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Почему украинцам не стоит обижаться на НАТО

Евгений Дикий

Бывший командир второй роты 24 батальона «Айдар», глава Национального антарктического научного центра 

5 марта 2022, 17:06

Закроют ли нам небо? Возможно, но еще не сейчас.

События на ЗАЭС увеличили шанс на закрытие неба над Украиной
Наивно требовать от НАТО вступить в открытую войну, которая с вероятностью 99% перейдет в ядерную, ради страны, не являющейся членом Альянса / Фото УНИАН, Reuters

Да, котики и зайчики, тут кажется в лучших хохляцких традициях пошла очередная зрадная зрадонька да грустная печалька, теперь насчет коварного НАТО, которое с какой-то стати не закрывает наше чистое голубое небо.

Напоминаю украинцам, обиженным на НАТО, что нам вообще-то никто ничем не обязан. НАТО как оборонительный союз (коим он является вопреки российской пропаганде) честно защитило всех членов Альянса, дало пуйлу четкий ответ на его вопрос "готовы ли вы умирать за Нарву?". И ответ оказался совсем не тем, на который он рассчитывал.

Ну, а стране, которая десятилетиями играла в кучмовскую "многовекторность", потом просила ПДЧ, но в реальности до войны с РФ имела поддержку вступления в НАТО не больше половины населения, сорри, но никто ничего не обещал.

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Нам и так помогают в беспрецедентном ранее масштабе. И немного наивно требовать от НАТО вступить в открытую войну, которая с вероятностью 99% перейдет в ядерную войну, ради страны, не являющейся членом Альянса. Попробуйте объяснить обычному немцу, французу или даже англосаксу, почему он должен получить реальную перспективу ядерного удара по его стране ради страны, о которой недавно вообще не слышал.

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А еще вспомним, как мы, украинцы, реагировали на войны и геноцид в других странах, как "активно" мы приобщались, например, к операции НАТО в Югославии или Афганистане и т.п., в Сирии или Ливии (где так же РФ уничтожала мирное население). Разве мы хотя бы обсуждали между собой какой-нибудь геноцид в Руанде? Поэтому немного прикручиваем фитиль нашего оскорбленного пафоса. Мы сами ничем не лучше западноевропейцев, и нам никто ничего не должен.

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Закроют ли нам небо? Это возможно, но еще не сейчас. События на ЗАЭС увеличили шанс на такое развитие событий, но все равно нужно время. Если все телеканалы Запада еще месяц будут транслировать наши разрушенные города, у рядовых избирателей и налогоплательщиков сытых спокойных стран могут проснуться совесть и эмпатия, и они могут по другому отнестись к перспективе человеческих потерь их сограждан. Но до этого не просто созреть. Опять-таки, мы тем временем должны выдержать сами.

То есть мы и так не сами. Спасибо за то, как помогают, просим еще оружия (спойлер: дадут), ждем добровольцев в индивидуальном порядке. И помним народную пословицу "на обиженных воду возят".

Это – наша война, и именно нам ее предстоит выдержать и выиграть. Слава Украине.

Евгений Дикий, бывший командир второй роты 24 батальона "Айдар", глава Национального антарктического научного центра

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война в Украине НАТО вторжение России
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