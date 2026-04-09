Геополитический прорыв: Семиволос – о том, как кризис на Ближнем Востоке усиливает позиции Украины

Ключевая идея переговоров заключается в том, что Иран и США стремятся избежать дальнейших потерь. Именно это делает договоренности возможными, но и хрупкими.

Вашингтон стремился как можно быстрее выйти из этой ситуации и фактически взял за основу не собственный план, а иранский

На фоне тектонических сдвигов в системе глобальной безопасности противостояние на Ближнем Востоке переходит в фазу сложных дипломатических торгов. Сегодня вопрос заключается не только в прекращении огня, но и в способности ключевых игроков диктовать условия нового мирового порядка. Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос анализирует, почему Вашингтон оказался в ловушке иранских сценариев и как кризис в регионе неожиданно создает окно возможностей для украинского ВПК и геополитического влияния Киева. Подробнее о стратегических просчетах США и будущих альянсах — в авторском материале.

Переговоры между Ираном и Соединенными Штатами Америки, очевидно, будут сложными, ведь есть несколько важных факторов. Ожидание войны часто хуже самой войны, и когда она уже произошла, а для иранцев худшее позади, они становятся более настойчивыми в своих требованиях.

Конечно, речь не пойдет о полном снятии санкций — этот вопрос напрямую связан с обогащенным ураном, который Иран и раньше рассматривал как инструмент торга для ослабления санкций против Ирана. Также не стоит ожидать обсуждения сокращения ракетной программы — это практически исключено, и Тегеран будет настаивать на своем праве поддерживать прокси-силы. Многое будет зависеть от ситуации в Ливане, где для Израиля все складывается не так однозначно. Кроме того, Иран фактически получил контроль над Ормузским проливом, и США, по сути, вынуждены были с этим согласиться.

В этом контексте можно говорить о геополитическом поражении США — по крайней мере частично, хотя это вопрос интерпретации. Очевидно одно: Вашингтон стремился как можно быстрее выйти из этой ситуации и фактически взял за основу не собственный план, а иранский. И из этого видно, кто именно хотел "соскочить" первым.

Стратегически США действительно просчитались — это факт, хотя тактически действовали довольно эффективно. В то же время сами по себе бомбардировки никогда не приводят к желаемому политическому результату. Разве что можно вспомнить случай с Югославией, но это другая ситуация — у Ирана другие возможности и другая география. Именно географический фактор сыграл ключевую роль: Ормузский пролив, угроза ударов по инфраструктуре стран Персидского залива — все это могло бы нанести серьезный удар по мировой экономике. Итак, ситуация принципиально иная, и многие вещи не были должным образом просчитаны — расчет больше базировался на надеждах, чем на трезвой стратегической оценке.

В то же время ключевая идея заключается в том, что обе стороны пытаются избежать дальнейших потерь. Именно это делает возможными договоренности, но в то же время делает их хрупкими. Если США не согласятся с иранскими предложениями относительно права на обогащение урана — даже под международным контролем — ситуация может вновь обостриться. Для Ирана это вопрос суверенитета и субъектности, так же как и ракетная программа, поэтому именно здесь компромисс выглядит маловероятным.

Если говорить шире, можно отметить снижение способности Вашингтона убедительно угрожать военной силой, и Тегеран это, безусловно, будет учитывать в своих дальнейших действиях. Также стоит ожидать усиления гонки вооружений в регионе Персидского залива и поиска альтернативных путей поставок нефти и газа.

В целом нынешняя ситуация является следствием решений самих США: их никто к этому не заставлял, они сделали определенные расчеты, которые оказались ошибочными, и теперь вынуждены работать с последствиями.

Зато для Украины эта ситуация открывает новые возможности. Речь идет об укреплении геополитических позиций и заключении долгосрочных, в частности десятилетних, соглашений. Учитывая, что страны региона будут остро нуждаться в безопасности, украинская экспертиза, дроны, ракетные технологии и другие совместные разработки будут для них чрезвычайно полезными. Кроме того, эти государства, вероятно, будут пересматривать свое позиционирование в отношениях с США или, по крайней мере, выдвигать им дополнительные требования. Фактически за один месяц войны Украина смогла осуществить значительный геополитический прорыв в регионе — то, что без этих обстоятельств выглядело бы маловероятным и даже фантастическим.

Во внутреннеполитическом измерении США эта ситуация также будет иметь последствия. Если Демократическая партия эффективно воспользуется моментом, она может использовать его в полной мере, демонстрируя, что Дональд Трамп, по их мнению, ослабил геополитические позиции США как на Ближнем Востоке, так и в мире, а также осложнил отношения с союзниками. В такой логике вся эта война может подаваться как серьезный провал и даже катастрофа его внешней политики.

Игорь Семиволос, директор Центра ближневосточных исследований, специально для Главреда

О личности: Игорь Семиволос Игорь Николаевич Семиволос — историк, политолог, востоковед. Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А.Ю. Крымского НАН Украины. Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований. Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, этнополитической проблематики в современной Украине.

