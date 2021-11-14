Почему Украине будет выгодно, если Лукашенко перекроет газ для ЕС

Украине следует жестко настаивать на сохранении гарантированного для ЕС объема транзита российского газа через Украину / УНИАН

В последние дни в сводке новостей стабильно фигурирует белорусская тема, и, к сожалению, в агрессивно-конфликтных проявлениях. Бацька опять грозит Европе. На этот раз угрожает перекрыть газопровод "Ямал-Европа". Но вот только ли от Лукашенко это угроза?

Дело в том, что оператором белорусского участка этого газопровода является "дочка" Газпрома - ОАО "Газпром трансгаз Беларусь". И весьма вероятно, что это еще один способ шантажа Европы для того, чтобы ускорить сертификацию "Северного потока-2".

В этих условиях можно еще раз напомнить, что есть другой, более надежный маршрут транзита газа в Европу – через украинскую трубу. Украинское руководство говорит об этом постоянно. И это маршрут, который не контролируется Газпромом и отвечает европейским правовым условиям. Но об этом надо бы вспомнить в Брюсселе и Берлине.

Пусть Лукашенко перекрывает свою трубу. Он только лишний раз подтвердит свою негативную репутацию – политика, которому нельзя доверять. Это, кстати, понимают даже в Москве. Но за Лукашенко почти наверняка стоят и газпромовско-путинские интересы. И Германии вместе с ЕС надо бы четко считывать причинно-следственные связи и, самое главное, надо, наконец, проявлять характер и принципиальность.

Читайте такжеВ Германии рассказали, когда "Северный поток-2" сертифицируют и запустятНадо жестко настаивать на сохранении гарантированного (для ЕС) объема транзита российского газа через Украину. И тогда демарши Бацьки не будут иметь какого-либо значения. В конечном итоге, и юридически, и политически, и экономически это отвечает интересам Европы, а не интересам путинских контрагентов в ЕС.