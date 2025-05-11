Почему Украина объявила Венгрии публичный демарш

Украина поняла: задабривание Будапешта не приносит результатов. Поэтому сейчас мы оказались в ситуации, когда обе стороны пошли на эскалацию.

https://opinions.glavred.info/pochemu-ukraina-obyavila-vengrii-publichnyy-demarsh-10663487.html Ссылка скопирована

Между Венгрией и Украиной ухудшаются дипломатические отношения / Коллаж Главред, фото - УНИАН

По поводу ситуации, которая сложилась между Украиной и Венгрией, надо рассматривать несколько составляющих: двусторонние отношения, отношения Будапешта с Брюсселем и, наконец, треугольник Будапешт-Брюссель-Киев, где Брюссель и Киев стремятся начать переговоры по европейской интеграции, открыть необходимые кластеры, а Будапешт это блокирует.

Украина со своей стороны сделала несколько шагов, чтобы удовлетворить требования Будапешта в вопросе национальных меньшинств. Это были и изменения в законодательство, которые Украина вносила после консультаций с Венецианской комиссией в течение нескольких лет, включая закон о национальных меньшинствах и сообществах, который Украина редактировала на запросы венгерской стороны и Венецианской комиссии.

Затем Венгрия выступила со своим планом с 11 требованиями. Украина также пыталась вести диалог по этому поводу. Напомню, что первый зарубежный визит министра Сибиги был в Будапешт. Недавно в Будапеште находилась Ольга Стефанишина, планируются другие поездки. Но все это не давало результатов, потому что складывается впечатление, что венгерская сторона лишь использует вопрос национальных меньшинств как повод.

видео дня

Но причины являются другими. Венгерская сторона даже начала продвигать новую идею о том, что Украина и Молдова не могут находиться в одном пакете, мол, Молдова может значительно быстрее интегрироваться в ЕС, а перед Украиной в дальнейшем будут стоять проблемы.

Сейчас существует риск, что к венгерским голосам присоединятся голоса других стран Европейского Союза. В частности, если произойдет такое несчастье и президентом Румынии изберут Джорджа Симионе, он также будет поддерживать вопрос национальных меньшинств - он уже делал соответствующие заявления. Поэтому предполагаю, что Украина поняла: задабривание Будапешта не приносит результатов. Поэтому и прибегла к демаршу с акцией Службы безопасности Украины, когда были задержаны люди, которые шпионили в пользу Венгрии.

На самом деле это не единичный случай. Мы знаем, что такие случаи шпионажа случаются довольно часто. Вспомним историю, когда Соединенные Штаты шпионили за Германией - потом Барак Обама в шутку даже подарил Ангеле Меркель мобильный телефон: мол, мы вас прослушивали, но извиняемся за эти неудобства. Но обычно подобное не выносят на публику. Стороны договариваются между собой: Украина должна была бы сообщить по своим каналам Будапешт об инциденте, а Будапешт должен был бы как-то внятно отреагировать - в идеале извиниться, в худшем случае - просто промолчать.

Но мы пошли другим путем: Украина сделала публичное заявление, и Будапешт ответил эскалацией - на сообщение о задержании шпионов ответил высылкой украинских дипломатов. Украина поступила зеркально - и это абсолютно приемлемая практика в международных отношениях.

Очень часто мы сталкиваемся с тем, что когда высылают дипломатов из одной страны, визави делают зеркальный жест - причем для этого дипломатам не обязательно быть как-то связанными с секретными службами. Это просто "количество на количество".

Сейчас мы оказались в ситуации, когда обе стороны пошли на эскалацию. Очевидно, что необходимо вмешательство третьей стороны, а именно - Европейского Союза.

ЕС может вмешаться в эту ситуацию несколькими способами. Первый способ - это политические договоренности. То есть ЕС может довести до сведения Будапешта, что причиной эскалации является вовсе не вопрос прав национальных меньшинств, а просто недружественные отношения между Венгрией и Украиной. И соответственно - эта причина не должна влиять на ход отношений Украины и Европейского Союза. Ведь в этом случае речь идет не об интересах ЕС, а исключительно об интересах правительства Виктора Орбана.

Давя политическими рычагами, можно было бы по крайней мере достичь того, чтобы сказать: хорошо, ваши двусторонние отношения - это ваше дело, но они не должны блокировать переговоры по открытию переговорных кластеров с Украиной.

Другой подход - более публичный. Он, очевидно, будет применен, если Венгрия продолжит эскалацию. Этот подход заключается в раскручивании темы седьмой статьи Договора о ЕС - а именно о лишении страны-нарушителя права голоса в Совете ЕС. Статья 7 имеет три подраздела:

7.1 - информирование о нарушении европейских норм (которое фактически ни к чему не ведет);

7.2 - информирование с требованием предоставить объяснения;

7.3 - собственно процедура лишения права голоса.

До 7.3 мы еще не дошли, а уже сейчас многие беспокоятся, что даже если мы дойдем до нее, то другие страны ЕС могут заблокировать это решение, поскольку оно должно приниматься единогласно - за исключением страны-нарушителя. Орбан рассчитывает на то, что или Фицо, или Бабиш (если его изберут в Чехии), или Симион (если он победит в Румынии) - могут заблокировать такое решение. Но статья 7.2 - это шаг к 7.3. Если ЕС начнет ее применять уже сейчас, это будет мощный сигнал Орбану о том, что Европейский Союз готов действовать динамично - не дожидаясь выборов в Чехии или Румынии. Как и о том, что ЕС действительно готов лишить Венгрию права голоса.

Это, в свою очередь, будет иметь эффект в нескольких плоскостях. Орбан, конечно, не хочет потерять право голоса в переговорах по вступлению Украины в ЕС. Но еще меньше он хочет потерять это право именно сейчас - когда Европейский Союз готовится к формированию нового бюджета на следующие семь лет. И это еще один весомый аргумент, который может использовать ЕС.

Если говорить о позиции отдельных государств-членов ЕС - здесь мы вступаем в сферу предположений. Потому что не совсем понятно, какой будет позиция, например, нового немецкого правительства. Очевидно, Германия имеет наибольшее влияние среди стран ЕС, поскольку около 25% прямых иностранных инвестиций в экономику Венгрии - это именно немецкие инвестиции. И если Германия захочет надавить - она сможет это сделать.

Еще один важный фактор - это позиция администрации США. На протяжении всего периода президентства Джо Байдена Орбан делал ставку на то, что Байден уйдет, а на его место придет Дональд Трамп. И с Трампом у Орбана действительно были хорошие отношения. Это правда. Трамп принимал Орбана у себя, правда иногда путал его с Эрдоганом - но факт в том, что он относился к нему с благосклонностью больше, чем к другим лидерам Европы.

Однако позиция администрации США сейчас не совсем понятна. С одной стороны, недавно были сняты санкции с отдельных венгерских чиновников - в частности, с Антала Рогана, близкого к Орбану, против которого администрация Байдена ранее ввела санкции. С другой стороны, Венгрия в последнее время "распоясалась" и активно углубляет сотрудничество с Китаем, объявляет об открытии новых заводов по производству электродвигателей, электромобилей и тому подобное.

Если Трамп промолчит по этому поводу - Орбан будет считать, что все под контролем и даже в случае давления со стороны ЕС, США его поддержат. Но если Трамп вдруг разозлится - а мы никогда точно не знаем, как он отреагирует - то Орбан может очень быстро изменить тональность.

Обран - очень чувствительная политическая фигура, которая быстро перенастраивает свои подходы, когда видит, что "пахнет жареным". Если Трамп откажется поддерживать Орбана - последний мгновенно скорректирует курс. И мы, возможно, быстро забудем обо всей этой эскалации - как между Будапештом и Брюсселем, так и между Будапештом и Киевом.

В то же время, Венгрия действительно вооружается и перевооружается - и это продолжается уже некоторое время. Более того, ходили слухи, что Венгрия планирует довести свои вооруженные силы до уровня соседней Румынии. Хотя экономически ситуация может быть разной, Румыния - как минимум вдвое больше по населению.

То есть Венгрия готова увеличить свой военный потенциал до уровня армии, которая по крайней мере вдвое больше ее текущей.

Относительно военного вмешательства - мне кажется, что на прямое военное вмешательство, то есть атаку, Орбан вряд ли решится, и вряд ли он готов отдать такие приказы. Я не исключаю, что в 2022 году, когда было непонятно, как долго продержится украинская армия, когда было неизвестно, сможем ли мы сдержать российское нашествие, а также когда звучали заявления о том, что через два-три дня они уже будут с парадом в Киеве, Орбан мог рассматривать определенные сценарии. В частности, не как военное нападение на Украину, а как операцию по "защите венгров" в Украине.

Но с тех пор украинская армия продемонстрировала свою состоятельность - мы выстояли. И сейчас говорить о защите венгров на Закарпатье вообще не приходится, ведь, слава Богу, Россия слишком далеко от этого региона. Поэтому я не исключаю, что подобные планы могли существовать, но сомневаюсь, что они остаются актуальными на сегодня.

Сергей Герасимчук, заместитель исполнительного директора, директор программы региональных инициатив и соседства Совета внешней политики "Украинская призма", специально для Главреда

Кто такой Сергей Герасимчук Сергей Герасимчук - украинский политолог и эксперт в сфере внешней политики, региональной безопасности и трансграничного сотрудничества. Он занимает должность заместителя исполнительного директора и директора программ региональных инициатив и соседства в Совете внешней политики "Украинская призма". Герасимчук имеет более 20 лет опыта в политических исследованиях, работал в Секретариате Верховной Рады Украины, а также в научно-исследовательских учреждениях при Президенте Украины и Совете национальной безопасности и обороны. Он также сотрудничал с рядом международных аналитических центров, в частности с Peace Research Institute Frankfurt (HSFK), Международным центром обороны и безопасности в Таллинне (Эстония) и Международным центром демократических преобразований в Будапеште (Венгрия). Сферы его профессиональных интересов охватывают политические процессы в Украине, деятельность аналитических центров и гражданского общества, региональную безопасность, замороженные конфликты и трансграничное сотрудничество.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред