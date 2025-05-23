Почему Трамп не будет спешить с санкциями Грэма против России

Даже если завтра будет принят соответствующий законопроект о санкциях против РФ, его выполнение полностью относится к компетенции Трампа.

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В США заявляют о готовности введения новых санкций против РФ / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат США готов вынести на голосование законопроект о санкциях против России, если в ближайшее время не будет достигнут прогресс в переговорах по войне в Украине.

Вполне очевидно, что Дональд Трамп не желает выполнять свои угрозы в отношении РФ, поскольку уже не раз заявлял: если не будет прекращения огня, то будут приняты соответствующие меры, в частности санкции. Однако мы видели, что в телефонном разговоре Путину удалось убедить Трампа кардинально изменить свою позицию - фактически на 180 градусов - и отказаться от собственного мирного плана.

Ведь первым пунктом американского мирного плана является именно прекращение огня. А то, о чем они договорились, - это продолжение войны и фактическая фиксация капитуляции Украины, только после чего возможно прекращение огня.

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Идея республиканцев абсолютно правильная - уже более 80 конгрессменов поддерживают этот проект резолюции. Конечно, сенаторы могут принять его, и даже если Трамп наложит вето, у них есть возможность его преодолеть. Но понятно, что большинство в Сенате, как заявил лидер большинства, ожидает сигнала из Белого дома, чтобы проголосовать за него.

Сенаторы, в конце концов, чувствуют себя свободнее, чем конгрессмены, и со временем могут проголосовать даже без "зеленого света". Вполне понятно, что Линдси Грэм, который фактически стал человеком Трампа, пытается предоставить ему дополнительные рычаги влияния.

Стоит также упомянуть, что Соединенные Штаты продолжают действие всех санкций, введенных предыдущими администрациями. И они считают это свидетельством того, что Америка не является мягкой в отношении Российской Федерации.

Но в чем суть? Даже если завтра будет принят соответствующий законопроект, его выполнение полностью относится к компетенции президента. И он может как вводить санкции, так и не делать этого.

Второй важный момент заключается в том, что эти санкции прежде всего направлены против тех, кто поддерживает Российскую Федерацию, в частности через закупку энергоносителей. Это, прежде всего, Китай и Индия. Сейчас между США и Китаем продолжается фактическая тарифная война, и я не уверен, что вопрос войны России против Украины и торговые отношения с Китаем можно легко совместить.

Очевидно, что Трамп будет требовать от Китая уступок в интересах США, а не будет давить на него из-за поддержки Российской Федерации. Поэтому здесь присутствует еще один фактор, который будет сдерживать введение санкций, прежде всего против китайских компаний.

И, наконец, даже если Сенат проголосует, Трамп может наложить вето и заблокировать санкции в целом. Конечно, он в таком случае будет выглядеть не очень хорошо, потому что республиканцы контролируют и Сенат, и Палату представителей, и фактически это покажет, что между ним и его однопартийцами существуют разногласия. При этом Трамп может лишь декларативно применять этот закон, угрожая Путину: мол, делай что-то, иначе я использую этот инструмент. Но, честно говоря, это маловероятно.

Мы же слышим не только от Трампа, но и от Марко Рубио, который в целом более конструктивен, что Соединенные Штаты не заинтересованы в более глубоком вовлечении в процессы, связанные с войной. Они довольны тем, что начались прямые переговоры между Украиной и Россией. И я не вижу в администрации США кого-то, кто бы хотел с позиции силы заставить Путина прекратить войну. Риторика будет, но вводить санкции вряд ли кто-то будет. Санкции могут быть введены, разве что если Путин совершит серьезную ошибку - например, лично оскорбит Трампа. Потому что именно такие иррациональные вещи играют важную роль.

Однако Путин, как мы видели, хорошо умеет пользоваться особенностями характера Трампа. Помните, как Виктор Орбан приехал, рассказывал, что Путин молился за здоровье Трампа, передавал картину, а в разговоре сказал, что ему очень нравится Мелания? То есть вряд ли Путин сделает такую ошибку, которая его обидит. Но гарантированно это должно быть что-то личное для Трампа, ведь все решения он принимает, ориентируясь на собственные ощущения. Если он почувствует, что Путин повел себя неправильно, что-то обещал и не сделал - именно в отношении Трампа, а не США или Украины - тогда он может отреагировать.

Второй возможный фактор - если Россия совершит что-то чрезвычайно жестокое в Украине, что вызовет общественный резонанс в США. Тогда и общественное мнение, и давление сенаторов, среди которых есть много сторонников Украины, заставят Трампа действовать.

Но я скептически отношусь к вероятности того, что санкции будут введены, даже если их проголосуют.

Тем более, у Трампа есть возможность не выполнять этот закон, ведь внешняя политика - это прежде всего прерогатива президента. Он может наложить вето, если захочет. Конечно, Сенат имеет немало полномочий, и в предыдущих администрациях президенты вынуждены были прислушиваться к Сенату. Но в этом случае они пытаются поставить Трампа в определенные рамки, а он может просто проигнорировать закон и ничего не сделать.

Впрочем, не стоит забывать, что до выборов еще далеко. Но это будет важным фактором, ведь большинство американцев, как показывают опросы (в частности Гарвардское исследование), морально поддерживают Украину. Они не хотят масштабной помощи за счет налогоплательщиков, но все же считают, что США должны действовать. Итак, чем ближе к выборам, тем больше Трампу придется учитывать мнение избирателей. Но пока это перспектива будущего года.

Александр Хара, директор Центра оборонных стратегий, дипломат, специально для Главреда

Кто такой Александр Хара Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований". Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.). Магистр внешней политики.



Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

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