Почему Украине пора ударить по Крымскому мосту и российским военным базам в Крыму

Россия не решится на ядерный удар, даже если Украина попытается вернуть Крым / depositphotos, Reuters

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил Украине "судным днем" в случае удара по Крыму. Складывается впечатление, что Медведев стремится занять место Жириновского. Совсем недавно его всем Кремлем отправляли в лечебное учреждение, дабы он избавился от алкоголизма, а тут он, похоже, протрезвел и начал вещать о "судном дне" и ядерной кнопке. Это – старая и давно известная песня.

Россия сегодня не может даже увеличить эскалацию на фронте, чтобы надавить на Украину по определенным позициям. Она уже неделю не может возобновить наступление на Донбассе, в Донецкой области – у российских войск не получается это сделать без новых резервов.

Потому все эти угрозы – лишь слова. А когда эти угрозы произносит такой человек как Медведев, они просто превращаются в комедию.

Что же касается вероятности начала "хлопков" в Крыму, то, прежде всего, следует отметить, что Украина не имеет отношения к "хлопкам" в российских городах. К примеру, ракетный удар по Белгороду – российским активистам удалось найти запись с видеорегистратора автомобиля, на которой четко видно, что ракеты в Белгород летели с северо-востока, а не с запада. В общем, Украина такими вещами не балуется.

Вы представляете, что бы было, если бы Российская Федерация нашла обломок ракеты "Точки У" с серийным номером, который бы указывал на принадлежность к воинской части Вооруженных сил Украины? Уже была бы истерика со спектаклем. Россияне уже бились бы в конвульсиях в Совбезе ООН, доказывая, что Украина – страна-агрессор, что с ней нельзя иметь ничего общего в политическом плане, что Украина недоговороспособна и т.д.

То есть, если бы Украина действительно была причастна к "хлопкам", в России было бы очень много шума. Одним словом, мы не причастны ко всем этим событиям, потому вероятность "хлопков" в Крыму не от нас зависит.

А вот удары по Крыму украинская сторона вполне легитимно может наносить. И наши партнеры нас в этом поддерживают, в том числе американцы: они не видят в этом проблемы, ведь Крым – это украинская территория, потому Украина имеет право решать, наносить удары или нет.

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В свою очередь Россия прекрасно понимает, что вопрос поставок оперативно-тактических ракет ВСУ – это вопрос времени, причем ближайшего. А с их появлением нанесение ударов станет первоочередной задачей, дабы прекратить поставки российских вооружений, допустим, по Крымскому мосту. Ведь необязательно обваливать центральный пролет моста – можно обвалить любой пролет между мостом и материком, чтобы прекратить поставки оружия в Крым.

В данной ситуации речь не идет о том, удачный сейчас момент или нет – имеет значение оперативное превосходство. Если мы будем сидеть и ждать подходящего момента, то мы положим армию и проиграем войну. Есть военная целесообразность, а раз она есть, значит, при первой же возможности нужно наносить удары, иначе противник ударит первым.

Подчеркиваю, военная целесообразность есть уже сейчас: через Крымский мост Российская Федерация завозит технику, вооружения, личный состав, боеприпасы, в результате чего наша армия умывается кровью на херсонском направлении. Мы потеряли юго-восток Украины за счет того, что Россия зашла с Крыма на нашу территорию. Одни только эти факты говорят о том, что нужно немедленно прекращать подпитку Крыма.

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Местные жители постоянно публикуют в проукраинских пабликах сообщения о том, что туда идут эшелоны, колонны техники – и все это движется на фронт. Разве мы – мазохисты, чтобы создавать себе трудности, а потом мужественно их преодолевать? Нет, нужно бить на упреждение, иначе войну мы никогда не выиграем.

Точно так же Украине уже сейчас целесообразно наносить удары по военным базам в Крыму, потому что именно там находится российское оружие, которое потом оказывается на фронте. Военные базы в Крыму выполняют роль перевалочных баз, ремонтно-восстановительных баз, а также центров подготовки и формирования резерва. Поэтому Украине обязательно нужно наносить удары по военным базам в Крыму.

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Даже если Украина станет наносить удары по военным базам в Крыму и пытаться вернуть полуостров, Россия не решится на ядерный удар по украинской территории. Все эти угрозы со стороны Москвы – это политическое запугивание, не более того. Во-первых, делать из территории, которую ты хочешь завоевать, ядерную помойку, которую нельзя будет использовать, как минимум, три-четыре десятка лет, это крайне нелогично. Во-вторых, Украина – сопредельная территория, и, если Россия нанесет по украинской территории ядерный удар, то где выпадет радиоактивный дождь – предугадать никто не может.

Олег Жданов, военный эксперт, полковник запаса, специально для Главреда