Все больше российских дронов над Европой: что задумал Путин

По состоянию на сейчас, отсутствие реакции четкой в НАТО только провоцирует увеличение таких действий.

Все больше российских дронов над Европой. За последние 20 дней около 17 случаев, почти каждый день.

Как и писал ранее, цель рф - постепенно препятствовать авиасообщению, чтобы навредить экономике и общественным настроениям в ЕС, и заставить меньше поддерживать Украину. Это стратегия России, которую они не скрывают.

Игнорировать угрозы, считаю, абсурдно. Не сбивать дроны - также. Причем, если посмотреть - россия запускает дроны в Германию, нордические страны, и другие, которые поддерживают Украину больше всего. Венгрия, Словакия как-то обходятся - еще одно подтверждение именно стратегии рф.

По состоянию на сейчас, отсутствие реакции четкой в НАТО только провоцирует увеличение таких действий. Дроны запускают с лодок танкерного флота, которые уже давно не должны были бы даже плавать рядом с Европой, но реакция готовится только сейчас.

Я не знаю, на чем строится уверенность лидеров европейских стран НАТО, что такой российский дрон не может "случайно упасть куда-то с БК".

Меня откровенно удивляет отсутствие симметричных действий, потому что это ослабляет доверие к политикам.

Россия же делает ставку на поддержку политических сил в странах, которые выступают за восстановление отношений с ними. И акцент безопасности здесь важен, они сознательно подрывают ее, а значит необходимо показывать, что у них это не получится.

О персоне: Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

