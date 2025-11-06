Укр
Почему Украине очень нужны Томагавки?

Виктор Андрусив
6 ноября 2025, 08:46
Причин этому две: наши удары по перерабатывающим заводам рф и санкции Трампа.
Владимир Зеленский, Томагавк, США
Томагавки для Украины / Коллаж Главред, фото - Википедия, УНИАН

Нефть и томагавки.

В цене нефти мы всегда рассчитываем на падение российских доходов. Значительно меньше мы смотрим, что происходит, когда эти доходы падают. А происходит следующее - доходы компаний США и ЕС растут. На этой неделе Рейтерс опубликовал данные о доходах ведущих компаний за 3 квартал и они выросли на 61%! В частности:

1. Exxon (США) +34% до 1,84 млрд долл.

2. Chevron (США) +54% до 1,13 млдр долл

3. Totalenergies (Франция) +76% до 687 млн долл.

4. Shell (Британия) +466% до 550 млн долл.

Причин этому две: наши удары по перерабатывающим заводам рф и санкции Трампа.

Я постоянно повторяю, что нам надо понять Трампа, чтобы начать правильно говорить. Вот эти данные являются лучшей аргументацией почему Украине надо дать томагавки. Ведь благодаря этому мы еще больше вынесем заводы нефтепереработки и еще больше доходов будет у западных компаний.

О персоне: Виктор Андрусив

Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

война в Украине Томагавки Томагавк Виктор Андрусив
В Украине могут отменить графики отключений света: эксперт объяснил, что изменится

09:53Украина
За посылки до 150 евро придется платить: что предлагает НБУ и как это ударит по кошельку украинцев

09:00Аналитика
Трамп заявил, что разговаривал с Путиным и тот просил его завершить войну в Украине

08:33Война
