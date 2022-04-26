Почему Украина рискует навсегда попасть в долговую яму

Во время войны Украина вплотную приблизилась к финансовым показателям страны-банкрота.
Когда-то борец с кредитной задолженностью развивающихся стран Эрик Туссен, выделил несколько признаков долга, который кредиторы обязаны списать бедной стране:
- Незаконный долг, при получении которого были нарушены определенные процедуры.
- Одиозный долг - когда он привлекался диктаторскими режимами.
- Коррупционный долг - когда средства шли не на развитие страны, а банально разворовывались.
- Нестабильный долг - когда его погашение грозит стране социально-экономической дестабилизацией, то есть перечисление денег кредиторам происходит за счет недофинансирования социальных статей расходов.
Прецедент подобной аргументации есть и в Украине: мы не отдаем 3 млрд. дол. "долга Януковича", считая этот займ "одиозным долгом".
Сейчас у нас есть возможность применения пункта 4 для проведения реструктуризации госдолга Украины - он явно "нестабильный", то есть отвлекает средства государства от первоочередных задач: оборона, экономика, социальная система.
Но есть и другие причины.
На начало войны, валютный эквивалент госдолга Украины составлял примерно 90 млрд. дол.
При ВВП на уровне 200 млрд. на конец 2021 года, получаем показатель отношения "долг к ВВП" на уровне менее 50%.
А критическим считается уровень более 60% (маастрихтские критерии евроинтеграции).
А теперь представим, что в 2022 году наш ВВП упадет до уровня 90-100 млрд. дол., что вполне реально.
Получаем соотношение долга к ВВП на уровне 100%!!!
Это показатель страны-банкрота.
Да, в таких странах как Япония или США данный показатель выше.
Но они одалживают в своих национальных валютах, а наш внешний и частично внутренний долг номинирован в евро, долларах и СПЗ.
Но ведь долговой маховик не останавливается.
Значительная часть внешней ликвидности приходит в Украину в виде новых долгов.
До конца года, в форме кредитов и евробондов с нулевым купоном может быть привлечено дополнительно еще 30-40 млрд.
То есть, суммарный госдолг увеличится до 110-120 млрд. дол. и составит 120-130% ВВП!!!
Что это значит простыми словами?
Украина навсегда попадет в долговую яму и никогда не сможет снять кредитную удавку.
Такой уровень задолженности в иностранной валюте - однозначное зло.
Почему столь категорично?
Маастрихтский критерий в 60% рассчитан очень просто: исходя их двух базовых индикаторов.
Это - дефицит бюджета не более 3% и темпы роста - более 5% в год (3/5 х 100 = 60%).
Очевидно, что в условиях войны дефицит бюджета у нас будет больше 3% и значительно.
Читайте такжеПочему Россия попытается закончить войну в Украине до июняА о темпах роста и мечтать не приходится - будет падение.
В условиях падения, когда темпы ВВП отрицательные - даже кредит под 0,1% увеличивает нагрузку по обслуживанию долга.
Кроме того, девальвация гривны увеличивает гривневый эквивалент валютных долгов и пропорционально усиливает стоимость обслуживания валютной задолженности для бюджета.
Я уже не говорю о том, что прием страны с таким уровнем госдолга в ЕС весьма проблематичен.
Кто-то может сказать, что нам все спишут накануне вступления, но мы должны прекрасно понимать, что если ситуация сложится подобным образом и госдолг достигнет такой критической отметки, уровень субъектности и суверенности страны существенно снизится.
Равно как и вероятность внешнеполитического успеха.
Что делать?
В первую очередь реструктуризация долга (внешнего и внутреннего) на следующих принципах:
- Списание 50% долга.
- Отсрочка платежа на 20 лет.
- Снижение ставки по купону до 1-3%.
- Реструктуризации не подлежат оборонные облигации.
Это позволит снизить уровень госдолга до 45 млрд или 40-45% ВВП, то есть до относительно безопасного уровня.
Кроме того, в критерий 60% помещается еще 15-20 млрд. дол. новых кредитов, которые Украина должна будет привлечь до конца года для финансирования бюджетного дефицита.
В результате к концу года мы подойдем с размером госдолга на уровне до 60 млрд. дол., маастрихтским критерием в 60% и сниженной нагрузкой на бюджет по обслуживанию долга (выплата процентов).
Но для этого нужна реструктуризация долга.
А теперь кто виноват, что подобное до сих пор не произошло? Финансовые мародеры.
Простой пример: еврооблигации Украины с погашением в сентябре 2022 года котируются за 50% от номинала и могут принести покупателю доходность до 250% годовых!!!
Читайте такжеКак и чем закончится война в Украине – три сценарияПоказатель доходности в 250% - это еще и хорошая иллюстрация на тему о том, должна ли Украина погашать "долги до последнего украинца" для сохранения своего реноме как заемщика.
Уровень рисков сейчас нивелирует любое реноме. И столь значительные финансовые жертвы лишь греют чей-то карман, а не создают наш престиж как заемщика.