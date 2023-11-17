Почему Украина может исчезнуть с экономической карты мира

На саммите АТЭС в Сан-Франциско состоялись не только переговоры между президентом США Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином, о чем уже второй день пишут СМИ.
Там еще и обсуждалось дальнейшее развитие мировой торговли и мирового производства товаров и добыча полезных ископаемых!
Экономики стран-членов АТЭС - это половина мировой торговли товарами и более 60% мирового ВВП!
В частности, в своей речи Джо Байден отметил, что лишь менее чем за четыре года его президентства компании из Азиатско-Тихоокеанского региона инвестировали в США более $200 миллиардов. Эти инвестиции создали десятки тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест.
А всего с начала работы его администрации в США создано 14 миллионов рабочих мест. И созданы они не в сфере обслуживания (привет приверженцам постиндустриализма, неомодерна и ненаучной фантастики), а в отраслях, которые будут определять будущее нашей планеты: полупроводники, электромобили, аккумуляторы, полимерные материалы, водородные хабы и тому подобное.
И если мы и дальше будем развивать "великую агрярну дежаву", то вскоре исчезнем с карты мира. Сначала экономической...
Кто такой Тарас Загородний
Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.