Почему Украине лучше было бы получить статус кандидата в ЕС до победы над Путиным

Страны ЕС предварительно договорились о рассмотрении Украины в качестве кандидата на вступление в Евросоюз / УНІАН

​​Евросоюз - это, прежде всего, бюрократия, никто там не может скакать через чью-то голову. Поэтому решение ЕС о признании перспективы членства Украины в ЕС - промежуточное, но при других обстоятельствах его могло и не быть.

Мы должны понимать, что на двух уровнях, политическом и межгосударственном, вопрос о том, что Украина имеет право на получение кандидатства решен. Но дальше встает вопрос о том, как это делать - каким образом и с помощью какого механизма. Этим уже должна заниматься Еврокомиссия, потому что стандартная процедура приобретения статуса кандидата предусматривает, что именно она дальше нарабатывает соответствующий план действий, согласовывает его, проводит аудит законодательства. То есть этот период до провозглашения страны кандидатом в ЕС обычно длится полтора года, не меньше.

Еврокомиссия уже не может отказать Украине в предоставлении статуса кандидата, но она должна определиться с тем, как именно это будет происходить. Например, это может быть специальная ускоренная процедура, или же это может произойти аж после войны, когда в Киев с проверкой безопасно сможет приехать Европейская комиссия.

Соответственно, теперь отменить статус кандидата для Украины могут разве что в случае экстраординарных событий внутри страны - например, если (не дай бог) потеряет свою независимость пойдет на неприемлемые условия на переговорах с РФ (но я надеюсь, этого не случится). Все остальное - так или иначе это произойдет, вопрос в том, когда - через несколько недель или через несколько дней.

Разработка специальной процедуры не требует много времени - речь идет о наработке короткого алгоритма. Например, в ЕС могут заявить о двустороннем аудите, но к тому авансом объявить о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС.

Для Украины этот алгоритм был бы самым выгодным, потому что работу для приобретения членства все равно потом придется выполнять. С другой стороны, приобретение этого статуса напрямую ничего не дает - Турция так же кандидат, как и Албания.

Но в то же время это добавляет возможностей в евроинтеграционных процессах и играет на усиление геополитического веса. Например, в силу обстоятельств мы уже получили шанс на скорейшее присоединение к европейской энергосистеме, с чем раньше не спешили. Безвіз мы также получили раньше, хотя обычно его предоставляют уже после получения статуса кандидата на вступление. То есть имея статус кандидата, мы сможем получить дополнительные упрощения по обращению финансов или получении средств на восстановление Украины после войны.

Читайте такжеПолитика санкционного миротворчества Запада с треском провалиласьИными словами, для нас это сейчас важно больше как моральный фактор поддержки со стороны ЕС.

Но Европа не привыкла спешить, поэтому не сумев раньше остановить решение о получении статуса кандидата в ЕС, есть большая вероятность, что ряд западноевропейских государств захотят это сделать сейчас. Речь, в первую очередь, идет о Германии, Франции и Нидерландах, которые уже неоднозначно на этот счет высказались.

Тем более, если идти по полной процедуре, то в условиях войны ничего делать невозможно. Поэтому даже если мы получим статус кандидата, все дальнейшие стадии станут возможными только после завершения горячей стадии войны.

Но поскольку эйфория первых двух недель прошла, теперь становится понятно, что война становится затяжной, так что это, вероятно, также произойдет еще не скоро. Пока что Украине важно, чтобы и власть, и оппозиция, и общественные деятели, и известные люди на Западе жестко давили на представителей ЕС и доводили до них, что для Украины должна быть разработана специальная процедура, ведь народ, что сейчас защищает Европу от российского нашествия, это заслужил.

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда