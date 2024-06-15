Почему соглашение с США попахивает духом Будапештского меморандума

Вряд ли дойдет до того, что Трамп сдаст Киев Москве – все-таки у Соединенных Штатов очень много предохранителей от сумасбродов.

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Байден и Зеленский подписали соглашение о безопасности на 10 лет / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

13 июня, Владимир Зеленский и Джо Байден на полях саммита G7 подписали двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и США, направленное на военную и финансовую поддержку Украины на ближайшие 10 лет.

Это соглашение по безопасности – уже семнадцатое, накануне аналогичное было подписано с Японией. По большому счету, оно не вносит ничего принципиально нового. Ведь в нем не идет речь о том, что в случае военной угрозы Украине США всей своей военной мощью включатся в защиту, как и нет речи об отправке американских военнослужащих. Оно касается поставок вооружений, возможной подготовки украинских военнослужащих и консультаций, если в течение последующих 10 лет на Украину нападет кто-либо еще, кроме России.

Такое соглашение по безопасности должно было стать некой заменой членству Украины в НАТО, поскольку, судя по всему, на саммите НАТО в Вашингтоне приглашение не прозвучит. Собственно, поэтому и говорят о том, что для вступления в НАТО Украине сначала нужно победить, хотя ясно, что для этого на Западе нет политического решения. Однако соглашение позволяет говорить о том, что ведущие страны, прежде всего "Большой семерки" заключили с Украиной соглашение по безопасности.

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На самом деле, это соглашение попахивает духом Будапештского меморандума, когда в обмен на вполне реальное ядерное оружие мы получили двусмысленные гарантии, а если точнее, то заверения о готовности к поддержке. Ведь в меморандуме не было слова "гарантии", только поддержка территориальной целостности и суверенитета. А поддержка, как известно, бывает не только материальной, но и моральной.

Кроме того мы помним, что Будапештский меморандум не был ратифицирован Верховной Радой Украины. Равно как и соглашение, которое предусматривает выделение финансовой помощи Украине. И это создает риски в случае, если за помощь на будущий год не проголосует Конгресс США, поскольку осенью состав и Сената, и Конгресса может существенно измениться, и президентом США может оказаться республиканец, который обещает закончить войну еще до своего вступления в должность.

Я допускаю, что с юридической точки зрения Трамп вполне может отыграть это решение, потому соглашение о безопасности имеет больше символическое значение.

Тем более, что именно соглашение с США является наиболее размытым из всех, которые ранее подписывались Украиной с другими странами. То есть Штатам нужно показать неизменность поддержки Украины, но ровно настолько, чтобы это не влекло за собой внутриполитических проблем и эскалации противостояния США и РФ.

На данный момент мы слышим от Трампа предвыборные охотничьи рассказы, ведь именно во время выборов всегда предлагаются простые способы решения сложных проблем – то, что приятно слышать уху избирателя. Но когда вступают в должность, то действуют несколько иначе. И, кстати, именно при Трампе, на которого в Кремле многие возлагали большие надежды, в 2018 году в Украину пошло реальное оружие, поскольку он де факто нарушил негласное оружейное эмбарго в отношении летального оружия, которое действовало со времен Обамы.

Потому говоря о вероятной отмене действия соглашения с Трампом, стоит дождаться, когда обозначится контур его команды, то есть когда будут известны ее ключевые фигуры (глава Пентагона, глава Госдепартамента, советник по национальной безопасности). И уже на основании этих фигур можно будет что-то говорить о том, какими будут рецепты, поскольку как короля играет свита, так и президента Соединенных Штатов но многом играет его окружение. Не думаю, что дойдет до того, что Трамп сдаст Киев Москве – все-таки у Соединенных Штатов очень много предохранителей от сумасбродов.

Если же Трамп все-таки отменит действие соглашения, то США для всего мира девальвируют свою роль и претензии на глобальное лидерство. Можно сколько угодно называть Трампа изоляционистом, но даже в рядах Республиканской партии с этим многие не согласятся, поскольку этот шаг был бы чреват геополитическими последствиями для самих Соединенных Штатов, ведь тогда их амбиции глобального гегемона оказались бы на зыбком песке.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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