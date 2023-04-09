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Почему Трамп не сидит в тюрьме

Максим Яли
9 апреля 2023, 06:22
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Статьи, предъявленные Трампу, с точки зрения американского законодательства, хоть и тянут на тяжкие преступления, это статьи, которые не предусматривают длительных сроков.
Почему Трамп не сидит в тюрьме
Трампа не могли посадить в тюрьму / коллаж фото УНИАН и скриншот из видео

Нужно понимать, что Соединенные Штаты – это не Украина и не Россия. Если дело и имеет политический подтекст, то потому, что обвинения были выдвинуты против бывшего президента США впервые в истории. Причем выдвинуты эти обвинения в городе, где власть и симпатии американцев длительное время склоняются в сторону демократов. Но США как раз отличаются верховенством права как краеугольным камнем существования американского государства. Поэтому все процедуры будут соблюдены.

Трампа не могли арестовать, задержать и посадить в тюрьму, потому что для этого нет оснований. Это был первый шаг – человека доставили в суд, выдвинули ему обвинения. Прокуроры сочли, что Трамп не будет уклоняться от правосудия и следствия, потому и не применили к нему меру пресечения в виде ареста с содержанием под стражей. Понятно, что учитывая тонкость, а также напряженность в американском обществе никто не собирается ничего обострять, чтобы не усугубить ситуацию до протестов. Все прекрасно помнят 6 января 2021 года и так называемую попытку мятежа в Штатах (к слову, по этому поводу Трампу тоже частично выдвигают обвинения). Поэтому для того, чтобы избежать раскола в обществе, протестов и возможных жертв, все должно быть идеально с юридической точки зрения. Чтобы даже у самых ярых сторонников Трампа не было сомнений в судебном вердикте.

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Поэтому и само обвинение, прокуратура, прекрасно понимает, что на кону стоит и ее честь. Особенно в контексте обвинений в ее адрес со стороны Трампа, которые будут только нарастать. Соответственно, они не будут никуда спешить – у них нет права на ошибку, потому все будет происходить очень тщательно, и только когда сторона обвинения будет уверена в результате, тогда и будут предприняты соответствующие судебные действия. Именно с этим связано проведение следующего заседания 8 декабря.

Обвинения, выдвинутые прокуратурой, заслуживают привлечения Трампа к судебному процессу. Но есть презумпция невиновности, которой славятся США, и она должна выполняться. А учитывая тот факт, что статьи, предъявленные Трампу, с точки зрения американского законодательства, хоть и тянут на тяжкие преступления, это статьи, которые не предусматривают длительных сроков. Поэтому Трамп и был отпущен на свободу, а его задержание – обычная процедура во время выдвижения обвинений.

Максим Яли, специально для Главреда

Дональд Трамп Максим Яли
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