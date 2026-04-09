Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Геополитический прорыв: Семиволос – о том, как кризис на Ближнем Востоке усиливает позиции Украины

Игорь Семиволос
9 апреля 2026, 12:00
Ключевая идея переговоров заключается в том, что Иран и США стремятся избежать дальнейших потерь. Именно это делает договоренности возможными, но и хрупкими.
Трамп, Иран
Вашингтон стремился как можно быстрее выйти из этой ситуации и фактически взял за основу не собственный план, а иранский / Коллаж: Главред

На фоне тектонических сдвигов в системе глобальной безопасности противостояние на Ближнем Востоке переходит в фазу сложных дипломатических торгов. Сегодня вопрос заключается не только в прекращении огня, но и в способности ключевых игроков диктовать условия нового мирового порядка. Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос анализирует, почему Вашингтон оказался в ловушке иранских сценариев и как кризис в регионе неожиданно создает окно возможностей для украинского ВПК и геополитического влияния Киева. Подробнее о стратегических просчетах США и будущих альянсах — в авторском материале.

Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами Америки, очевидно, будут сложными, ведь есть несколько важных факторов. Ожидание войны часто хуже самой войны, и когда она уже произошла, а для иранцев худшее позади, они становятся более настойчивыми в своих требованиях.

Конечно, речь не пойдет о полном снятии санкций — этот вопрос напрямую связан с обогащенным ураном, который Иран и раньше рассматривал как инструмент торга для ослабления санкций против Ирана. Также не стоит ожидать обсуждения сокращения ракетной программы — это практически исключено, и Тегеран будет настаивать на своем праве поддерживать прокси-силы. Многое будет зависеть от ситуации в Ливане, где для Израиля все складывается не так однозначно. Кроме того, Иран фактически получил контроль над Ормузским проливом, и США, по сути, вынуждены были с этим согласиться.

видео дня

В этом контексте можно говорить о геополитическом поражении США — по крайней мере частично, хотя это вопрос интерпретации. Очевидно одно: Вашингтон стремился как можно быстрее выйти из этой ситуации и фактически взял за основу не собственный план, а иранский. И из этого видно, кто именно хотел "соскочить" первым.

Стратегически США действительно просчитались — это факт, хотя тактически действовали довольно эффективно. В то же время сами по себе бомбардировки никогда не приводят к желаемому политическому результату. Разве что можно вспомнить случай с Югославией, но это другая ситуация — у Ирана другие возможности и другая география. Именно географический фактор сыграл ключевую роль: Ормузский пролив, угроза ударов по инфраструктуре стран Персидского залива — все это могло бы нанести серьезный удар по мировой экономике. Итак, ситуация принципиально иная, и многие вещи не были должным образом просчитаны — расчет больше базировался на надеждах, чем на трезвой стратегической оценке.

В то же время ключевая идея заключается в том, что обе стороны пытаются избежать дальнейших потерь. Именно это делает возможными договоренности, но в то же время делает их хрупкими. Если США не согласятся с иранскими предложениями относительно права на обогащение урана — даже под международным контролем — ситуация может вновь обостриться. Для Ирана это вопрос суверенитета и субъектности, так же как и ракетная программа, поэтому именно здесь компромисс выглядит маловероятным.

Если говорить шире, можно отметить снижение способности Вашингтона убедительно угрожать военной силой, и Тегеран это, безусловно, будет учитывать в своих дальнейших действиях. Также стоит ожидать усиления гонки вооружений в регионе Персидского залива и поиска альтернативных путей поставок нефти и газа.

В целом нынешняя ситуация является следствием решений самих США: их никто к этому не заставлял, они сделали определенные расчеты, которые оказались ошибочными, и теперь вынуждены работать с последствиями.

Зато для Украины эта ситуация открывает новые возможности. Речь идет об укреплении геополитических позиций и заключении долгосрочных, в частности десятилетних, соглашений. Учитывая, что страны региона будут остро нуждаться в безопасности, украинская экспертиза, дроны, ракетные технологии и другие совместные разработки будут для них чрезвычайно полезными. Кроме того, эти государства, вероятно, будут пересматривать свое позиционирование в отношениях с США или, по крайней мере, выдвигать им дополнительные требования. Фактически за один месяц войны Украина смогла осуществить значительный геополитический прорыв в регионе — то, что без этих обстоятельств выглядело бы маловероятным и даже фантастическим.

Во внутреннеполитическом измерении США эта ситуация также будет иметь последствия. Если Демократическая партия эффективно воспользуется моментом, она может использовать его в полной мере, демонстрируя, что Дональд Трамп, по их мнению, ослабил геополитические позиции США как на Ближнем Востоке, так и в мире, а также осложнил отношения с союзниками. В такой логике вся эта война может подаваться как серьезный провал и даже катастрофа его внешней политики.

Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, специально для Главреда

О личности: Игорь Семиволос

Игорь Николаевич Семиволос — историк, политолог, востоковед.

Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины.

Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований.

Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, этнополитической проблематики в современной Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости США Дональд Трамп Игорь Семиволос новости Ирана Переговоры о прекращении огня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Последние новости

12:44

Гороскоп Таро на завтра 10 апреля: Тельцам - отказ, Раку - поиск

12:32

Битва за космос: Россия захотела "суверенных территорий" на Луне

12:20

Китайский гороскоп на завтра, 10 апреля: Петухам - сопротивление, Лошадям - переезд

12:12

О нагаре можно забыть: как отмыть индукционную плиту до блеска за несколько минут

12:05

Внук Софии Ротару сильно сдал: как он сейчас выглядит

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
12:00

Геополитический прорыв: Семиволос – о том, как кризис на Ближнем Востоке усиливает позиции Украинымнение

11:52

Украину накрыли заморозки и мокрый снег: синоптик сказала, потеплеет ли на Паску

11:34

Зеленский заявил о встрече с Путиным и назвал досадную ошибку США

11:29

На Ровенскую область надвигается непогода: объявлен "оранжевый" уровень опасности

Реклама
11:15

"Без скандалов не можете": Мозговая жестко разнесла жену Павлика

11:14

Цены на бензин и дизель массово упали: сколько стоит топливо на АЗС 9 апреля

10:59

Ноутбуки резко подорожают в 2026 году: Apple может избежать удара

10:57

РФ нанесла серию ударов по пригороду Запорожья: один погибший, четверо раненыхФото

10:55

ВСУ срывают наступление РФ и меняют баланс сил на фронте: РФ терпит поражения

10:39

Ханде Эрчел провели тесты на наркотики: результаты удивили

10:15

В списке целей - новые регионы и "буферные зоны": в ISW раскрыли планы РФ

10:02

"Она не вернется": сестра Ротару раскрыла, где сейчас живет легендарная певица

09:55

В Одесской области после атаки дронов поврежден важный объект

09:03

Десятки взрывов и мощный пожар: что попало под удар дронов на Кубани

08:27

Гороскоп на завтра, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

Реклама
07:39

Перемирие в Иране напоминает Минские соглашения: неожиданные параллели от Фесенкомнение

07:34

Взрывы на Луганщине: дроны атаковали базы ремонта техники и склад боеприпасов РФ

07:03

Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState показали свежие карты

06:00

Еле ходит: неузнаваемую Пугачеву засняли в одиночестве на улицахВидео

05:41

Секрет эмалированной посуды в СССР: зачем на ней делали черный ободок

05:10

Судьба подарит шанс разбогатеть: трём знакам зодиака светит финансовый взлёт

04:30

Можно ли освящать кагор на Пасху: ответ священника ПЦУВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с корзиной за 45 секунд

03:30

Рианна впервые показала крошечную дочку на случайном фото

01:57

РФ планирует "буферную зону" на Виннитчине: полковник ответил, есть ли угроза

00:56

Решетка плиты будет блестеть: простой трюк удалит даже устаревший нагарВидео

08 апреля, среда
23:55

Мудрик идет в суд: вингер нашел виновного в своей дисквалификации из-за допинга

23:19

В Украине появились автономера оливкового цвета: кто их получит

23:09

LELEKA решилась "изменить песню" почти перед финалом ЕвровиденияВидео

23:08

Отключение света усилили: новые графики для Днепра и области на 9 апреляФото

22:53

"Скажет измена": участники МастерШеф 17 заинтриговали отношениями

22:34

Только две очереди – со светом: графики отключений для Запорожской области на 9 апреля

22:24

Графики сильно усилили – когда не будет света в Черкасской области 9 апреля

22:20

Опера о подрыве Каховской ГЭС вошла в число самых значимых постановок мира

22:08

Любовь, мешающая жить: 8 ошибок заботливых родителей, которые портят будущее ребёнка

Реклама
22:05

Пасхальная корзина, не холодильник: в ПЦУ объяснили, что не надо нести в церковьВидео

21:42

Позорище: у Седоковой разошлась шнуровка на платье на красной дорожке

21:20

Трамп начинает переговоры о выходе США из НАТО — заявление Белого дома

21:17

Цусима - символ российского позора: как крупнейшее морское поражение империи связано с Украиной

21:17

Волна влажности и холода накроет Днепр: как низко упадут столбики термометров

20:56

Четыре знака зодиака опаснее всего в гневе: с ними лучше не конфликтовать

20:39

Какие указания Кремль давал Венгрии по Украине: СМИ "слили" новую серию "пленок Лаврова"

20:16

Что нельзя оставлять на кладбище: суеверия или реальная опасность для дома

20:11

"Значительный прогресс": Вэнс рассказал об успехах в переговорах Украины с РФ

19:55

Как отучить кота царапать мебель — три простых и проверенных способаВидео

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ХарьковаНовости ЖитомираНовости ПолтавыНовости ОдессыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять