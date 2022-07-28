Почему у нас нет собственного масштабного производства оружия

Государство играет решающую роль в процессе разработки оружия / Getty Images

Знаете для чего я снимаю видео о разработке оружия?

Потому что из-за эффекта Илона Маска, в Украине доминирует мнение о том, что оружие в США разрабатывается частными компаниями. И для многих это пример эффективности частного бизнеса и почему государство должно самоустраниться из этого процесса.

И одно дело, когда этот взгляд доминирует среди обычных людей, а совсем другое когда среди руководства государства.

Когда у меня была недолгая дискуссия с одним заместителем министра экономики (думаю многие поняли о ком речь) относительно будущего одной стратегической госкомпании, которая могла бы разрабатывать технику для нужд ВСУ. И он мне заявил, что если компания хочет работать, то пусть предоставит стратегию своего развития. То есть это стратегическая компания должна самостоятельно думать как ей развиваться, а не государство должно формировать стратегию развития согласно своих потребностей. Потому что он где-то прочитал про корпоративное управление и всех гребет под одну гребенку.

Читайте такжеВойска РФ в панике: ВСУ получили оружие от Запада и успешно продвигаются на Херсонщине – экспертВ то же время, если глубже погрузиться в особенности разработки оружия в США, то это не компании формируют предложения государству относительно будущего оружия. Запрос формируется со стороны государства. Потому что это не частный сектор, где компания должна угадывать на какую продукцию может быть спрос в будущем. Здесь речь идет о стратегической обороноспособности. А для этого надо знать кто твой потенциальный противник, какую угрозу несет имеющееся у него оружие и чем ты будешь ему противодействовать. Например, разве для кого-то было секретом, что в России есть мощные тактические ракеты? Только почему-то несмотря на постоянные разговоры о войне с Россией начиная с 2014, мы так и не создали своего ПВО. Потому что не было запроса со стороны государства. И это лишь первый момент.

Второй момент заключается в том, какую роль играет государство, будь то финансовые ресурсы или научно-технические разработки, в процессе разработки оружия. И опять же, как показал пример Himars, Javelin или NLAW, довольно большой. Также государство может координировать этот процесс.

Читайте такжеЛучшие гарантии - больше оружия для Украины: у Зеленского ответили на обстрел РФ ОдессыТретий же момент это именно госзаказ и сопутствующая помощь для его выполнения. И для этого в США существует достаточно большое количество инструментов, которые позволяют это сделать.

И когда вы спрашиваете, почему у нас нет собственного масштабного производства оружия, то спросите себя, а что государство сделало для его развития. Мои же примеры как делают другие показывают, что у нас ничего не делалось.