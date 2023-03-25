Почему Си Цзиньпин не спешит говорить с Зеленским

Лидеры стран Запада не могут "приказать" Зеленскому отнестись к китайской игре без правил всерьез.

Си Цзиньпин / ua.depositphotos.com

В офисе президента Украины признали, что существуют сложности с подготовкой виртуального саммита Владимира Зеленского и председателя КНР Си Цзиньпина. И уже сам этот факт, пожалуй, самая точная характеристика китайского "миротворчества". Или все же "мифотворчества" — так точнее?

После публикации китайского "мирного плана" могло показаться, что в Пекине весьма подробно расписали свои ходы в предстоящей политической партии. Китай обнародует свою позицию, затем Си Цзиньпин летит в Москву и получает одобрительные комментарии от президента России Владимира Путина. Собственно эта часть партии была сыграна.

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Затем председатель КНР должен был пообщаться с президентом Украины. Тот вряд ли бы одобрил "мирный план", одним из главных пунктов которого стало фактическое предложение отказаться от "односторонних санкций" без решения Совета безопасности ООН, в котором, как известно, и Россия, и КНР обладают правом вето. Простыми словами, это предложение означает отмену ограничений, введенных против России за вторжение в Украину. После этих двух встреч Си Цзиньпин смог бы без зазрения совести говорить о "миролюбии" России и "неконструктивности" Украины. Такая комбинация дала бы председателю КНР аргументы в пользу помощи России и укрепления с ней отношений как со стратегическим партнером даже на фоне войны.

Однако пока у Си Цзиньпина не хватило выдержки даже на этот достаточно простой маневр. Визит в Москву был согласован как визит к союзнику. Путин принимал гостя из Пекина с имперской помпой и потчевал его деликатесами в том самом кремлевском зале, в котором молодой еще Мао Цзэдун провозглашал тосты в честь Сталина и советско-китайской дружбы. Си Цзиньпин тоже не скупился на комплименты в адрес Путина. Только что переизбранный на беспрецедентный третий срок полномочий председатель КНР выразил уверенность, что и Путин в 2024 году вновь будет "избран" президентом Российской Федерации — кто бы сомневался!

На этом торжественном фоне прошло почти незамеченным, что реальной дискуссии о "китайском мирном плане" или хотя бы уточнения его подробностей Си Цзиньпином так и не произошло. Зато произошло вполне предсказуемое одобрение мирного плана Путиным и его заявление, что китайские предложения могут быть использованы в качестве платформы для переговоров, когда к этим переговорам будут готовы Украина и Запад.

С точки зрения формальной политической логики — ну или хотя бы вежливости — после этих переговоров с Путиным председатель КНР должен был бы позвонить президенту Украины и ознакомить его со своими предложениями и результатом консультаций в Москве. Однако ничего подобного пока не произошло. Доходило до смешного: во время пребывания Си Цзиньпина в Москве возможность его общения с Зеленским опровергал помощник президента России Юрий Ушаков, который объяснял журналистам, что гость из Пекина слишком занят своим российским визитом, чтобы отвлекаться на общение с президентом Украины.

Таким образом, китайский мирный план окончательно превратился в бессодержательную декларацию. Если автор этого мирного плана не готов обсуждать его с руководителями обеих противоборствующих сторон, то каков в этом смысл? Похоже, Си Цзиньпин решил, что ему достаточно положительной реакции Путина. Потому что с момента обнародования это был не план мира, а план для России. Если угодно — еще один пропагандистский ход перед помпезным визитом председателя КНР в российскую столицу.

Впрочем, может быть и так, что Си Цзиньпин готов общаться с Зеленским, но только в том случае, если получит гарантии, что украинский президент не будет ему возражать. Как и Путин, китайский лидер живет в своем собственном мире и не терпит никакой полемики, тем более полемики, которая может стать публичной.

Чтобы понять, как болезненно Си Цзиньпин относится к любому сомнению относительно собственного политического величия, вспомним, с каким раздражением председатель КНР общался с премьер-министром Канады в кулуарах саммита группы двадцати. Но как добиться согласия со стороны Зеленского не критиковать китайского лидера?

В представлении КНР Украина всецело зависит от Запада, поэтому европейцы с американцами могут "заставить" президента Украины не грубить Си Цзиньпину. Да, это весьма наивный взгляд на мир, но он может объяснить, почему Си Цзиньпин мог решить вначале пообщаться о войне в ходе своего европейского турне, а уже потом организовать диалог с Зеленским. Да и представление о влиянии будет соблюдено. Вначале — Путин, потом — европейские лидеры и уже затем — Зеленский.

Вот только китайский лидер не учитывает, что помимо "политического веса" существует еще и нравственный авторитет и именно поэтому лидеры стран Запада не могут "приказать" Зеленскому отнестись к китайской игре без правил всерьез. И именно это непонимание важности нравственного авторитета и стремления украинского народа к свободе и не позволит Пекину стать даже условным "миротворцем".

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