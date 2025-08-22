Как РФ остается без топлива ударами ВСУ

За август Россия потеряла 13% перерабатывающих мощностей НПЗ.
Ограниченный доступ к западным технологиям и так серьезно вредит нефтепереработке.
Индия все же опомнилась от части российской нефти, а еще 6 дней до начала действия тарифов.
Нефтегазовые доходы до того и так упали на 18% год к году.
Все больше регионов России сообщают о дефиците топлива. Все больше многокилометровых очередей за горючим.
Это при том, что реальных серьезных новых санкций, кроме украинских дронов и европейских ограничений, не было.
Это - краткий обзор новостей энергетической сверхдержавы, которую настроил Путин за 25 лет. И которая доживает свои последние месяцы в этом статусе.
О персоне: Юрий Богданов
Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.
