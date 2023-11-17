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Почему Украина теряет, а Израиль - нет?

Александр Кочетков
17 ноября 2023, 06:10
Чтобы исправить ситуацию, нужны срочные нетривиальные подходы.
Почему Украина теряет, а Израиль - нет?
Украина и Израиль / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Вынужден констатировать, что Украина почти потеряла двухпартийную поддержку в США, которая была у нас с 2014 года. А потенциальное возвращение в Белый дом Трампа вообще грозит прекращением военной и финансовой поддержки Украины. И вряд ли визит украинской делегации, которую фактически возглавляет глава ОП Ермак, способен исправить угрожающую ситуацию.

А вот Израиль неизменно имеет двухпартийное партнерство со Штатами со времен своего создания, несмотря на то, что ведет себя крайне эгоистично и регулярно добавляет американцам головной боли. Именно сейчас поддержка Израиля приводит к серьезным сложностям для Белого дома в международной политике, но она все равно не прекращается. Почему так?

Во-первых, Израиль смог стать надежным проводником идей США в ближневосточном регионе. А это - важная миссия. Надо понимать, что Израиль не просто выражает готовность решать сложные вопросы по просьбе Штатов, он имеет для этого реальные возможности, включая военные и диверсионные, а также умение их использовать.

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Во-вторых, Израиль создал себе мощное лобби в истеблишменте США, которое плодотворно работает с обеими партиями. Украинское лобби, конечно, тоже существует, но оно не очень влиятельное. Кстати, против Украины действуют такие заметные фигуры как потенциальный кандидат в президенты Рамасвами и популярный журналист Такер. Даже Маск сегодня не на нашей стороне, хотя изначально позиционировался проукраинским и оказывал нам техническую поддержку безвозмездно. И это уже нельзя объяснить естественным течением вещей, это откровенные провалы нашей внешнеполитической деятельности.

Нечего и вспоминать, какую пагубную роль сыграли украинские бестолковые, но неоднократные (!) попытки не то чтобы вмешаться в ход президентских выборов в США, а как-то подыграть тому, кого у нас считали фаворитом.

Еще один весьма важный момент, который касается непрозрачности и непоследовательности украинской власти.

Существует еще один очень важный момент: Украина прекратила удивлять мир и Штаты в частности. Удивлять самое приятно, с другим видом удивления все, увы, складывается.

С начала вторжения мир был уверен, что Украина быстро упадет. Потому что Россия значительно мощнее. Но оккупанты были отброшены от Киева, Сум, Чернигова. Затем была успешная наступательная операция под Харьковом. Затем освобождение Херсона.

Давид начал избивать Голиафа. Появилась интрига. А вместе с ней и привязанность всего мира, особенно, американцев, ибо эта фабула — маленький, но упрямый, побеждает слабонервного великана — очень им близка.

Однако потом были безумные анонсы нашего победоносного наступления. Которые не оправдались. Эти глуповатые анонсы разочаровали не только действующих лиц условного сериала, то есть, украинцев, но и зрителей, в частности, граждан США. А вот Израиль постоянно подтверждает свою способность эффективно противодействовать врагам, которые ресурсно мощнее.

Чтобы исправить ситуацию, нужны срочные нетривиальные подходы. Надо, чтобы потенциальная украинская оппозиция активировала контакты с Трампом и его окружением. Тогда в случае возвращения Трампа в Украину можно было бы провести определенную рокировку (не обязательно смену власти из-за выборов!), чтобы у нас были влиятельные люди, которые способны конструктивно общаться с республиканцами.

Те, кто сегодня, этого уже не смогут.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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