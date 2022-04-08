Почему Штатам выгодна затяжная война в Украине

США нужна продолжительная война в Украине / Reuters

Почему США выгодна затяжная война России против Украины:

Ослабление в результате санкций развития России в технологической сфере, особенно ВПК;

Устранение главного конкурента на рынке энергоресурсов в ЕС и замещение РФ в качестве главного поставщика газа;

Получение колоссальных прибылей для американского ВПК. Вся помощь, которая выделяется Украине, идёт на поддержку американских производителей вооружений. Мы также далеко не все вооружение получаем бесплатно, а покупаем. Причём самое дорогое и нужное нам вооружение;

Увеличение рынка сбыта для вооружений в глобальном масштабе и уменьшение доли на рынке РФ. В результате уже введённых санкций производить высокоточное вооружение РФ не сможет. Оно значительно дешевле американских аналогов и многие страны делали свой выбор в ее сторону именно из-за цены;

Наверняка произойдёт и резкий рост закупок со стороны наиболее богатых стран Запада, в частности ЕС, которые теперь уже "открыли глаза " на Россию и будут увеличивать закупки вооружений.

Безопасность становится приоритетнее экономики.

На войну можно списать много проблем, в частности инфляцию, которая очень сильно подорвала позиции Байдена и демократов в 2021 году, обрушив его рейтинги до исторического минимума.

Впереди - рост цен на продовольствие. Накануне выборов в Конгресс в ноябре это очень хорошая отговорка о провалах экономической политики администрации Байдена.

Министерство обороны США уже заявило, что российско-украинская война, скорее всего, будет иметь затяжной характер. В результате в выигрыше оказываются не только ВПК, которые являются традиционными спонсорами республиканцев, но и финансовый сектор, который зарабатывает маржу на фьючерсных поставках энергоресурсов.

Не говоря уже об энергетическом секторе США и ТНК [транснациональных корпораций]. Ещё одни спонсоры республиканцев, кстати.

Читайте такжеПочему время работает против ПутинаТак что длительная война в Украине выгодна всем главным игрокам в США. Ну и вишенка на торте - небывалая инфляция обесценивает государственный долг США, который достиг уже невиданных масштабов.

А самое удивительное, что во время кризисов деньги всегда идут в самую стабильную экономику. Так было и в 2008-09 гг., когда произошёл мировой экономический кризис.

А начался он именно в США в 2007-м с ипотечного кризиса, быстро распространившегося на финансовый сектор.