Почему Украина может исчезнуть с экономической карты мира

Экономики стран-членов АТЭС - это половина мировой торговли товарами и более 60% мирового ВВП!

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США и мировая экономика / Коллаж Главред, фото pixabay

На саммите АТЭС в Сан-Франциско состоялись не только переговоры между президентом США Джо Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином, о чем уже второй день пишут СМИ.

Там еще и обсуждалось дальнейшее развитие мировой торговли и мирового производства товаров и добыча полезных ископаемых!

Экономики стран-членов АТЭС - это половина мировой торговли товарами и более 60% мирового ВВП!

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В частности, в своей речи Джо Байден отметил, что лишь менее чем за четыре года его президентства компании из Азиатско-Тихоокеанского региона инвестировали в США более $200 миллиардов. Эти инвестиции создали десятки тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест.

А всего с начала работы его администрации в США создано 14 миллионов рабочих мест. И созданы они не в сфере обслуживания (привет приверженцам постиндустриализма, неомодерна и ненаучной фантастики), а в отраслях, которые будут определять будущее нашей планеты: полупроводники, электромобили, аккумуляторы, полимерные материалы, водородные хабы и тому подобное.

И если мы и дальше будем развивать "великую агрярну дежаву", то вскоре исчезнем с карты мира. Сначала экономической...

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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