Почему убитый генерал Кириллов боялся украинских боевых комаров

Если серьезно, российская верхушка живет примитивными инстинктами: корыстью и страхом.

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Генерал Кириллов / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео, Википедия

Получи фашист гранату.

Убитый сегодня генерал Кириллов боялся украинских боевых комаров, а надо было бояться украинского боевого самоката. Теперь любой московский генерал или чиновник будет знать - он не в безопасности, возмездие может ждать его за каждым углом.

Уютные московские дворики превращаются в место казни военных преступников. Угрозу для них способен нести хоть скромный самокат, хоть няшная клумба с цветочками; а каждая старушка на скамейке перед подъездом может оказаться агентом СБУ. Страшно? А не хера было войну начинать. Теперь расхлебывайте. Трепещите, гады, настаёт час расплаты.

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Если серьезно, российская верхушка живет примитивными инстинктами: корыстью (желанием побольше сожрать) и страхом. Пока она больше всего боится своего сумасшедшего диктатора, поэтому ему верно служит. Снести Путина она сможет только, если его пребывание у власти будет нести для неё большие личные риски, чем участие в заговоре с целью его свержения. Так что самокат едет в правильном направлении.

Кто такой Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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