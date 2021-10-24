Почему такая высокая смертность от COVID-19 в Украине?

Фото из антиковидной больницы / facebook.com/moz.ukr

Второй год ковида должен был быть легче и спокойнее. Но этого не произошло. Несмотря на очередную вспышку, Украина оказалась в десятке стран с наивысшей смертностью. Хотя, в прошлом году в этом самом рейтинге нас было трудно отыскать. По сравнению с Италией, США и многими развитыми другими странами, Украина выглядела достаточно уверенно. Что случилось сейчас? Почему ситуация уже не выглядит такой оптимистичной?

Конечно, очень удобно и легко назвать причиной такой смертности провал вакцинальной компании. Мол, все очевидно - в больницах умирают только невакцинированные. Поэтому единственный шанс остановить этот страшный сценарий - это тотальная массовая вакцинация.

Действительно ли все так просто и очевидно?

Анализируя ситуацию по миру, можно прийти к выводу, что не все так однозначно. Достаточно ярких примеров, которые диаметрально противоположны. Есть страны с высоким объемом вакцинации, где смертность очень низкая. Есть другие, с подобным объемом, однако с высокими показателями смертности. Есть также страны с противоположными результатами: где прививки что-то не очень пошли, но ситуация стабильная и нет никакого беспокойства относительно массовых трагических случаев по ковиду.

Читайте такжеВрач назвал главную ошибку вакцинированных против коронавирусПоэтому, я бы искал причины такого роста смертности в другом ракурсе.

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Я очень хорошо помню, с каким воодушевлением и энтузиазмом мы, медики, встретили эту эпидемию. Поставленные задачи были непростыми, но хороший результат сложно было не замечать. Были опытные специалисты, которые быстро среагировали на специфику этого респираторного заболевания и адекватно обучали молодые кадры эффективным подходам патогенетической терапии.

Мощности гигантских стационаров удалось (не везде, но в большинстве случаев) быстро адаптировать к необходимым требованиям. Государство, при уникальном содействии и участии благотворительных организаций и неравнодушных предпринимателей, нашло пути для удержания всей медицинской системы на достаточно высоком уровне.

Медики самоорганизовались, сплотились и коллегиально включились в работу. Процент выздоравливающих был очень высоким (98%) в течение целого года. Мы работали с вдохновением, уверенностью и чувством, что действительно спасаем мир.

Но серьезные проблемы были. Они нарастали, как снежный ком. Об этом говорили. Об этом напоминали каждый удачный момент. Что наступит катастрофа. Но никто не прислушался.

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В таком напряжении, с таким отношением к медицине, на таких условиях согласных работать в медицине становится все меньше. Каждый месяц Украина теряет медицинские кадры. Я не назову конкретных цифр, но вижу это постоянно собственными глазами: медицинские работники увольняются и бросают работу в медицине. Кто-то настолько разочаровался, что даже не ищет работы за границей или в частной сфере - просто меняет профессию. Нехватка медицинских кадров приобретает уже угрожающие показатели.

Это первая и очень серьезная причина роста смертности: банально не хватает врачей и медицинских сестер для работы с таким количеством больных.

В дальнейшем глубина пропасти еще глубже: коронавирусная болезнь - инфекционное заболевание.

Это сфера ответственности, в первую очередь, инфекционистов. В дальнейшем по значимости идут пульмонологи, кардиологи, невропатологи. Ковид-заболевание с поражением легочной и сердечно-сосудистой системы, поэтому эти специалисты хорошо включились в работу. (Я говорю о тяжелых случаях, которые лечатся в стационаре. На первичном этапе могут адекватно вести больных семейные врачи). Стало ли в ковидных госпиталях больше инфекционистов за год? Больше пульмонологов? Нет! Не стало! Штат не был расширен. И это по всей стране!

Также нет до сих пор привлечения интернов после выпуска медицинских вузов. Нормального привлечения: оплачиваемого, заинтересованного и стимулированного беспрецедентной практикой и возможностями.

Нет допуска к работе с ковидом кафедральных медработников. Почему? Почему весь профессорский и кандидатский состав ценнейших медицинских кадров (с кафедр инфекционных заболеваний) не был до сих пор приобщен к полноценной работе с ковидом? Нам не нужны высококвалифицированные эксперты?

Острая нехватка кадров, которая приводит к чрезмерной нагрузке медиков дает уже о себе знать: врачи, средний и младший медицинский персонал истощен, замучен и лишен уже того энтузиазма, вдохновения и мотивации, которые были в начале эпидемии. Позорное отношение, унижение, злоупотребление личным временем и эмоциями медиков довели последних до тотального изнеможения. Без помощи, без рационализации режима труда и отдыха, без адекватного отношения к врачам, медсестрам и санитаркам можно доиграться и до настоящего медицинского коллапса. Все держится на волоске…

Но это вторая причина высокой смертности. Страны с высоким уровнем жизни и здоровым способом существования легко и безболезненно проходят эту эпидемию.

Что остается сказать?

Вкладывать в свое здоровье - дело не одного дня. Но другого пути нет. Восстанавливать и развивать порабощенную медицину никогда не поздно. Пути для улучшения ситуации есть, и они рядом. Было бы желание...