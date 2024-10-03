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Почему США помогают сбивать ракеты Израилю, а Украине - нет?

Евгений Карась
3 октября 2024, 13:58
229
Мы же не просили много? Пару сотен чертовых брели. Пару сотен тысяч чертовых снарядов.
Ракетная атака Ирана на Израиль
Ракетная атака Ирана на Израиль / Скриншот

ВМС США принимали участие в отражении ракетной атаки Ирана на Израиль. ...Часть иранской ракеты упала на палестинца в Газе. Израиль отмечает, что это единственный погибший в результате атаки Ирана.

Израиль не член НАТО и не член ЕС. 0 погибших израильтян, но ВМС США помогает отражать атаку. А "Охматдет", Мариуполь, Буча, Херсон, Харьков, Запорожье. Тысячи, десятки тысяч погибших: гражданские, дети. Пенсионеры, женщины, солдаты - это все безразлично. Здесь "нельзя". "Красные линии цивилизованного мира не позволяют".

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...Впрочем, я конечно абсолютно понимаю цивилизованное право геноцида украинцев. Эквилибристика терминов. Океан пустых слов. Синтетический мир искусственных иллюзий. Реальность так далеко, что пока не польется реки крови аж не поверишь. Что все это пустая дымка разговоров.

"Права", "гуманизм", "гарантии", "демократии". Столько слов, а украинцы испытывают снова самый большой геноцид современности. Что в 30-х, что в 40-х, что в 2020-х. Можно всем все, если ты слабый. Урок поучительный конечно.

Что бы ни разглагольствовали дипломаты, политики. Какую бы прутню не снимали на нетфликсе. Что бы ни болтали продажные леваки "правозащитники". Сколько бы не клеили мы в разбомбленных школах на обожженных стенах флажков Евросоюза. Это все до одного места. Вот десяток подземных фабрик дронов. Чтобы дешево и связь не глушилась. Чтобы для фронта. Или чтобы на поражение 1000 км. И если бы их пару сотен тысяч. Да еще чтобы внезапно неизвестные угрожали их пустить с территории Казахстана по российской АЭС в Красноярске-45. Вот бы сразу нас услышал цивилизованный мир.

Мы же не просили много? Пару сотен чертовых брели. Пару сотен тысяч чертовых снарядов. Пару десятков Ф-16 - вовремя, а не в 2024-м. Мир не грустный - мир серый, стальной и серый. Когда сталь закалена хорошо, блестит от солнца и дает серому миру яркость. Только в тени сабель будет рай.

Кто такой Евгений Карась

Евгений Карась - украинский общественный деятель и активист, лидер общественной организации С14 (движение Общество будущего). Участвовал в войне на Востоке Украины. После начала полномасштабной фазы войны с РФ стал на защиту Украины от российских оккупантов в составе одного из подразделений, сообщает Википедия.

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