УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Почему соглашение с США попахивает духом Будапештского меморандума

Андрей Золотарев
15 июня 2024, 06:35
198
Вряд ли дойдет до того, что Трамп сдаст Киев Москве – все-таки у Соединенных Штатов очень много предохранителей от сумасбродов.
Байден, Зеленский
Байден и Зеленский подписали соглашение о безопасности на 10 лет / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

13 июня, Владимир Зеленский и Джо Байден на полях саммита G7 подписали двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и США, направленное на военную и финансовую поддержку Украины на ближайшие 10 лет.

Это соглашение по безопасности – уже семнадцатое, накануне аналогичное было подписано с Японией. По большому счету, оно не вносит ничего принципиально нового. Ведь в нем не идет речь о том, что в случае военной угрозы Украине США всей своей военной мощью включатся в защиту, как и нет речи об отправке американских военнослужащих. Оно касается поставок вооружений, возможной подготовки украинских военнослужащих и консультаций, если в течение последующих 10 лет на Украину нападет кто-либо еще, кроме России.

Такое соглашение по безопасности должно было стать некой заменой членству Украины в НАТО, поскольку, судя по всему, на саммите НАТО в Вашингтоне приглашение не прозвучит. Собственно, поэтому и говорят о том, что для вступления в НАТО Украине сначала нужно победить, хотя ясно, что для этого на Западе нет политического решения. Однако соглашение позволяет говорить о том, что ведущие страны, прежде всего "Большой семерки" заключили с Украиной соглашение по безопасности.

видео дня

На самом деле, это соглашение попахивает духом Будапештского меморандума, когда в обмен на вполне реальное ядерное оружие мы получили двусмысленные гарантии, а если точнее, то заверения о готовности к поддержке. Ведь в меморандуме не было слова "гарантии", только поддержка территориальной целостности и суверенитета. А поддержка, как известно, бывает не только материальной, но и моральной.

Кроме того мы помним, что Будапештский меморандум не был ратифицирован Верховной Радой Украины. Равно как и соглашение, которое предусматривает выделение финансовой помощи Украине. И это создает риски в случае, если за помощь на будущий год не проголосует Конгресс США, поскольку осенью состав и Сената, и Конгресса может существенно измениться, и президентом США может оказаться республиканец, который обещает закончить войну еще до своего вступления в должность.

Я допускаю, что с юридической точки зрения Трамп вполне может отыграть это решение, потому соглашение о безопасности имеет больше символическое значение.

Тем более, что именно соглашение с США является наиболее размытым из всех, которые ранее подписывались Украиной с другими странами. То есть Штатам нужно показать неизменность поддержки Украины, но ровно настолько, чтобы это не влекло за собой внутриполитических проблем и эскалации противостояния США и РФ.

На данный момент мы слышим от Трампа предвыборные охотничьи рассказы, ведь именно во время выборов всегда предлагаются простые способы решения сложных проблем – то, что приятно слышать уху избирателя. Но когда вступают в должность, то действуют несколько иначе. И, кстати, именно при Трампе, на которого в Кремле многие возлагали большие надежды, в 2018 году в Украину пошло реальное оружие, поскольку он де факто нарушил негласное оружейное эмбарго в отношении летального оружия, которое действовало со времен Обамы.

Потому говоря о вероятной отмене действия соглашения с Трампом, стоит дождаться, когда обозначится контур его команды, то есть когда будут известны ее ключевые фигуры (глава Пентагона, глава Госдепартамента, советник по национальной безопасности). И уже на основании этих фигур можно будет что-то говорить о том, какими будут рецепты, поскольку как короля играет свита, так и президента Соединенных Штатов но многом играет его окружение. Не думаю, что дойдет до того, что Трамп сдаст Киев Москве – все-таки у Соединенных Штатов очень много предохранителей от сумасбродов.

Если же Трамп все-таки отменит действие соглашения, то США для всего мира девальвируют свою роль и претензии на глобальное лидерство. Можно сколько угодно называть Трампа изоляционистом, но даже в рядах Республиканской партии с этим многие не согласятся, поскольку этот шаг был бы чреват геополитическими последствиями для самих Соединенных Штатов, ведь тогда их амбиции глобального гегемона оказались бы на зыбком песке.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Кто такой Андрей Золотарев

Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Дональд Трамп Джо Байден Андрей Золотарев гарантии безопасности
Реклама

Главное за день

Почему соглашение с США попахивает духом Будапештского меморандума

Почему соглашение с США попахивает духом Будапештского меморандума

06:35 Мнения
Там самые интенсивные штурмы: названо направление на фронте, где очень сложная ситуация

Там самые интенсивные штурмы: названо направление на фронте, где очень сложная ситуация

00:28 Украина
Зеленского беспокоит "мелкий шрифт" в соглашении с США: в NYT раскрыли "подводные камни"

Зеленского беспокоит "мелкий шрифт" в соглашении с США: в NYT раскрыли "подводные камни"

00:22 Политика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путин занервничал и совершил большую глупость 5557

Путин занервничал и совершил большую глупость

Путин сделал позорное заявление о наступлении на Киев и разразился условиями мира 3378

Путин сделал позорное заявление о наступлении на Киев и разразился "условиями мира"

Как очистить вишню от косточек с помощью шприца: интересный лайфхак 2546

Как очистить вишню от косточек с помощью шприца: интересный лайфхак

Сын предательницы Наташи Королевой стал копией Игоря Николаева - детали 2542

Сын предательницы Наташи Королевой стал копией Игоря Николаева - детали

Последние новости

06:35

Почему соглашение с США попахивает духом Будапештского меморандума

05:30

КНР поддерживает войну: эксперт об "истерике" РФ и Китая перед Саммитом мира

04:56

Последствия ужасные: какие вещи нельзя покупать в секонд-хенде - полный списокВидео

04:10

Как заморозить кукурузу: чрезвычайно простой способ, с которым справится каждыйВидео

03:43

Вырастут сочные помидоры: садовод назвал одну вещь, которую нужно сделать в июне

Россия истерит, Китай оказался в ловушке: Загородний – о том, чего ждать от саммита мираРоссия истерит, Китай оказался в ловушке: Загородний – о том, чего ждать от саммита мира
03:27

Для чего нужны три отделения в стиральной машинке: секрет идеальной чистоты вещей

02:40

На ЗАЭС может произойти катастрофа: в Энергоатоме поразили возможным сценарием

02:00

Устроила "голую" вечеринку: предательница Лолита Милявская попала в новый скандал

00:28

Там самые интенсивные штурмы: названо направление на фронте, где очень сложная ситуация

Реклама
00:22

Зеленского беспокоит "мелкий шрифт" в соглашении с США: в NYT раскрыли "подводные камни"

00:18

Не хочу говорить слово "дочь": Евгения Власова рассказала, почему прячет свою девочкуВидео

14 июня, пятница
23:30

Жена Виктора Павлика похвасталась подарком от него

23:18

Штормить будет раз за разом: в Украину врываются магнитные бури

22:57

Украина в шаге от членства в ЕС: названа дата официальных переговоров о вступлении

22:26

В Украине с 16 июля будут присылать повестки новым способом: объяснение Минобороны

21:59

У Зеленского раскрыли вероятный сценарий допуска РФ на новый Саммит мира

21:50

"Чем родители думают?!": учителя поделились самыми "странными" именами детей

21:47

Что присходит на Саммите мира в Швейцарии: главное

21:45

Прямое попадание в ангар: появились снимки с последствиями ударов по авиабазе в РФ

21:44

"Худшее не позади": Кейт Миддлтон сделала новое заявлениеВидео

Реклама
21:09

Ситуация в энергосистеме ощутимо усложнится: тревожный прогноз "Укрэнерго"

21:07

США ищут приемлемое завершение войны: в The Economist назвали дату переговоров с РФ

20:06

Сто делегаций на Саммите: Зеленский прибыл в Швейцарию и сделал важное заявление

19:55

Какой алкоголь нельзя дарить на свадьбу и почему: бармен назвал списокВидео

19:45

"Никто не хочет напрягаться": Загородний раскрыл истинную суть западных политиков

19:33

Мощные ливни, град и шквалы: Украину накрывает очень сильный шторм

19:25

РФ должна выплатить Украине под полтриллиона долларов: громкое решение G7

19:17

Графики отключения света 15 июня: часов без света будет значительно больше

19:05

София Ротару находится с внуком-беглецом в США - росСМИ

18:59

В Украине началась "ключевая стадия" войны: в Пентагоне удивили заявлением

18:57

Не убегают с огорода: куда исчезают колорадские жуки зимой - почему их не видно

18:38

"Это произойдет": министр обороны США назвал срок поставки истребителей F-16

18:13

Армия РФ попала в "котел": у оккупантов паника из-за окружения в Волчанске

18:05

Зеленский сравнил Путина с Гитлером и жестко разнес "мирное предложение" РФ

17:52

Настя Каменских поставила на место известного ведущего - что случилось

17:31

"Мы будем охотиться на флот-призрак" РФ: Кэмерон удивил заявлением о российской нефти

17:25

В июле света может не быть по 10 часов в сутки: возможен ли блэкаут в Украине

17:20

Не подлетят на километр: как эффективно избавиться от ос - топ 5 методов

17:19

Договоренности об оружии нет: в НАТО поразили заявлением по Украине

17:10

Как засолить огурцы, чтобы были хрустящие: хозяйки поделились советамиВидео

Реклама
17:08

"РФ, а не Украина, должна вывести войска": в НАТО разнесли предложение Путина

16:59

Путин занервничал и совершил большую глупостьмнение

16:58

Украина получит столько помощи, сколько нужно: Байден объявил о плане победы

16:46

Дальше - хуже: что будет, если не прийти по повестке в ТЦК - объяснение юристаВидео

16:41

Зашипело и взорвалось: в России взлетело в воздух авто высокопоставленного военногоВидео

16:22

Личное унижение Путина: ВСУ в шаге от финального удара по оккупантам в Крыму

16:21

Пошатнется ваше здоровье и придет несчастье: что нельзя делать 15 июня

16:01

"Набор агрессора": у Зеленского жестко ответили на "мирное предложение" Путина

15:52

Удары ВСУ по Беларуси: Загородний рассказал, что грозит Лукашенко

15:30

Без кондиционера: как мгновенно охладить салон машины - существует тайная кнопка

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения женщинеС днем рождения, кумС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять