УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему США нужно найти деньги, чтобы дать России "по кумполу"

Тарас Загородний
29 января 2024, 13:31
Позиции США в будущем во многом зависят от исхода войны в Украине, потому им важно не позволить России победить.
Если Украина потерпит поражение, стратегическое положение США ухудшится
В случае победы Украины США получат существенный рычаг давления на Россию / Коллаж: Главред, фото: ОП, defense.gov

У США закончились деньги, которые были выделены для военной помощи Украине, и теперь американцы не смогут поставлять нам ракеты и боеприпасы на прежнем уровне. Денег нет, и Пентагон об этом говорит прямо. Хотя, насколько мне известно, около 6 миллиардов долларов все-таки есть, но сможет ли Байден их использовать – большой вопрос.

По большому счету американских граждан война в Украине не интересует. Война – это наша боль. Однако, если теоретически Украина потерпит поражение, стратегическое положение Соединенных Штатов ухудшится.

Случись так, будет велик риск нападения России на страны НАТО – Латвию или Эстонию. Впрочем, вероятность этого и так высока, даже без прекращения войны в Украине. И тогда американцам точно придется воевать. Многие в Штатах это понимают, а потому считают, что лучше предоставить оружие Украине, нежели потом отправлять своих солдат воевать в Европу. Ведь в Украине нет такого раздражающего фактора как гибель американских солдат – гибнут только украинцы.

видео дня

Европейцы уже научены горьким опытом и понимают: чем бы ни закончилась война в Украине, в России уже запущен ВПК и появились свои интересанты продолжения войны, а потому сработает "эффект храповика" – механизма, который не позволяет проворачиваться шестеренке в обратную сторону, соответственно, процесс будет постоянно идти вперед. В Европе понимают, что атака России на страны НАТО, например, на Эстонию, очень возможна и после войны в Украине, и даже во время этой войны. Сколько там России нужно людей, чтобы захватить Эстонию и расшатать НАТО... Причем заинтересованы в этом будут и Китай, и Россия.

Россия готова воевать очень долго, в том числе против НАТО, чтобы решить свои задачи. Европа понимает логику агрессора, состоящую в том, что он не может остановиться, пока ему не "дадут по кумполу". Поэтому Европа готовится к войне.

А вот в случае победы Украины США получают существенный рычаг давления на Россию и многое другое.

Безусловно, тут важен вопрос, с каким именно итогом завершится война. Если, например, Украина СБУшными дронами Sea Baby, Мамай, Марічка и другими уничтожит Черноморский флот РФ, возникнет вопрос, будет ли вообще у России флот в Черном море. В этом случае резко увеличится безопасность Черного моря. Россияне же будут опасаться, у них возникнут проблемы с логистикой, и они будут вынуждены договариваться с Украиной о неприкосновенности портов Новороссийска (если те вообще уцелеют). А порты Новороссийска обеспечивают 60% оборота РФ, то есть лишить Россию этих портов, значит, существенно ослабить ее и расшатать ее позиции на очень долгий период.

Найдут ли в итоге США деньги для Украины? Все зависит от нас: чем бо́льшую волю мы проявим в выстраивании собственного военно-промышленного комплекса, тем больше нам будут помогать. В том числе и Трамп. Потому что американцы хотят иметь дело с сильным партнером и перенести часть затрат войны на Украину и Европу. Они знают, что в нашей стране очень много ресурсов, и говорят нам прямым текстом: "Стройте собственный ВПК, чтобы мы не тратили на вас деньги. Деньги нам тоже нужны".

Поэтому Украине крайне важно начать массово производить собственное оружие, чтобы не зависеть от поставок Запада. Дроны, снаряды, технику, ракеты – все это наша страна в состоянии производить сама. Логика такова: чем больше ты сам себе помогаешь, тем больше помогает и Запад, соответственно, если ты сам себе не помогаешь, то и тебе не помогают.

Так что объемы получаемой помощи будут напрямую зависеть от того, насколько успешно мы будем развивать собственный ВПК.

Относительно дальнейшей помощи США могут быть разные сценарии. Более вероятным я считаю сценарий, когда военная помощь в каком-то виде Украине все-таки будет предоставлена, но финансовая – будет сокращена. Поэтому нужно изыскивать ресурсы внутри страны.

Впрочем, вероятно и то, что республиканцы с демократами не договорятся до конца президентской кампании, а, значит, и Украине могут вообще не помогать.

Вероятность обоих сценариев – около 30%. Надеяться хочется, что американцы найдут деньги и на украинскую армию, и на бюджет, но пока что я не вижу воли в США, чтобы решить этот вопрос.

Тарас Загородний, политический и экономический эксперт, специально для Главреда

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний – политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине новости США страны Балтии военная помощь Тарас Загородний президентские выборы в США война России и Украины
Реклама

Главное за день

Почему США нужно найти деньги, чтобы дать России "по кумполу"

Почему США нужно найти деньги, чтобы дать России "по кумполу"

13:31 Мнения
Будут плюсовые температуры и солнечная погода: синоптик назвала дату потепления

Будут плюсовые температуры и солнечная погода: синоптик назвала дату потепления

13:03 Синоптик
Перерасчет пенсий, курс доллара и тариф на свет: каких изменений ждать с 1 февраля

Перерасчет пенсий, курс доллара и тариф на свет: каких изменений ждать с 1 февраля

12:00 Деньги
Все главные новости

Последние новости

13:31

Почему США нужно найти деньги, чтобы дать России "по кумполу"

13:05

"Дорого обойдется": Зеленский отреагировал на отказ предоставить ракеты Taurus

13:03

Будут плюсовые температуры и солнечная погода: синоптик назвала дату потепления

12:56

Церковный праздник 30 января: что нельзя делать на Трех Святых

12:54

Эвакуация Путина: в Сети рассказали о секретном подземном объекте под МосквойВидео

Претендует ли Украина на Кубань, Белгород и Воронеж: Огрызко – об "историческом" указе ЗеленскогоПретендует ли Украина на Кубань, Белгород и Воронеж: Огрызко – об "историческом" указе Зеленского
12:53

Телеведущий Бедняков жестко потроллил беглеца Влада Яму архивным фото из Майами

12:49

Очень вкусная и невероятно бюджетная закуска: рецепт, который покорил миллионеровВидео

12:39

Урожая точно не будет: что нельзя садить рядом с картошкой

12:21

Вера Брежнева отреагировала на обвинения "пластиковой" Бони в занятиях эскортом

Реклама
12:18

Украинцы в РФ будут иметь право на самоопределение: Огрызко объяснил указ Зеленского

12:14

"Не будет 5-10 лет": полковник рассказал, когда Россия покинет территорию Украины

12:01

"Есть единственный способ остановить Путина": глава МИД Литвы назвал главное условие

12:00

Перерасчет пенсий, курс доллара и тариф на свет: каких изменений ждать с 1 февраляВидео

11:57

Что действительно нужно в роддом: простые советы для будущих мам

11:52

Гороскоп Таро на февраль 2024: Козерогам - завершение, Водолеям - прибыль, Рыбам - подарокВидео

11:38

У РФ тяжелейшие потери: ВСУ отбили важные позиции в Авдеевке – карта боев

11:28

Россияне разбомбили производство ракет в Украине: кто сдал его координаты

11:15

Почему нельзя подметать ночью: 3 причины, которые вас точно переубедят

11:05

"И РФ, и Украина все больше истощены": экс-командующий НАТО дал прогноз, как закончится война

10:55

Китайский гороскоп на 30 января: Коню - романтические мечты, Обезьяне - насыщенный день

Реклама
10:54

Гороскоп Таро на февраль 2024: Весам - ревность, Скорпионам - радость, Стрельцам - выборВидео

10:36

"Есть люди, которые 700 дней на поле боя": Зеленский высказался о демобилизации

10:35

"Абсолютно неправильно": Зеленский жестко высказался насчет "облав" ТЦК

10:07

Копия Фриске: бывший муж умершей звезды показал подросшего сына

09:55

"Мы в очень сложном моменте": Зеленский оценил, закончится ли война в 2024 годуВидео

09:45

Гороскоп на февраль 2024: Ракам пора что-то менять, Рыбам - одиночество

09:39

Угроза Третьей мировой и сроки окончания войны: громкие заявления Зеленского

09:35

"Они все защищают Европу и мир": Зеленский назвал численность армии Украины

09:25

Три года на подготовку: НАТО готовится к ракетным ударам РФ по Европе — The Times

09:16

Возможно ли наступление на Киев 2.0?мнение

09:04

Гороскоп на завтра 30 января 2024: Тельцов подведут ноги, Близнецам - важное решение

09:02

ВСУ не дали россиянам закрепиться в Табаевке: в селе идут ожесточенные бои

08:16

Ночью РФ ударила по Украине дронами и "Шахедами": первые подробности

07:19

Минобороны проводит внеплановые проверки ТЦК: Умеров заявил о нарушениях

06:50

ЕС ударит по экономике Венгрии, если Орбан наложит вето на помощь Украине - FT

06:06

Чем объясняется "миролюбие" европейских элит?мнение

05:15

"Часть нашей нации": в Румынии хотят отобрать у Украины большую часть территорий

04:10

"Бомбонуть в любой момент": эксперт рассказал планы Путина на ядерное оружиеВидео

03:30

Еще одной категории мужчин хотят предложить платную отсрочку от армии

02:35

"Жить с тем, кто унижает, бьет": Мозговая рассказала про насилие со стороны мужа

Реклама
02:05

Двигать не нужно: как помыть пол под холодильником

01:35

"Это злой план": нардеп сказал, что нужно сделать с РФ, чтобы Украина была в безопасностиВидео

00:39

Невестка скандальной Оксаны Марченко рассекретила имя и пол второго ребенка

00:03

Как быстро отучить кота лазить по столу: результат вас удивит

28 января, воскресенье
23:22

Евровидение-2024: букмекеры назвали аутсайдера, который вышиб Украину из лидеров

23:08

Украину накрыл сильнейший геомагнитный шторм: "трусить" будет почти 10 дней

22:49

Столтенберг хочет пригласить Украину в НАТО: когда это возможно

21:59

Оккупанты атакуют ВСУ редкими пушками - Defense Express

21:50

РФ атаковала Украину баллистикой и беспилотниками: в областях прогремели взрывы

21:33

Сергей Притула довел Лесю Никитюк до слез - что случилосьВидео

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять