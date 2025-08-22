Крым размером с Техас: как Трамп повеселил мир

Крым — "огромный, размером с Техас или что-то в этом роде, посреди океана, и он великолепен".

Новая география.

"Если бы я отказался отдать эту землю, я бы попал на первые страницы всех газет на следующие 20 лет. Но Обама отдал ее, и ничего не произошло, никто даже не помнит об этом. А потом говорят, что Трамп дружит с Путиным. Но я не отдавал ему Крым. Крым огромный. Я бы сказал, что он примерно размером с Техас или что-то в этом роде", - сказал Трамп.

Крым — "огромный, размером с Техас или что-то в этом роде, посреди океана, и он великолепен". Площадь Техаса превышает 695 000 кв. км, тогда как площадь Крыма составляет около 27 000 кв. км, то есть американский штат примерно в 26 раз больше.

Техас больше всей Украины примерно на 16%.

То, что дедушка - неуч и у него своя карта мира, в центре которой поместье Мар-а-Лаго - общеизвестно.

Но ведь и десятки миллионов его избирателей не поморщатся. "Ух ты, — скажут, — мы и не знали, что Крым такой огромный остров в океане". Не люблю Задорнова, но коё в чем он все-таки был прав.

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

