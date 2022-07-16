Почему украинцам надо бить врага не только "химарсами" и "байрактарами"

Украинцы должны переходить на украинский язык / УНИАН

О филологии. И про мат.

Я родился в 1971 году в Днепродзержинске (слава Богу, снова Каменское), рос в русскоязычной семье, до 1996 года сам говорил по-русски.

С 16 лет, после окончания 10-го класса, пошел работать слесарем-ремонтником по металлургическому оборудованию на Днепровский металлургический комбинат.

Итак, заменять человеческую речь русскими матерными словами я научился давно и "качественно".

Но жизнь вносила свои коррективы, я не хотел быть быдлом и поэтому решил украинизироваться сам, перевести на украинский свою семью, по-украински повлиять на свое окружение.

Я почти отказался от российского мата!

Агрессии никогда не проявлял. Свою позицию всегда держал.

Наконец, о главном: русские матерные слова, действительно, превращают нас, великую украинскую нацию, в русское быдло.

И даже лозунг, который мне очень нравится: "Русский военный корабль - иди...", является определенной диверсией против нашего украинского сопротивления.

Слышу и высказывания некоторых государственных чиновников: "Россия - это зло, но язык мы им не отдадим"; "Русский язык-это не достояние Путина, а наше" и тому подобное.

Я уважаю своих русскоязычных братьев-украинцев, которые защищают Украину и пока говорят на языке врагов. Считаю, что не является катастрофой, что мои ровесники используют русский как язык общения.

Главное, чтобы наши дети и внуки говорили на украинском!

Читайте такжеРоссиянам стыдно проигрывать украинцамПотому что если этого не произойдет, российские танки будут и через десять лет "утюжить" наши села и города, российские ракеты будут убивать украиноязычных и русскоязычных украинцев в Виннице, Николаеве, Львове, моем Днепре…

Русский - это язык недоимперии! Это язык тех тварей, что запускают ракеты по украинским городам!!! Это язык оккупантов и нелюдей!

Русские матерные слова - это неотъемлемая часть их орковского языка!

Поэтому, друзья, прочь от Москвы!

Давайте бить врага не только "тремя топорами", "химарсами", "байрактарами", но и своей национальной позицией!

Враг будет разбит и повержен!

Победа будет за нами!

P.S. Русские матерные слова превращают нас в русских.

Дмитрий Ярош, экс-лидер Правого сектора