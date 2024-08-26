Почему сегодняшняя ракетная атака - не месть, а холодный расчет

Сегодняшний ракетный удар по Украине меня, так сказать, насторожил. Он был ожидаемым, но он не укладывается в типичный для недоимперии вариант "удара мести".

https://opinions.glavred.info/pochemu-segodnyashnyaya-raketnaya-ataka-ne-mest-a-holodnyy-raschet-10591652.html Ссылка скопирована

Россияне ударили по энергетическим объектам / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, командование ВС ВСУ

Потому что произошел не в воскресенье, когда у нас праздник, а именно в понедельник, рабочий день, утром, когда наибольшая нагрузка на нашу энергетику. И подавляющее большинство ударов было именно по энергетическим структурам, а не "правительственным зданиям и центрам принятия решений", как пугали российские пропагандисты.

Вижу в этом влияние нового российского министра обороны А. Белоусова. Он - экономист, то есть, последовательный и действенный прагматик. А еще он конченный фанатик, адепт кремлевского православия. Для него не существует гуманизма, милосердия и чего-то подобного, потому что он искренне считает эту войну своим "священным крестовым походом".

видео дня

Поэтому под его руководством армия агрессора будет пытаться любой ценой разрушить нашу энергетику, спровоцировать гуманитарную катастрофу и поставить Украину на колени. Насколько это удастся, зависит от количества современных западных систем ПВО-ПРО, которые предоставляют партнеры, и наличия ракет к ним.

А еще от того, сможем ли мы контратаковать вражеские аэродромы не десятками, а сотнями своих дальнобойных дронов - только количество поможет нанести действительно ощутимый удар по воздушно-космическим силам агрессора и его ракетным комплексам наземного базирования.

Террористический удар еще может иметь продолжение в виде массированной атаки дронами, так что игнорировать сигналы предупреждения не следует.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред