Почему смерть Путина пока не выгодна Украине

Россия будет расплачиваться за свои грехи, только пока жив Владимир Путин / Фото УНИАН

Должно быть, вы тоже слышали: Путин болен. Должно быть, ловили себя на искреннем: пускай, и поскорее.

Но я скажу - наоборот, ему нужно пожелать здоровья. Еще на какое-то время.

Почему:

Первое. Если Путин сейчас умрет, то Россия может запросто выскользнуть из-под санкций. Сыграть в ту же игру, в которую сыграл Хрущев. Мол, мы все были подневольные, а на самом деле мы другие. И тут же полезут мириться с Украиной, Европой, Штатами. Разгул демократии, то да сё.

А по факту - прощайте, санкции. Прощай, ответственность. Прощайте, проблемы.

Не надо нам такого сценария. Россия должна находиться под санкциями как можно дольше. А это возможно только при условии, что Путин, Лавров и все прочие останутся при власти. Именно благодаря этим мерзавцам мир усиливает санкции против России. Ждем не дождемся эмбарго на русские нефть и газ.

Второе. Напомню, что больше половины россиян поддерживают нападение на Украину. Поэтому считаю, что жить под Путиным - для них самая адекватная награда. В изгнании, под санкциями, да еще и с автозаками и цензурой. Пусть пожинают результаты своих действий.

Ватники и путинисты, после поражения России в войне - добро пожаловать в уютный российский ад. Желательно на много лет. Для чего и пожелаем Путину здоровья.

Третье. Российские элиты тоже пока не вынесли свой урок. В 1930-х элиты Германии поддерживали Гитлера, потому что им было выгодно. Хотя, конечно же, они понимали, кто это и что. Но лично им было неплохо. Примерно то же самое с Путиным и русскими олигархами.

Теперь российским элитам стало плохо. Но если им полегчает быстро - выводы не будут сделаны. Они снова согласятся на царя, и снова договорятся, и снова смолчат. Нужно изгнание, арест активов и жестокий террор со стороны Путина, чтобы они осознали: сменяемость власти - это основа личной безопасности. Менять диктатуру на деньги - плохой выбор.

Читайте такжеПоследствия войны для России: как окружение кремлевского фюрера сожрет его и себяВообще, Россия слишком большая, чтобы быть мирной. Она постоянно испытывает страхи за свою безопасность. Параноидальность Путина - это зеркало россиян как коллектива. Слишком велика империя, поэтому она будет снова и снова копить оружие, чтобы нападать на соседей. Звучит как бред, но для российской империи - это защита.

Это бессознательные вещи. Медведь не осознает, что он параноик. Русская культура действительно великая, но она оказалась совершенно беспомощна, когда дело дошло до народных масс. Как далеки вы от народа! - Это о русской культуре. Она не справилась с темным подсознанием русского мужика и особенно русской бабы (да-да, именно тут корень всех проблем). Культура - не более, чем позолота на куске угля.

Россия не смогла и уже не сможет пройти путем культуры и эволюции. Она все время скатывается в тиранию, потому что слишком большая, слишком бессознательная. Как травоядный динозавр был слишком большим, поэтому лишь через несколько минут замечал, что ему едят хвост.

Мы могли бы надеяться, что Россия сможет осознать свои страхи и избавиться от них. Но черта с два. Для начала нужно этого хотеть. А русский народ хочет другого - крови и власти. Ему приятно думать, что он (голожопый и дремучий) несет нетленные ценности русского мира страждущим и погрязшим в грехах. (в скобках: никто вас об этом не просил, и в мире есть более чистые ценности, чем русский мир).

Читайте такжеВойна в Украине постепенно превращается в катастрофу для РоссииЗначит, нужно Россию разваливать на несколько частей. Эти части, возможно, получат шанс жить нормально. Не сразу, но когда-нибудь.

Знаю главный аргумент против развала единой России: ядерное оружие. Никто не хочет вместо медведя с ракетой получить стаю обезьян с гранатами.

Но я скажу на это так. А сейчас вы чувствуете себя в безопасности? Прямо сейчас, когда Путин грозит миру ядерным ударом - вы уверены, что он не жахнет по Берлину или Парижу ракетой? Сильно вы контролируете медведя?

Значит, господа буржуи, не бойтесь. Российскую империю нужно разрушить, иначе она жизни не даст всей планете.

Чтобы Россия распалась, ей нужно внутренне созреть. Как скороварка, она должна закипеть под давлением санкций и поражения в войне. Тогда давление изнутри способно сорвать крышку. Да так, чтобы уже не склеить.

Наличие Путина для такого сценария - не обязательно. Но крайне желательно. Пусть русский народ имеет царя, который его имеет. Даже хорошо, что он такой. Быстрее будет нужный результат.

Как видите, в пожелании здоровья Путину нет христианских мотивов. За христианскими пусть топает к Гундяеву.

Если подойти с позиций христианства, то Володя Путин совершил большую глупость. На старости лет решил себе грехов насобирать, чтобы в аду было не скучно. Глупость, да и только. Но нам его - не жаль.

Так что пусть поживет еще - и поработает на весь мир. Как он помог Украине четко выбрать свой путь, отдельно от России.