Почему Турция не хочет пускать Финляндию и Швецию в НАТО

Эрдоган повесил "ценник" на вступление Швеции и Финляндии в НАТО / Reuters

Попытки Турции затормозить вступление Швеции и Финляндии в НАТО обусловлены "курдским вопросом". Турецкое политическое руководство пользуется тем, что решение о расширении НАТО принимается консенсусом, чтобы выторговать для себя как можно больше бонусов и дивидендов от партнеров по Альянсу.

Другими словами, Анкара повесила "ценник" на свое согласие на прием в НАТО Швеции и Финляндии. Что вполне логично с точки зрения прагматических национальных интересов Турции и внешней политики Эрдогана, которая давно стала именно такой вот турецко-центричной и максимально реалистичной.

Однако, пожалуй, надо прояснить подробнее этот момент с курдами, и почему именно Хельсинки со Стокгольмом обвиняются в их поддержке.

Турция давно обижена на страны ЕС и США за то, что они снабжают оружием и всячески поддерживают сирийские курдские формирования YPG и SDF на северо-востоке Сирии, которые Анкара считает террористическими организациями.

Швеция и Финляндия не стали исключением. В Стокгольме и Хельсинки проживают видные курдские политические активисты и деятели, которые имеют там убежище и возможности лоббировать в свою пользу, что раздражает Турцию.

Например, в декабре 2021 года Швеция приняла у себя высокопоставленную курдскую делегацию во главе с со-председательницей Сирийского демократического совета (СДС) Ильхам Ахмад. Её приняла у себя лично министр иностранных дел Швеции Анн Линде, и заявила, что Стокгольм остается "активным партнером курдских сил" в Сирии.

Начиная с 2016 года Швеция предоставила сирийским курдам $41 млн финансовой помощи. В целом, гумпомощь Швеции на Сирию обошлась в почти $400 млн с 2016 по 2020 года. В Стокгольме действует представительство курдского СДС. Шведы активно поддерживают включение самопровозглашенной сирийской курдской автономии в процесс мирных переговоров как отдельной стороной, а также требовали от Турции вывести свои войска из северной Сирии.

Читайте такжеИстерика России: способен ли Путин развязать открытую войну с НАТОК Финляндии у Турции похожие претензии, но под другим углом. Кроме стандартной для европейцев критики в адрес Анкары за оккупацию северной Сирии, официальный Хельсинки также ввел ограничения на экспорт вооружений в Турцию. Как и в Швеции, в Финляндии тоже есть несколько курдских организаций, которые время от времени организовывают демонстрации и акции солидарности с YPG в Сирии.

Так что, в этом вопросе у Турции есть очень понятный интерес. Скорее всего, они не просто хотят каких-то общих заверений двух стран о том, что они сократят поддержку курдам (хотя даже это для европейцев будет непросто сделать, переступая через свои принципы и ценности), а требуют реальных решений или гарантий со стороны всех членов НАТО.