Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Все больше российских дронов над Европой: что задумал Путин

Андрей Коваленко
6 октября 2025, 19:10
62
По состоянию на сейчас, отсутствие реакции четкой в НАТО только провоцирует увеличение таких действий.
Все больше российских дронов над Европой: что задумал Путин
Дроны РФ над Европой / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, 4 отдельная тяжелая механизированная бригада

Все больше российских дронов над Европой. За последние 20 дней около 17 случаев, почти каждый день.

Как и писал ранее, цель рф - постепенно препятствовать авиасообщению, чтобы навредить экономике и общественным настроениям в ЕС, и заставить меньше поддерживать Украину. Это стратегия России, которую они не скрывают.

Игнорировать угрозы, считаю, абсурдно. Не сбивать дроны - также. Причем, если посмотреть - россия запускает дроны в Германию, нордические страны, и другие, которые поддерживают Украину больше всего. Венгрия, Словакия как-то обходятся - еще одно подтверждение именно стратегии рф.

видео дня

По состоянию на сейчас, отсутствие реакции четкой в НАТО только провоцирует увеличение таких действий. Дроны запускают с лодок танкерного флота, которые уже давно не должны были бы даже плавать рядом с Европой, но реакция готовится только сейчас.

Я не знаю, на чем строится уверенность лидеров европейских стран НАТО, что такой российский дрон не может "случайно упасть куда-то с БК".

Меня откровенно удивляет отсутствие симметричных действий, потому что это ослабляет доверие к политикам.

Россия же делает ставку на поддержку политических сил в странах, которые выступают за восстановление отношений с ними. И акцент безопасности здесь важен, они сознательно подрывают ее, а значит необходимо показывать, что у них это не получится.

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин война России и Украины Андрей Коваленко
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

19:31Синоптик
Не только "Фламинго": какие украинские ракеты дальностью 1000+ км уже бьют по РФ

Не только "Фламинго": какие украинские ракеты дальностью 1000+ км уже бьют по РФ

19:29Война
Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

18:43Экономика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

Мама и папа на стиле: Леся Никитюк поделилась редким фото с женихом-военным

Температура опустится до 0: названы регионы, где будет мокрый снег и дождь

Температура опустится до 0: названы регионы, где будет мокрый снег и дождь

"Излучала тепло и вдохновение": умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка

"Излучала тепло и вдохновение": умерла 20-летняя украинская художественная гимнастка

Китайский гороскоп на завтра 7 октября: Козлам - страх, Собакам - несчастный случай

Китайский гороскоп на завтра 7 октября: Козлам - страх, Собакам - несчастный случай

Последние новости

19:52

Тайна рода: какой уникальный дар предки вам подарили по дате рождения

19:48

Цены на овощи рванули вверх: как изменилась стоимость овощей для салатного набора

19:31

Мокрый снег и сильные ливни: Украину накрывает настоящий штормовой Армагеддон

19:29

Не только "Фламинго": какие украинские ракеты дальностью 1000+ км уже бьют по РФ

19:10

Все больше российских дронов над Европой: что задумал Путинмнение

Путин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - БондаревПутин будет прощупывать Европу, его аппетиты растут - Бондарев
18:53

ВСУ усиливают безопасность учебных центров - Сырский анонсировал важные изменения

18:45

Блогеры заметили скрытую съемку в номере отеля: как стороны отреагировали на ситуацию

18:43

Бешеный скачок доллара и падение евро: новый курс валют на 7 октября

18:40

Изменение позиции США по Украине - дипломат указал на интересный нюансВидео

Реклама
18:21

В Украине вводят "налог на OLX": кому и сколько придется платить

17:57

Зима для одного из городов-миллионников будет самой тяжелой с начала войны

17:46

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке медведя с медом за 33 секунды

17:28

Война может завершиться дипломатически через два месяца - глава Николаевской ОВА

17:02

"Наехали пьяные люди": родственница известного блогера погибла в ДТП

16:56

Для ряда регионов особая угроза: Россия определила новую цель в войне, чего ждать

16:39

"Будет девочка": Наталья Денисенко заговорила о пополнении в семье

16:25

Угроза, а не защита: свет ночью на крыльце может серьезно навредитьВидео

15:56

Люди, родившиеся в эти три месяца, обладают невероятной аурой

15:31

Почему на логотипе Subaru изображены шесть звезд: найден скрытый символ

15:29

Не по карману: Потап решил сменить профессию в США

Реклама
15:02

"Есть успешные применения": Зеленский сделал громкое заявление об украинской баллистике

14:59

Легкий способ сократить расходы: хитрый трюк уменьшит затраты на отоплениеВидео

14:53

Гороскоп на завтра 7 октября: Близнецам - неожиданные новости, Девам - поездка

14:50

Почему 7 октября нельзя начинать важные дела: какой церковный праздник

14:29

"Твое место": как Алла Пугачева публично обратилась к Софии Ротару

14:27

Какие народы были предками украинцев - некоторые из них сохранились до сих порВидео

14:11

Слово "ширинка" имеет совсем другое значение: какую ошибку совершают украинцыВидео

14:02

ГПСУ ответила на упреки Касьянова в роспуске роты ударных БпЛА: детали скандала

13:50

В Украину придет циклон: названа дата, когда начнутся сильные дожди

13:39

Цифровизация боевого опыта: как создать базу лидерства в ВСУмнение

13:39

Максим Галкин принял важнейшее решение - детали

13:37

Айфон 17 Про Макс — прорыв или тот же 16-й в новом корпусе? новости компании

13:09

Меркель оскандалилась обвинением Польши и стран Балтии в войне РФ с УкраинойВидео

13:05

"Уже сил нет": предательница Лолита Милявская оказалась на грани

12:57

"Мое первое предложение": известная украинская актриса второй раз выходит замуж

12:52

Горько молодым: Даша Квиткова намекнула на свадьбу с Владимиром Бражко

12:38

"Отдаю четыре области и Крым": Арестович рассказал Собчак о своем "мирном плане"Видео

12:37

Финальный кадр снят: завершились съемки приключенческого сериала 2+2 "Выговский"

12:32

Россияне атаковали роддом в Сумах, там были дети - первые подробностиФотоВидео

11:55

Украина не получит Tomahawk от США: дипломат назвал главную причинуВидео

Реклама
11:51

Детали из стран НАТО в ракетах РФ: Зеленский сказал, кого ждут санкции

11:36

"Губа не дура": дочь путиниста Киркорова напугала отца внезапным требованием

11:04

Поставки оккупантов задержаны: партизаны устроили сокрушительную диверсиюВидео

11:03

Китайский гороскоп на завтра 7 октября: Козлам - страх, Собакам - несчастный случай

10:56

В Запорожье прогремели взрывы, над городом - дым: РФ атаковала предприятие

10:46

Цены на яйца подскочили: украинцы узнали новую стоимость в супермаркетах

10:44

Настоящие перфекционисты: 4 знака зодиака, у которых должно быть все идеально

10:28

Над Украиной взойдёт "Урожайная суперлуна": когда любоваться потрясающим явлением

10:23

Украинцев будут штрафовать за летнюю резину: когда "переобуваться"

10:19

"Руку не чувствую": путинистка Успенская показалась после сложной операции

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять