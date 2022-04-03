Почему Украине и Европе нельзя допустить в России новой перестройки

Башни Кремля будут пытаться отмыться от войны, развязанной Путиным в Украине / Фото Reuters

Кремлёвские, отправляя 24 февраля "Путина" в последнюю "военную операцию" имели два варианта её исхода: пан или пропал. Первый предполагал быструю и оглушительную победу в Украине, военное обоснование ему соорудил начальник Генштаба Герасимов. В этом случае геополитическая ситуация должна была кардинально измениться в пользу РФ, так полагали в Кремле. Во втором варианте получилась бы маленькая "Цусима" в степях Украины, вполне приемлемая по затратам и достаточная для снятия бренда "Путин" и начала транзита власти по какому-нибудь из сценариев с перспективой отмены санкций.

Оба варианта, большая победа и маленькое поражение, в целом устраивали всех в Кремле, но победа явно была предпочтительней. Время вторжения в Украину на рубеже февраля-марта было привязано к газовой войне с ЕС, которую тот стратегически выигрывал, несмотря на ряд тактических неудач, и к внутренней политической динамике в РФ. Последний месяц отопительного сезона в Европе был и последним удобным моментом для вторжения. Степень промерзания грунта на его выбор не влияла.

Начинать вторжение после 1 апреля, когда в ЕС заканчивается отопительный сезон, было глупо, как и осенью. Поскольку ЕС, наученный высокими ценами на газ зимы 2021-2022 г., успел бы основательно перестроиться.

Более того, ЕС, разогретый ценой газа, страстями вокруг "Северного потока-2", топтанием войск РФ у границ Украины и оккупацией ими Беларуси, атаками мигрантов границ Литвы, Латвии и Польши, хамской риторикой Кремля, его ультиматумами и ложью, с огромным удовольствием после 1 апреля выписал бы России огромные порции лечебно-профилактических санкций. В их числе были бы отключение от SWIFT и запрет на покупку у неё нефти. От газа из РФ в Европе многие и сами отказались бы безо всяких санкций, ввиду его высокой цены и политических условий для её снижения. Результатом к осени стали бы кризисные явления в экономике России, рост недовольства Путиным и с высокой вероятностью возник бы вопрос о его досрочной смерти от ковида и начале транзита. ЕС медленно, но уверенно и без единого выстрела выигрывал у РФ войну на экономическое изнурение.

При таких условиях оптимальным временем вторжения был март. Вторжение с декабря по февраль было сопряжено с логистическими неудобствами и накладывалось на новогодние праздники. Последнее создавало ментальные проблемы и усложняло подготовку населения РФ к объявлению войны, которая и так после ультиматумов 17 декабря велась ускоренным темпом. Некоторые группы в Кремле полагали, информационная и логистическая подготовка вторжения будет пробуксовывать и в итоге выльется лишь в ограниченную войну "Д/ЛНР" с Украиной, которая закончится "Цусимой", открывающей путь к проектам транзита власти.

Поэтому профессор Соловей и продолжал высказывать полную уверенность в уходе Путина до конца 2022 г. Некоторые "башни" Кремля уверяли Белый дом и столицы стран ЕС, что всё произойдёт именно по такому сценарию. Поэтому не стоит напрягаться и можно начинать обсуждать обустройство России после Путина, снятие санкций и сертификацию Германией СП-2. Украину потом можно будет поставить перед фактом достигнутых договорённостей. Было ли это их искренним желанием или операцией по прикрытию вторжения, остаётся под вопросом.

Но в итоге Кремль 24 февраля поставил НАТО перед фактом замены ограниченной войны "Д/ЛНР" с Украиной на крупномасштабное вторжение с территории РФ и Беларуси. Группа "башен", чьим рупором был профессор Соловей, оказалась полностью дискредитирована в глазах Запада, и сейчас пытается спасти свою репутацию, подсовывая Белому дому, НАТО и украинским разведкам новые байки о Путине на Урале, заговоре генералов и прочем. НАТО в это не верит, считает это кампанией по дезинформации, а в Украине разные группы посильно используют это в информационной войне, обращая оружие противника против него же.

Сам Кремль к началу третьей недели войны оказался в совершенно непредвиденной им ситуации зависания, когда и не победа, но и не поражение.

Исходный вариант поражения с мягким транзитом Путина уже невозможен без дерашизации РФ, подобной денацификации, проведенной после 1945 г. в западной части Германии и Австрии.

О победе тоже нельзя трубить, несмотря на все захваты и разорение территории Украины, так как главная цель войны – капитуляция противника на своих условиях – не достигнута. Более того, косвенное пока участие в войне ЕС и США ставит Кремль перед сложным вопросом: что он вообще может считать победой в этой войне, поскольку даже оккупация всей Украины не будет означать её окончание. Это будет лишь повтор ситуации с оккупацией Кувейта войсками Саддама Хусейна. Но с тем отличием, что Ирак после падения режима Хусейна и кампании по дебаасизации продолжает существовать, а РФ в её нынешнем виде существовать точно не будет.

Читайте такжеПутин попал в ловушку США: война в Украине для России становится слишком дорогим удовольствиемКремль вместо блицкрига в Украине встал перед фактом разворачивающейся третьей мировой войны, в которой у него нет устойчивых и дееспособных союзников, и которую он однозначно проигрывает даже в случае применения им ядерного оружия. Верные путинцы по-своему близки к истине, когда заявляют: "Нет Путина, нет и России", поскольку Путин и Россия стали словами-заменителями, как в советской мантре "Говорим Ленин, подразумеваем партия, говорим партия, подразумеваем Ленин". Но многие путинцы, в отличие от ленинцев, с середины марта стали осознавать гораздо лучше, чем год-два назад, что их путино-Россия неумолимо движется к своему концу. Олигарх Абрамович, суетящийся вокруг переговоров между Украиной и РФ, в надежде выскользнуть из-под санкций, наглядный тому пример.

В результате в Кремле с середины марта оказались вынуждены менять всю концепцию, почему и исчез надолго из информационного поля Шойгу, и до того не особо публичный персонаж. Кремль не мог позволить себе непрерывные бравурные реляции о победах, почему и не было нужды показывать Шойгу публике.

В целом информация о войне в Украине подаётся росСМИ скупо и шаблонно, и во многом похожа на освещение ими двух российско-чеченских войн. Причина не в стыде Кремля за нападение на Украину и геноцид, устроенный её жителям, а в том, что он вынужден менять на ходу концепцию войны. Заявление Путина 16 марта, что у России нет цели оккупировать всю Украину, – прямое подтверждение этому.

Читайте такжеУкраина не должна позволить Путину организовать новое "Дебальцево"Такой пересмотр концепции вызван тем, что в Кремле поняли – путино-россия выиграть эту войну не может, а полная капитуляция с дерашизацией путино-россию не устраивают. По этим причинам в Кремле ищут какой-то промежуточный для себя вариант между победой и капитуляцией. Так как война идёт пока в основном на двух фронтах – украинском и условно экономическом европейском – Кремль намерен добиться успехов на обоих и свести их сумму к удобному для него соглашению, которое он мог бы представить остальной путино-россии как однозначную победу.

Схематично это выглядит так: разгром Вооружённых сил Украины и принуждение её к официальной передаче части своей территорий РФ. Размер отторгаемых территорий будет зависеть от военных реалий, но базовым сценарием для Кремля является передача России территории Крыма, Донецкой, Луганской и частично Херсонской и Запорожской областей. Всё остальное предмет торга на переговорах. Если военные операции Кремля будут идти для него удачно, то он будет требовать отдать Николаев и Одессу, если неудачно, то откажется даже от правобережной части Херсона.

Заключив соглашение с Украиной, и пообещав ей любые гарантии безопасности и даже финансовую помощь газом, Кремль поставит ЕС перед фактом наличия у него такого договора и будет требовать забыть о "Крымской платформе", санкциях и всём остальном.

Сладкой "морковкой" для ЕС в этих переговорах будет обещание самых дешёвых в мире газа и нефти из РФ. По мнению Кремля, Евросоюз, изнурённый газовой войной и протестами, вызванными ростом цен и снижением уровня жизни, должен согласиться на это. Отдельной проблемой для Кремля останутся США, Великобритания, Канада, Австралия и Турция, но в москве полагают, что и эти проблемы можно реально решить.

Читайте такжеУкраине надо готовиться к месяцу ожесточенных боевЕсли Кремлю удастся реализовать в апреле-мае такой план, то путино-россия сочтёт это однозначной победой и рейтинг путина достигнет 101%. Кремлю удастся избежать не только дерашизации, но и "обнулить" почти все решения всех судов в Гааге, уплатив лишь деньги семьям погибших в 2014 г. пассажиров рейса МН17. Но отправить Путина в загробный мир Кремлю всё-таки придётся, несмотря на его рейтинг в 101%, и объявить транзит власти как Перестройку-2.

Объявление Перестройки-2 позволит кремлёвцам уйти не только от ответственности за войну, выплат репараций Украине, но и избежать дерашизации, ссылаясь на то, что новые власти РФ сами её проведут, подобно тому, как Горбачёв провёл повторную десталинизацию. Это позволит им также успокоить общественное мнение в странах демократии, сохранить отнятые территории Украины и отложить в который раз в дальний ящик подписание мира с Японией и другие территориальные претензии к РФ. Напряжение в отношениях с США тоже будет снято этой Перестройкой по образцу предыдущей. Бело-сине-белый флаг, который в Чехии и Германии эмигранты из РФ и агенты Кремля, называют её новым флагом, станет символом такой Перестройки-2 или Перестройки-3, если считать первой десталинизацию в СССР, проведенную Хрущёвым.

Подготовка к Перестройке-2 идёт полным ходом посредством агрессивного продвижения нарратива: в восьмилетней войне с Украиной и всём остальном виноваты только Путин и его окружение, а не русский народ, и не надо нагнетать русофобию. Продвижение идёт через все доступные Кремлю каналы. В числе этой операции спецслужб Кремля появление в телевизоре дамочки с антивоенным плакатом в новостях и выступление Жерара Депардье, давнего фаната Путина, с осуждением нападения на Украину и призывом не винить в этом русский народ. В 2016 г. Депардье получил от Путина виноградники в оккупированном Крыму и считал: это нормально. Он хочет владеть ими и после ухода Путина, почему и говорит о невиновном русском народе, а вовсе не от сочувствия украинцам, которых этот народ убивает восемь лет.

Кремлю, чтобы начать транзит Перестройки-2 надо сначала заставить Украину отдать часть своих территорий, экономически и другими способами вымотать ЕС, чтобы он с этим согласился если не де-юре, то де-факто, и самое первое – основательно разгромить ВСУ.

На фронте с ЕС война с 1 апреля вступила в свою новую фазу, не только в виде требования Кремля платить ему за газ рублями, но и прекращением подачи газа Латвии. На этом фронте в апреле-мае тоже будут свои серьёзные сражения.

На фронте в Украине у Кремля пока идёт перегруппировка сил перед повтором вторжения 24 февраля со всех доступных направлений и с учётом его ошибок, и Лукашенко на этот раз от активного участия в войне уже не отвертится. Отвод отрядов рашистов на Киевском и Черниговском направлениях обусловлен не переговорами в Стамбуле, а тем, что они зашли слишком далеко, утратили связь с основными силами и остались без нормального снабжения. Это сделало их достаточно лёгкой добычей для ВСУ, и они получили команду уйти, чтобы потом вернуться.

Читайте такжеБункерный фюрер развернет в Украине новую Курскую дугуВсе эти перемены в планах войны Кремля не лишены некоторой своей логики, но вне его поля зрения опять осталось многое. Причём, не только на стратегическом, но и тактическом уровне. Для всей путино-россии было бы гораздо разумней начать в апреле Перестройку-2. Но она будет упорствовать в достижении своих химерных целей, забыв, что сама подписала себе смертельный приговор, избрав своим символом знак нуля - зеро. Рашисты таки доведут начатое до полного обнуления России.