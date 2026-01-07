Трогательно, с какой скоростью в Москве вспоминают о "нормах" и "конвенциях", как только их грубо берут за шиворот те, кто сильнее.

Как мило, что россияне внезапно вспомнили о международном праве и конвенциях ООН, реагируя на "освобождение" своего судна американцами. Их минтранс заявил, что в международных водах "никто не имеет права использовать силу", а МИД скромно выжало из себя, что требует возвращения домой своих моряков не в пакетах.

Американцы, между прочим, провели очередную операцию, как говорится, без шума и пыли. Российское судно "Белла" задержали в Северной Атлантике на основании ордера, выданного федеральным судом США. Операция, по словам американских военных, согласуется с политикой президента Дональда Трампа, "направленной против подсанкционных судов, угрожающих безопасности и стабильности Западного полушария".

Также сегодня стало известно, что США захватили и второй нефтяной танкер, на этот раз в Карибском море. "Бесфлажный, санкционированный танкер темного флота" София был задержан на рассвете. Как заявили американцы, он занимался незаконной деятельностью в Карибском море. При этом известно, что во время операции поблизости находились российские военные корабли, включая подводную лодку, и совершенно ничего не сделали.

Что тут скажешь... Это похоже на начало системной работы, а не эксцесс или эмоциональный жест. Мы наблюдаем последовательную стратегию по снижению нефтяных доходов РФ. Сначала работа в Европе, теперь Венесуэла и танкеры. Тиски медленно, но неуклонно сжимаются, и Кремль это прекрасно понимает – поэтому и поднимает истерику о "нарушении норм". Это уже не "разрушительные санкции", которые россияне научились обходить через несколько месяцев после их введения через своих "нейтральных" соседей-"подсвинков". И теперь, когда политика и уговоры сумасшедшего себя исчерпывают, в ход идут автоматы. Пока что - точечно и только спецназа.

В общем, трогательно, с какой скоростью в Москве вспоминают о "нормах" и "конвенциях", как только их грубо берут за воротник те, кто сильнее. И такое же демонстративное пренебрежение к этим нормам, когда речь идет о собственных интересах - прежде всего в войне против Украины.

Россия годами строила мир, в котором право - это декорация, а сила - единственный аргумент. Аннексия Крыма, выброшенный на свалку Будапештский меморандум, неспровоцированная полномасштабная война, многочисленные "референдумы" под дулами автоматов - россияне привыкли плевать в сторону международного права. И вот теперь те же люди вдруг возмущенно цитируют Конвенцию ООН по морскому праву.

А больше же делать нечего, ведь персонально атаковать Трампа не с руки, учитывая всю скользкость нынешней ситуации для Кремля и эмоциональность, нарциссизм нынешнего хозяина Белого дома. С ним переходить на личное - последнее дело...

Показательны слова советника президента США по внутренней безопасности Стивена Миллера. Он сказал прямо, без дипломатических околовротов, что они сверхдержава и под руководством Трампа собираются действовать как сверхдержава.

"Мы живем в мире, которым управляет сила... Это железные законы мира", - сказал один из ближайших соратников Трампа.

Это тот ящик Пандоры, который открыла сама Россия. Она десятилетиями доказывала, что право ничего не стоит без силы. Она навязала миру логику, где решает не аргумент, а возможность его навязать. И теперь, когда эту же логику применяют к ней более сильные, Кремль вопит о несправедливости.

Мир, который Москва так настойчиво строила, начал работать против нее.

Оказывается, что та самая "сила", "право силы" и подобные формулировки — это все о просто возможности действовать безнаказанно. И в этой конкретной ситуации она не на стороне России.

Тарас Сидоржевский, главный редактор Главреда

