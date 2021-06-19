Почему США никогда не сдадут Украину России

Вопрос урегулирования конфликта на Донбассе и возвращения Крыма полностью переходит под юрисдикцию США / Reuters

На встрече американского и российского президентов Джозефа Байдена и Владимира Путина каждый говорил о своем – у кого что болит, тот о том и говорит. Путин очень хочет заполучить Украину путем выполнения Минских договоренностей, в итоге он договорился до того, что заявил о готовности вместе с Зеленским осенью провести выборы в ОРДЛО. Также из уст Путина прозвучала загадочная фраза – мол, когда он сказал Байдену, что "Минску" нет альтернативы, он понял, что Байден согласен.

Однако Байден, отвечая на вопрос одного из журналистов по итогам встречи, сказал, что Украина остается сферой безопасности США, и вопрос пути урегулирования конфликта Штаты будут рассматривать в своем контексте.

Встреча прошла с тем результатом, что и предполагалось: это был пока что лишь обмен мнениями. Далее начнется наработка решения вопросов, в том числе и касающихся Украины.

Украина, думаю, все-таки стала ключевым моментом переговоров Байден и Путина. Ведь у Соединенных Штатов есть козырь – перспектива членства Украины в НАТО, а также вопрос территориальной целостности и суверенитета Украины (то есть вопрос возвращения Крыма и деоккупации восточных районов Донбасса). Позиция США и РФ по этим вопросам, как была непримиримой, так и осталась. В любом случае, США подчеркнули, что не собираются уходить из Украины. Как сказала одна конгрессвумен: "Мы слишком много вложили в Украину, чтобы уйти из нее".

Единственный негатив, который следует отметить, состоит в том, что наш "большой брат" (Вашингтон) реально берет ситуацию в свои руки. Если раньше мы надеялись, что у нас будут свои суверенные требования и свои желания, то на сегодняшний день вопрос урегулирования конфликта на востоке Украины и возвращения Крыма полностью переходит под юрисдикцию США, что для нас не совсем хорошо. Потому что статус-кво, который сложился на востоке Украины, в какой-то степени устраивает Штаты, ведь это – огромный рычаг давления на РФ.

Читайте такжеУкраина стала главной преградой на пути нового "железного занавеса"Важно отметить, что саммит G7 в своем коммюнике указал, что Россия является стороной конфликта на Донбассе, а не посредником. Саммит НАТО тут же принял решение, что Россия – главный источник терроризма в мире. Таким образом, у Штатов появилась возможность шантажировать Путина тем, что завтра они могут внести в Совбез ООН резолюцию, которая признает конфликт на Донбассе международной войной между Россией и Украиной, а Россию – страной-агрессором. Ведь понятно, какие политические и экономические последствия будут для России в таком случае. Так что заморозка конфликта на Донбассе выгодна Соединенным Штатам.

Выгодна она и России, потому что это – последняя надежда Путина удержать Украину, ведь, если он уйдет с Донбасса, то все льдина отколется от айсберга

В общем, Путин по итогам встречи с Байденом праздновал "пиррову победу". Он представил ее как победу, хотя на самом деле просто произошел обмен мнениями.

Главный итог встречи – договоренность США и России о возобновлении дипломатических отношений в полном объеме, чтобы дальше через послов можно было начинать вести какой-либо диалог.

Так или иначе США не могут допустить развала Российской Федерации, но давить на Россию им надо. Давить напрямую они не могут, зато есть Украина, которая де-факто находится в состоянии войны с РФ, и ее руками Штатам давить Москву – вообще песня!

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Следует отметить, что Путин сам создал угрозу для России, за которую когда-то его распнут его же последователи: он допустил вероятность размещения баллистических ракет стран-членов НАТО на территории Украины с подлетным временем до Москвы 7-10 минут. Путину последователи зададут простой и логичный вопрос: "Когда ты аннексировал Крым, ты не понимал, что Украина может лечь под НАТО в плане безопасности? Когда ты оккупировал Донбасс, ты не понимал, что появление ракет НАТО на территории Украины становится реальным?". Путин сам подложил под Россию бомбу замедленного действия, ведь в случае возникновения кризиса между Россией и НАТО, где гарантии того, что Украина в течение часа не обратится к Альянсу за помощью в плане безопасности, и что транспортные самолеты НАТО не привезут ракетные комплексы из Европы, и тогда через три часа в Днепре или Харькове разгрузят ракетные комплексы и установят на стартовые позиции. Украина сможет это сделать, даже не будучи членом НАТО.

Таким образом, Путин создал для России невероятно опасный военный прецедент. И США отлично это понимают, а потому никогда не согласятся отдать Украину под юрисдикцию России и не откажутся от такого подвешенного состояния РФ.

Олег Жданов, полковник запаса, военный эксперт, специально для Главреда