простыми гражданами.

Значит, чем выше цены, тем больше НДС перечислят в "общак" простые украинцы. И тем больше из него возьмут украинцы "непростые".

подсолнечное масло цены на продукты
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