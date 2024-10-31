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Почему США никогда не согласятся передать Украине "Томагавки"

Владислав Селезнев
31 октября 2024, 08:10
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Непоследовательная позиция американского правительства вряд ли трансформируется в движущие действия, которые могут изменить ситуацию на поле боя в Украине.
Владимир Зеленский, Томагавк, США
Украина попросила "Томагавки" у США - согласится ли администрация Белого дома / Коллаж Главред, фото - Википедия, УНИАН

На днях издание The New York Times сообщило, что в одном из секретных пунктов плана Победы, который накануне представил президент Украины Владимир Зеленский, якобы содержится просьба о предоставлении Соединенными Штатами Америки ракет "Томагавк" с дальностью 2400 км.

Очевидно, что ни текущая администрация президента США, ни последующие на такие решения не согласятся. Мы видим, насколько сложно решается вопрос о предоставлении современных образцов вооружений и военной техники, и тем более не решен вопрос о передаче "Томагавков", которые способны преодолевать расстояние в семь раз большее, чем ATACMS, которые Украина уже имеет на вооружении.

Есть соответствующие договоренности между США и Российской Федерацией по ракетам средней и малой дальности, и эти договоренности американская администрация никогда не будет нарушать, потому что это создаст определенный дисбаланс в мире. Поэтому мы можем просить что угодно, но на такие наши пожелания американские партнеры никогда не согласятся.

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Будем откровенны - администрация США, возглавляемая Джо Байденом, продемонстрировала свою неспособность быть эффективной и действенной в противостоянии с путинской администрацией. А непоследовательная, импотентная позиция США приводит к дальнейшей эскалации в российско-украинском противостоянии.

Более того, если мы рассматриваем фигуру президента Джо Байдена сквозь призму его предыдущих политических должностей, то мы помним, что российская аннексия Крыма произошла в тот самый промежуток времени, когда президентом США был Барак Обама, а Джо Байден был вице-президентом. Продемонстрировали ли они тогда единство и приверженность к удержанию мироустройства, которое было установлено по итогам Второй мировой войны - ответ очевиден.

Должен напомнить, что по состоянию на февраль 2014 года первая рота морской пехоты, Феодосийского батальона морской пехоты была причастна к силам немедленного реагирования НАТО - предполагалось, что наши морпехи будут действовать в составе определенных стабилизационных сил, если произойдет некий кризис на Европейском континенте. И эта же деятельность предусматривала обратную связь. Соответственно, как только произошла кризисная ситуация на территории Крыма и Севастополя, как непосредственный участник тех событий могу заверить, что ни одного солдата НАТО ни в Севастополе, ни в Крыму я не видел.

Поэтому очевидно, что такая непоследовательная позиция американского правительства тогда вряд ли трансформируется здесь и сейчас в какие-то движущие действия, которые могут изменить ситуацию на поле боя - к большому сожалению, это наша данность.

И хотя наши американские партнеры и пытаются в определенной степени компенсировать свои обязательства, которые они взяли на себя после подписания Будапештского меморандума, когда Украина отказалась от третьего по объему ядерного потенциала в мире, этих действий недостаточно, чтобы унять агрессию РФ.

Если после президентских выборов должность в Белом доме займет Камала Харрис, то я очень сомневаюсь в изменении позиции США по предоставлению Украине дальнобойного оружия, потому что в действиях демократов есть определенная преемственность. Что же касается Дональда Трампа, то здесь можно надеяться на определенные сдвиги. Но станут ли они нашей реальностью - довольно трудно прогнозировать.

Владислав Селезнев, бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт, специально для Главреда

Кто такой Владислав Селезнев

Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.

До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.

После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.

В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

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