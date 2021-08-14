Почему Украина не может позволить себе терять население через эмиграцию

Украина не может позволить себе терять население через эмиграцию / УНИАН

Плохая демографическая ситуация - одна из самых острых проблем Украины.

По прогнозам ООН только в результате природного уменьшения населения на территории Украины в 2050 будет проживать 36 млн человек.

Это только в результате превышения смертности над рождаемостью. Без учёта эмиграции.

С учётом эмиграции, если тенденция сохранится, количество будет ещё меньше - 15-20 млн.

Эта проблема настолько острая, что из неё будут вытекать все остальные проблемы. В первую очередь рухнет Пенсионный фонд.

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Возрастёт долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта, и, я думаю, через 10-15 лет дефолты будут нашей обыденностью.

Читайте такжеУ людей очень быстро кончаются деньгиУвеличится налоговое давление на отдельных налогоплательщиков, из-за необходимости погашать долги, а ещё через большую территорию на которой нужно поддерживать инфраструктуру.

Украина перестанет быть интересной своим внутренним рынком и уменьшится приток инвестиций. Это далеко не полный список проблем.

Понимаете, чем это грозит? А теперь скажите, учитывая такую тенденцию, Украина может позволить себе терять население через эмиграцию? Украина может себе позволить терять таланты?

Украина может позволить себе терять людей, если они говорят на неправильном языке? Нет, не может. А те кто считает наоборот, то они просто не понимают, куда они ведут страну...