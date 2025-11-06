Причин этому две: наши удары по перерабатывающим заводам рф и санкции Трампа.

Нефть и томагавки.

В цене нефти мы всегда рассчитываем на падение российских доходов. Значительно меньше мы смотрим, что происходит, когда эти доходы падают. А происходит следующее - доходы компаний США и ЕС растут. На этой неделе Рейтерс опубликовал данные о доходах ведущих компаний за 3 квартал и они выросли на 61%! В частности:

1. Exxon (США) +34% до 1,84 млрд долл.

2. Chevron (США) +54% до 1,13 млдр долл

3. Totalenergies (Франция) +76% до 687 млн долл.

4. Shell (Британия) +466% до 550 млн долл.

Причин этому две: наши удары по перерабатывающим заводам рф и санкции Трампа.

Я постоянно повторяю, что нам надо понять Трампа, чтобы начать правильно говорить. Вот эти данные являются лучшей аргументацией почему Украине надо дать томагавки. Ведь благодаря этому мы еще больше вынесем заводы нефтепереработки и еще больше доходов будет у западных компаний.

О персоне: Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

