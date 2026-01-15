Почему Трамп неспособен выполнять собственные обещания

Однако у меня есть подозрение, что Трамп, как обычно, людей кинет.

Трамп призвал участников иранских манифестаций протеста брать штурмом правительственные здания. При этом он объявил, что "помощь уже в пути". Какая помощь, он не уточнил, но подразумевается, что американцы начнут бомбить казармы иранской армии и полиции, а также точечно выносить лидеров режима.

Иранцы на улицах Трампу поверили, интенсивность протестов резко выросла, начались жестокие столкновения, а число жертв карателей измеряется уже десятками тысяч.

Однако у меня есть подозрение, что Трамп, как обычно, людей кинет: такая уж у него природа. Он патологический неспособен выполнять собственные обещания. Я, если честно, настроен довольно пессимистично.

Если в ближайшую пару дней американцы не начнут наносить удары по иранским властям, то демонстрации протеста будут утоплены в крови, ￼как это уже происходило несколько раз. Увы.

О персоне: Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

