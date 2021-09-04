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Почему таких, как Затулин, обязательно надо показывать на наших телеканалах

Денис Казанский

журналист

4 сентября 2021, 19:20

Сам факт того, что Украина не забывает про аннексию и поднимает этот вопрос, доводит Москву до истерики.

Константин Затулин
Таких, как Затулин, обязательно надо показывать на наших телеканалах / inshe.tv

Кремль уже вторую неделю фонтанирует ненавистью из-за Крымской платформы.

Сам факт того, что Украина не забывает про аннексию и поднимает этот вопрос, доводит Москву до истерики.

К примеру, российский депутат Константин Затулин дошел до того, что назвал Украину врагом РФ и призвал сделать все, чтобы наша страна перестала существовать.

Украинцев он при этом объявил предателями идеи союза с Россией.

Попутно непонятно, за что досталось и Казахстану. Затулин заявил, что если тот будет плохо себя вести, то Россия покарает его, как покарала Украину, и захватит северные области.

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Считаю, что таких российских депутатов обязательно надо показывать на наших телеканалах.

Не нужно ничего выдумывать, сочинять - достаточно просто показывать, как есть. И больше для дискредитации России ничего не нужно делать.

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Никакие украинские националисты не могли бы так лихо разжигать антироссийские настроения, как это делают сами российские власти.

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Денис Казанский Константин Затулин Крымская платформа
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