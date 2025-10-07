Война на истощение началась: что стоит понимать

Поворотной точкой стал, де-факто, отказ Путина пойти на предложения Трампа и согласиться на определенные уступки.

Война на истощение о которой так много говорилось и писалось, де факто, началась. И нам нужно а) понять, что это новая реальность; б) надо думать, как адаптироваться к этой новой реальности

Что изменилось?

По сути, Украина и Россия сняли любые предохранители по ударам по критической инфраструктуре. Единственной красной линией, похоже, остаются удары по нафотовой инфраструктуре Новороссийска и критической портовой инфраструктуре Одессы.

Почему?

Главная причина - США, похоже, окончательно определились с тем, что их экономическая цель - полностью выдавить РФ с европейского рынка нефти и газа. Предложения Кремля (Дмитриева) по Арктике и редкоземам, похоже, отложены в сторону. Не выброшены, а отложены до того момента, когда в Кремле примут решение вести переговоры, а не водить за нос.

И теперь цель Вашингтона - вести энергетическую войну чужими руками. Этих "рук" есть несколько. С одной стороны - это европейцы, которые приняли решение несколько ускориться и до 2027 года отказаться от российских энергоносителей. С другой - это страны Перского залива, которые постепенно увеличивают добычу нефти и обрезают возможности россиян на рынках Индии и Китая (увеличение добычи несколько снизит цену и будет делать российскую нефть менее конкурентной). И, наконец, третья рука - это украинские удары по НПЗ и по транспортной и инфраструктуре российского нефтегазового комплекса. Наши сегодняшние возможности не позволят остановить эту самую инфраструктуру, но являются тактикой тысячи порезов.

Могло ли быть иначе?

Поворотной точкой стал, де-факто, отказ Путина пойти на предложения Трампа и согласиться на определенные уступки. Путин был искренне уверен, что он сможет водить Трампа за нос.

Также стоит понимать, что Путин считает, что он победил Трампа в том плане, что он выиграл несколько месяцев, когда он может делать, почти, что угодно. Его ставка (я бы сказал слепая вера) на три вещи: фронт посыплется, Украина замерзнет, Европа испугается. Такого не будет, но он живет в этих реалиях. Плюс, он перестал мыслить категориями длинных временных периодов. Его планировочный горизонт 5-6 месяцев.

Российские элиты и их перспективы

Валдай подтвердил отсутствие стратегии и ставку на мифы. Приведу лишь одну цитату из Путина "В безопасности никто себя не чувствует. Надо вернуться к истокам". Это абракадабра, суть которой - соглашайтесь на мои условия, которые я меняю по ходу переговоров.

Если коротко, в России происходят следующие процессы:

1. Путин не может и не хочет остановить войну, а окружение дает ему месседжи, которые читаются, как бесконечное продолжение войны.

2. При этом Путину говорят о безграничности ресурсов, потому что ему это нравится. Элиты же понимают, что процесс идет в бесконечную пропасть и готовятся к транзиту, хотя боятся об этом говорить вслух. О мифичности безграничности ресурсов понимают все.

3. Пока, наиболее готовыми к транзиту является тандем Ковальчуки-Кириенко, хотя, думаю, они считают, что им нужно продолжение войны еще примерно год (для достройки чебурнета, увеличения веса в регионах и, возможно, через силовую составляющую). В конце концов, другим главным группам нужно год-полтора, чтобы быть готовыми к транзиту.

Промежуточные выводы

Война вышла (возможно окончательно) из собственно военной логики и перешла в стадию экономической пост военной логики больших стран. Похоже, это изменение пока непонятно в Киеве почти никому.

Я остаюсь при мнении, что завершение войны будет во многом зависеть от переговоров США-Китай.

К сожалению, вероятность мобилизации в России растет.

Нам надо готовиться к ухудшению энергетической ситуации.

Но главное, нам нужно придумать то, какой должна быть Украина в пост военной логике больших стран. Потому что мы должны стать интересными для переговорщиков. Статус "щита Европы" хороший, но только в очень кратковременной перспективе.

