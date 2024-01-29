Почему США нужно найти деньги, чтобы дать России "по кумполу"

Позиции США в будущем во многом зависят от исхода войны в Украине, потому им важно не позволить России победить.

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В случае победы Украины США получат существенный рычаг давления на Россию / Коллаж: Главред, фото: ОП, defense.gov

У США закончились деньги, которые были выделены для военной помощи Украине, и теперь американцы не смогут поставлять нам ракеты и боеприпасы на прежнем уровне. Денег нет, и Пентагон об этом говорит прямо. Хотя, насколько мне известно, около 6 миллиардов долларов все-таки есть, но сможет ли Байден их использовать – большой вопрос.

По большому счету американских граждан война в Украине не интересует. Война – это наша боль. Однако, если теоретически Украина потерпит поражение, стратегическое положение Соединенных Штатов ухудшится.

Случись так, будет велик риск нападения России на страны НАТО – Латвию или Эстонию. Впрочем, вероятность этого и так высока, даже без прекращения войны в Украине. И тогда американцам точно придется воевать. Многие в Штатах это понимают, а потому считают, что лучше предоставить оружие Украине, нежели потом отправлять своих солдат воевать в Европу. Ведь в Украине нет такого раздражающего фактора как гибель американских солдат – гибнут только украинцы.

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Европейцы уже научены горьким опытом и понимают: чем бы ни закончилась война в Украине, в России уже запущен ВПК и появились свои интересанты продолжения войны, а потому сработает "эффект храповика" – механизма, который не позволяет проворачиваться шестеренке в обратную сторону, соответственно, процесс будет постоянно идти вперед. В Европе понимают, что атака России на страны НАТО, например, на Эстонию, очень возможна и после войны в Украине, и даже во время этой войны. Сколько там России нужно людей, чтобы захватить Эстонию и расшатать НАТО... Причем заинтересованы в этом будут и Китай, и Россия.

Россия готова воевать очень долго, в том числе против НАТО, чтобы решить свои задачи. Европа понимает логику агрессора, состоящую в том, что он не может остановиться, пока ему не "дадут по кумполу". Поэтому Европа готовится к войне.

А вот в случае победы Украины США получают существенный рычаг давления на Россию и многое другое.

Безусловно, тут важен вопрос, с каким именно итогом завершится война. Если, например, Украина СБУшными дронами Sea Baby, Мамай, Марічка и другими уничтожит Черноморский флот РФ, возникнет вопрос, будет ли вообще у России флот в Черном море. В этом случае резко увеличится безопасность Черного моря. Россияне же будут опасаться, у них возникнут проблемы с логистикой, и они будут вынуждены договариваться с Украиной о неприкосновенности портов Новороссийска (если те вообще уцелеют). А порты Новороссийска обеспечивают 60% оборота РФ, то есть лишить Россию этих портов, значит, существенно ослабить ее и расшатать ее позиции на очень долгий период.

Найдут ли в итоге США деньги для Украины? Все зависит от нас: чем бо́льшую волю мы проявим в выстраивании собственного военно-промышленного комплекса, тем больше нам будут помогать. В том числе и Трамп. Потому что американцы хотят иметь дело с сильным партнером и перенести часть затрат войны на Украину и Европу. Они знают, что в нашей стране очень много ресурсов, и говорят нам прямым текстом: "Стройте собственный ВПК, чтобы мы не тратили на вас деньги. Деньги нам тоже нужны".

Поэтому Украине крайне важно начать массово производить собственное оружие, чтобы не зависеть от поставок Запада. Дроны, снаряды, технику, ракеты – все это наша страна в состоянии производить сама. Логика такова: чем больше ты сам себе помогаешь, тем больше помогает и Запад, соответственно, если ты сам себе не помогаешь, то и тебе не помогают.

Так что объемы получаемой помощи будут напрямую зависеть от того, насколько успешно мы будем развивать собственный ВПК.

Относительно дальнейшей помощи США могут быть разные сценарии. Более вероятным я считаю сценарий, когда военная помощь в каком-то виде Украине все-таки будет предоставлена, но финансовая – будет сокращена. Поэтому нужно изыскивать ресурсы внутри страны.

Впрочем, вероятно и то, что республиканцы с демократами не договорятся до конца президентской кампании, а, значит, и Украине могут вообще не помогать.

Вероятность обоих сценариев – около 30%. Надеяться хочется, что американцы найдут деньги и на украинскую армию, и на бюджет, но пока что я не вижу воли в США, чтобы решить этот вопрос.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний – политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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