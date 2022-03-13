УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему санкции против РФ - это те же боевые действия

Михаил Пожарский
Российский журналист, публицист
13 марта 2022, 08:19

Нынешние ограничения "санкциями" называть не стоит. Можно, например, "специальная экономическая операция по денацификации и демилитаризации РФ".

Россия санкции войска
Санкции против обычных россиян - это те же сопутствующие потери / Коллаж Reuters

Вижу разговоры о том, насколько этичны вводимые ныне массовые санкции. Мол, правильно ли это, подвергать наказанию обычных жителей России за преступления режима? Должно ли это мотивировать россиян к тому, чтобы свергать режим? Можно ли чего-то требовать от обычных людей в деле противостояния вооруженному до зубов государству? Вопросы хорошие. Однако их можно было обсуждать до 24 февраля этого года. К нынешним санкциям они отношения не имеют, т.к. нынешние санкции вовсе не про "ответственность".

Начнем с очевидного: российская армия ведет на территории соседней страны боевые действия, называя это лицемерной фразой "специальная операция". Официально власти РФ утверждают, что ракеты и бомбы поражают только военные объекты, однако у нас есть иноагентские СМИ и экстремистские соцсети, где мы можем видеть немного иную картину событий.

Изредка эту иную картину признает даже сама пропаганда - как, например, в случае недавних ударов по роддому в Мариуполе. С уточнением, что там квартировался нацистский полк "Азов" (нацистский полк "Азов" вообще имеет свойство оказываться именно в тех гражданских зданиях, попадание бомб в которые уже никак не удается отрицать). На военном языке жертвы среди гражданского населения называются "сопутствующими потерями" - и они есть всегда, даже в тех случаях, когда военные пытаются действовать "чисто и красиво". Они решают свои задачи - уничтожение войск противника, принуждение к капитуляции и т.д. Они взвешивают "стоят" ли "сопутствующие потери" достигнутого результата.

Учитывая, что Россия нынче не просто нагадила соседу в карман, а ведет боевые действия, ответ следует ожидать соответствующий. Однако на Россию и Белоруссию не валятся с неба бомбы и ракеты - потому что ядерный щит. Поэтому важно понимать: нынешние экономические санкции - это совсем не то, что прежде. Нынешние санкции - это просто замена боевых действий. Поэтому даже "санкциями" их называть не стоит. Можно, например, "специальная экономическая операция по денацификации и демилитаризации РФ".

Смысл попросту в том, чтобы нанести экономике государства РФ такой ущерб, чтобы армия государства РФ потеряла способность воевать. Страдающие при этом россияне не имеющие отношения ни к армии, ни к режиму - это такие же "сопутствующие потери". Оправданы ли эти сопутствующие потери? Для военных это каждый раз вопрос: например, "стоят ли жизни попавших в радиус взрыва гражданских уничтожения N количества солдат врага?" Но в данном случае вопрос звучит как "стоит ли резкое падение уровня жизни россиян спасения украинских жизней?" - мне кажется, для большей части мира ответ здесь очевиден.

Читайте такжеКлюч к победе Украины – не санкции: что приведет к краху РоссииВ общем, можно рассуждать об эффективности нынешних санкций, но бессмысленно рассуждать о "коллективной ответственности" в контексте санкций - они просто не про это. Осколки снарядов задевают случайных людей не потому, что их создатели предусмотрели какую-то "коллективную ответственность", а просто потому, что именно так работает оружие. Следует просто понимать, что 15 дней назад мы вошли в новую военную реальность - и начал это вовсе не Запад.

viber
война в Украине санкции против России Михаил Пожарский
Реклама
Популярное
Путин и Шойгу – за войну с Украиной: в ГУР заявили о расколе в руководстве РФПутин и Шойгу – за войну с Украиной: в ГУР заявили о расколе в руководстве РФ Арестович предсказал затухание боевых действий через 1-1,5 месяцаАрестович предсказал затухание боевых действий через 1-1,5 месяца Психопат и нарцисс: психотерапевт назвала единственный способ остановить ПутинаПсихопат и нарцисс: психотерапевт назвала единственный способ остановить Путина Путин выдвинул Украине ультиматум: СМИ назвали главные условияПутин выдвинул Украине ультиматум: СМИ назвали главные условия Путин убил Россию: почему РФ не выжить после этой катастрофической войныПутин убил Россию: почему РФ не выжить после этой катастрофической войны

Последние новости

09:08

Выход войск РФ и гарантии безопасности: у Зеленского назвали план по диалогу с Москвой

09:06

Доллар за 250 рублей: в России кончилась валюта и пропадает сахар

08:42

Оккупанты бомбили аэропорт в Ивано-Франковске

08:34

Авиаудар России по Яворовскому полигону во Львове: в МВД объяснили задачу оккупантов

08:29

Гороскоп на сегодня, 13 марта 2022: Скорпионам – судьбоносный день, Рыбам – серьезные последствия

Реклама
08:19

Почему санкции против РФ - это те же боевые действиямнение

08:16

Раненых оккупантов везут в Беларусь, больницы забиты, крови не хватает - Генштаб

08:14

"Путину все равно, сколько погибнет людей": экс-посол США в РФ спрогнозировал, долго ли продлится российская агрессияВидео

07:41

Враг совершил авиаудар по Яворовскому полигону на Львовщине

07:25

В "Росатоме" говорят, что не контролируют захваченную русскими агрессорами ЗАЭС

06:57

Звание Героя Украины впервые посмертно присвоено женщине

06:56

Американцы считают Украину другом, а Россию – врагом: социологический опрос

06:27

5 причин того, что война в Украину пришла надолгомнение

06:21

Впервые с начала войны во Львове прозвучали взрывы

06:18

Украинские селяне украли у оккупантов снаряд и отвезли на велосипеде украинским танкистамВидео

05:58

Скадовск - под контролем Украины, военные РФ вышли из города

05:54

"Прощу тогда, когда их отпою": священник в гневе рассказал, как оккупанты в Волновахе уничтожили большой храм

05:24

Оккупанты расстреляли колонны женщин и детей на Киевщине: разведка обнародовала подробности

04:49

Иран нанес ракетный удар по Ираку: атаковано консульство США, военные объекты, агенство новостей

04:00

Официальная жена Путина рассказала, как трусливый КГБист в обносках "сделал" ей предложениеВидео

Реклама
03:40

"Невероятные страдания": на Луганщине оккупанты РФ сбросили на город фосфорные боеприпасыВидео

02:57

Враг получил по зубам у Кривого Рога: РФ бросает в "мясорубку" резервы из ВДВВидео

02:46

В Украине возобновляют учебу в школах: когда идти за парты и в онлайнВидео

02:15

Стугна сожгла танки и БМП с орками: под Киевом разгромлена колонна оккупантовВидео

01:50

В Украине запретили экспорт критически важных продуктов: все подробностиВидео

01:44

Уничтожены 4 самолета и вертолета РФ: авиация ВСУ "утюжит" колонны рашистовВидео

01:16

Зеленский жестко отреагировал на попытки оккупантов провести "референдум" в ХерсонеВидео

00:53

Украинский композитор спасен от голодной смерти из подвала в Ворзеле

00:51

Приметы на 13 марта: что нельзя делать и как уберечь семью от бедыВидео

00:48

Война в Украине: срочное обращение Зеленского к украинцамВидео

00:44

Как украинцам будут платить пенсии и какие ждут изменения в условиях войныВидео

00:28

Чехия просит немедленной помощи от ЕС из-за беженцев из УкраиныВидео

00:15

Путина хотят припереть к стенке: у Макрона раскрыли детали переговоров по УкраинеВидео

00:12

"Война не закончится завтра": Шмыгаль обратился к украинцамВидео

00:08

Названы три самых суеверных знака зодиака, которые верят в приметы и боятся навлечь бедуВидео

12 марта, суббота
23:54

"Мое сердце болит за Украину": Эктор Хименес-Браво помогает украинским беженцам в ВаршавеВидео

23:34

"Трупов нереально много": уничтоженных в Украине оккупантов закапывают в Беларуси

23:33

Данилов назвал страну, которая станет следующей целью Путина после УкраиныВидео

23:14

Украина в 2022 году - ошеломляющий прогноз астрологаВидео

23:00

Чем опасна безразличность к войне и что нужно срочно сделать, чтобы избежать худшегоВидео

Реклама
22:59

Украинцы получат компенсацию на оплату коммунальных услуг во время войныВидео

22:59

"ХНР" послали вслед за кораблем РФ: стала известна позиция ОП и облсоветаВидео

22:48

От бассейна с кинотеатром до шуб с картинами: фото дворца Медведчука под КиевомВидео

22:45

Сколько стоит арендовать жилье на Закарпатье, чтобы "пересидеть войну"Видео

22:29

Война, которую начала Россия в Украине – самый большой провал в историимнение

22:06

Война в Украине: известный таролог предсказал полный крах российского вторженияВидео

21:55

Расстреливали мирные украинские города: российских оккупантов массово увольняют задним числомВидео

21:55

Поставки более мощного ПВО: СМИ узнали о планах США и ЕС по усилению Украины

21:53

Тайная дочь Путина, мать которой была уборщицей: как она выглядит и почему резко испугалась публикиВидео

21:28

Британский таблоид назвал самый эффективный способ оказать давление на ПутинаВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять