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Почему у россиян паника из-за Курской АЭС

Александр Коваленко
4 октября 2024, 19:10
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По одной версии, по Курчатову был нанесён удар реактивными снарядами, причём, конечно же, М142 HIMARS.
Курская область
Курская область / Коллаж: Главред, фото: Википедия, DeepStateUA

Курская АЭС по ударом!

На самом деле нет.

По российским пабликам последний час только и несётся панический вопль о том, что ВСУ атаковали Курскую АЭС. При этом, паникующие россияне сами не могут между собой согласовать, чем был атакован объект.

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По одной версии, по Курчатову был нанесён удар реактивными снарядами, причём, конечно же, М142 HIMARS. По другой - это была французская бомба HAMMER, которую, а тут уже подверсии пошли, по одной версии сбили, по другой не сбили...

Вообще слышать версию о том, что российское ПВО сбило авиабомбу было особо интересным и не потому, что это практически невозможно, а потому, что именно в этом районе проложены курсовые российских Су-34, которые применяют по зоне контроля ВСУ в КО свои КАБы. А как известно, вероятность того, что российский КАБ упадёт на российский же город всегда предельно высокая.

В конце концов, так называемый глава Курской области Алексей Смирнов официально заявил, что силы ПВО сбили над городом украинский БПЛА самолетного типа и именно от падения его обломков произошли взрывы в хозяйственной постройке, "не имеющей отношения к Курской АЭС". Факты принадлежности БПЛ украинской стороне так и не были предоставлены, что и не удивительно.

Цирк, да и только. А сколько было воплей, паники и конспирологии. М142 HIMARS! HAMMER! ВСУ задействовали "Звезду смерти", тайно переданную им Анунаками с Нибиру!!!

Но, из всего вышеизложенного следует сделать несколько выводов.

У россиян сегодня определённые отверстия в теле сжались до размеров ушка иголки, но это не означает, что на фоне этой волны паники руководством страны-агрессора не было сделано выводов. Скорее всего они будут этот страх использовать на свою пользу, устраивая даже провокации в районе Курской АЭС, чтобы держать население в холодном теле. Опыта с провокациями на АЭС у них хоть отбавляй, с учётом оккупации Запорожской АЭС и регулярными перформенсами РОВ там.

Разумеется, попытки дискредитировать Украину и обвинить её в атаках на Курскую АЭС будут обусловлены стремлением России сделать всё, чтобы Киев не получил разрешения на применение дальнобойных ракет по территории РФ. Попутно будет генерироваться нарратив о том, что Украина это страна террорист, угрожающая всему миру ядерной катастрофой, в отношении чего, вполне ожидаемо, масла в огонь будет подливать и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, испытывающий до возмутительного тёплые чувства к россиянам.

Ну и в завершении, как всегда отмечу, даже если вдруг вы видите, что в небе летит некий объект, украинского происхождения - не сбивайте, не мешайте ему лететь куда надо, потому, что он может упасть куда не надо и тогда это будет исключительно ваша проблема.

Украина наносит удары исключительно по военным объектам и военной инфраструктуре. Всё остальное, манипуляции и инсинуации.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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