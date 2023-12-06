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Почему Украину не воспринимают узловой точкой безопасности континента

Алексей Кущ
6 декабря 2023, 19:10
Давайте, сперва, станем значимыми для глобальной системы как Израиль, а потом уже будем обижаться на мир.
Доллары, США, Украина
США и Украина / Коллаж Главред, фото УНИАН

Хотите без иллюзий "протестить" как мировая экономическая система относится к вам и оценивает вашу важность для нее - смотрите на цену золота на мировых рынках.

Показательная сравнительная динамика золотых котировок получается при сравнении шоков на рынке золота на двух точках наблюдений:

1. Война в Украине.

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2. Война в Израиле.

Итак, Россия нападает на Украину 24 февраля 2022 года. Золото дорожает с 1889 дол за унцию до 1988 дол или на 99 дол (5%).

Затем, в течение почти всего 2022 года цена на золото падала (до октября) - до 1644 дол или на 13% (если считать от точки 1889 дол).

А теперь вторая точка наблюдений.

В октябре 2023 ХАМАС нападает на Израиль. И тут цена золота начинает очень быстро расти: с 1832 дол до 2100 дол или на почти 15%.

Естественно, среди факторов роста цен на золото есть и "макроэконом": ожидание снижения базовых ставок ФРС и т.д.

Но в целом, золото - это традиционная "тихая гавань" для инвесторов, инструмент хеджирования и диверсификации геополитических рисков.

Почему такая разная реакция рынка золота на две войны?

Инвесторы воспринимают Израиль как узловую точку безопасности Запада на Ближнем Востоке, от которой многое зависит, в том числе, мировой рынок нефти, ситуация в арабском геополитическом протокластере (от Багдада до Рабата) и положение Турции, Ирана, Пакистана, Афганистана.

То есть, если взглянуть шире - в мусульманской умме.

Важность Израиля для США можно сравнить с важностью королевства крестоносцев для Средневековой Европы.

Украину, к сожалению не воспринимают узловой точкой безопасности континента

Если уже продолжать исторические аллюзии - мы больше похожи на "Антиохийское княжество" крестоносцев, которое существовало на территории современных Сирии и Турции и выступало форпостом позиций Иерусалимского королевства, подчиняясь то центрам крестоносцев на Ближнем Востоке, то Византии в их противостоянии с мусульманской угрозой, надвигавшейся с Востока.

Понятно, что будь Украина членом НАТО или ЕС, она стала бы такой узловой точкой безопасности континента и при нападении на нее России, цена золота, в таком случае, могла бы взлететь и до 3000 дол за унцию и больше.

Но история не знает сослагательного наклонения.

Здесь каждая страна использует свои персональные шансы.

У нас, например, есть многочисленная диаспора за рубежом, но ее влияние на несколько порядков уступает влиянию еврейской диаспоры.

Здесь очень важно не впадать в солипсизм, а мы периодически впадаем.

"Солипсизм (от лат. solus — "единственный" и ipse — "сам") - философская доктрина, характеризующаяся признанием собственного индивидуального сознания в качестве единственной и несомненной реальности и отрицанием объективной реальности окружающего мира.

Иногда этот термин употребляется в этическом смысле для обозначения крайнего эгоцентризма".

Мы сами конструируем некие догмы и доктрины, которые существуют только в наших головах и больше нигде в мире. А потом разочаровываемся в союзниках и обижаемся на весь мир.

Например, сейчас, когда помощь США начали "делить" между нами, Израилем, Тайванем и "мексиканской стеной".

Последнее - особенно обидно, так как по нашему представлению, это "не наш уровень значимости".

Американцы считают иначе. Это реальность, с которой придется считаться или она просто раздавит нас.

Давайте, сперва, станем значимыми для глобальной системы как Израиль, а потом уже будем обижаться на мир.

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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война в Украине новости США Александр Кущ
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