Ничего нового в "шахедах" нет, кроме одного - это массовый, недорогой продукт.

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Шахед / Коллаж: Главред, фото: ОК "ЮК", defence-ua.com

В сети идет острая дискуссия среди, по большей части, диванных специалистов, на тему: Почему у нас нет своих "шахедов"?

Ответ на этот вопрос прост и очевиден: поэтому же, почему нет до сих пор фортификационных укреплений на фронте, нет оборонной промышленности, нет справедливого механизма мобилизации/демобилизации, нет своих Маннергейма и Эйзенхауэра.

У нас заправляют всюду, в том числе и определяют развитие беспилотной отрасли, придумывают несуществующую тактику применения беспилотников, определяют стратегию беспилотных атак...

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Не могу согласиться с тем, что никто не знает точно, каким должен быть наш "шахед". Ничего в нем нового нет. Дрон-камикадзе большой дальности - это не изобретение иранских инженеров, это вариант самолета-снаряда, концепция которого известна с Первой мировой войны, и нашла широкое применение в годы Второй мировой войны - немецкие "летающие бомбы" Фау-1 изготавливались и применялись десятками тысяч.

Ничего нового в "шахедах" нет, кроме одного - это массовый, недорогой продукт. Массовое применение дальнобойных ударных беспилотников дает преимущества противнику, позволяет контролировать нашу логистику, разрушать нашу энергетику, перегружать и ломать ПВО, и, в перспективе, достичь такого желаемого господства в воздухе, когда не только "шахеды", но и груженные бомбами вражеские бомбардировщики безнаказанно будут утюжить наше небо.

Именно массовое применение "шахедов", а не тип планера, марка двигателя, бортовая аппаратура, CRPA антенна и мощность боевой части определяют успех его применения. Мы можем из стаи в 50 дронов сбить 48, но долетевшие 2 наделают беды, и те, которые мы сбили, забирают массу ресурсов у системы ПВО, истощают ее, делают небоеспособной...

У нас есть свои "шахеды" - разрекламированные дорогие модели и почти неизвестные дешевые. Но и среди дорогих, и среди дешевых нет ни одного, который бы производился в количестве более 50 штук в месяц.

Для того, чтобы система заработала, чтобы у нас были сотни запусков дальних дронов-камикадзе в месяц, нам нужна, во-первых, сама система - компетентный руководящий орган, который будет анализировать опыт применения "шахедов", опыт применения "Бобров", других хороших беспилотников, опыт ведения воздушной войны, определять стратегию развития отрасли, прописывать тактику применения, выдавать техзадание, проводить испытания, давать деньги на исследовательско-конструкторские работы, заключать контракты, стандартизировать дроны и боеприпасы, передавать лицензии...

Нам нужно дееспособное командование дальних беспилотных бомбардировок, по примеру стратегических бомбардировочных командований, существовавших у союзников в годы Второй мировой войны, по примеру немецкого командования, занимавшегося разработкой, производством и применением крылатых ракет Фау-1 и баллистических ракет Фау-2.

Такое командование должно объединять усилия всех разработчиков, всех производителей, консолидировать человеческие, финансовые, материальные ресурсы, стоять над ведомственными интересами Генштаба, ГУР, СБУ, должно быть единым; не должно быть так, как сейчас, когда силы, возможности, ресурсы распылены между различными военными структурами, разными "изобретателями" разных "уникальных дронов", а толку - почти ноль.

Вот только вопрос, кто будет этим заниматься? - Ясно, что не дураки. Не те, кто на сегодня полностью провалил эту работу.

Должен быть один, авторитетный командир, который может гарантировать результат, и с которого можно спросить за ошибки и провалы (сейчас и спросить не с кого), и экспертное сообщество.

И если с командиром все понятно, то экспертное сообщество предлагаю формировать так: если имеешь хотя бы 100 запусков ударных дронов-камикадзе большой дальности за год, и поразил, хотя бы, целей на 100 млн долларов - ты эксперт.

Другим крупным "экспертам" настоятельно рекомендую стулить пельку.

Кто такой Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", руководитель инициативы "A.Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское Высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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