Почему Трамп проиграл войну с Ираном: Эйдман назвал причину

Трамп и Иран / Коллаж: Главред

На фоне обострения конфликтов на Ближнем Востоке и противоречивых оценок роли США в противостоянии с Ираном все более активно обсуждают геополитические последствия этой войны. Автор анализирует итоги противостояния, возможное усиление влияния Тегерана и риски для мировой экономики и безопасности. Свою оценку событий дает российский социолог и публицист Игорь Ейдман. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

Краткий итог — Трамп проиграл войну. Я с самого начала не верил, что Трамп может победить Иран, несмотря на огромное военное превосходство США и Израиля, и много раз говорил об этом на своём YouTube-канале, спорил на эту тему с моими гостями.

Победа в большой войне требует разума и воли. Слабоумный истерик в принципе не способен победить.

Трамп не получил от Ирана ничего. Иран же теперь официально приватизировал Ормузский пролив, будет взимать плату за проход через него и быстро восстанавливаться при помощи Китая и России. Более того, исламский режим понял, насколько от него зависит мировая экономика, как легко взять её за горло. Теперь Иран может стать мировым рэкетиром, требовать чего угодно — а иначе перекроем пролив.

Ядерную программу Иран мотивирован резко ускорить. Только скорейшее создание собственного ядерного оружия может стать для режима гарантией от новых американо-израильских ударов. А путинская Россия заинтересована помочь ему в этом, чтобы сохранить ближайшего союзника.

Израиль не добился ничего. Но Нетаньяху выгодна вечная война с тактическими достижениями, которые можно выдать избирателям за победы, даже без шансов на какой-либо стратегический успех.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

