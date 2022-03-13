Почему санкции против РФ - это те же боевые действия

Санкции против обычных россиян - это те же сопутствующие потери / Коллаж Reuters

Вижу разговоры о том, насколько этичны вводимые ныне массовые санкции. Мол, правильно ли это, подвергать наказанию обычных жителей России за преступления режима? Должно ли это мотивировать россиян к тому, чтобы свергать режим? Можно ли чего-то требовать от обычных людей в деле противостояния вооруженному до зубов государству? Вопросы хорошие. Однако их можно было обсуждать до 24 февраля этого года. К нынешним санкциям они отношения не имеют, т.к. нынешние санкции вовсе не про "ответственность".

Начнем с очевидного: российская армия ведет на территории соседней страны боевые действия, называя это лицемерной фразой "специальная операция". Официально власти РФ утверждают, что ракеты и бомбы поражают только военные объекты, однако у нас есть иноагентские СМИ и экстремистские соцсети, где мы можем видеть немного иную картину событий.

Изредка эту иную картину признает даже сама пропаганда - как, например, в случае недавних ударов по роддому в Мариуполе. С уточнением, что там квартировался нацистский полк "Азов" (нацистский полк "Азов" вообще имеет свойство оказываться именно в тех гражданских зданиях, попадание бомб в которые уже никак не удается отрицать). На военном языке жертвы среди гражданского населения называются "сопутствующими потерями" - и они есть всегда, даже в тех случаях, когда военные пытаются действовать "чисто и красиво". Они решают свои задачи - уничтожение войск противника, принуждение к капитуляции и т.д. Они взвешивают "стоят" ли "сопутствующие потери" достигнутого результата.

Учитывая, что Россия нынче не просто нагадила соседу в карман, а ведет боевые действия, ответ следует ожидать соответствующий. Однако на Россию и Белоруссию не валятся с неба бомбы и ракеты - потому что ядерный щит. Поэтому важно понимать: нынешние экономические санкции - это совсем не то, что прежде. Нынешние санкции - это просто замена боевых действий. Поэтому даже "санкциями" их называть не стоит. Можно, например, "специальная экономическая операция по денацификации и демилитаризации РФ".

Смысл попросту в том, чтобы нанести экономике государства РФ такой ущерб, чтобы армия государства РФ потеряла способность воевать. Страдающие при этом россияне не имеющие отношения ни к армии, ни к режиму - это такие же "сопутствующие потери". Оправданы ли эти сопутствующие потери? Для военных это каждый раз вопрос: например, "стоят ли жизни попавших в радиус взрыва гражданских уничтожения N количества солдат врага?" Но в данном случае вопрос звучит как "стоит ли резкое падение уровня жизни россиян спасения украинских жизней?" - мне кажется, для большей части мира ответ здесь очевиден.

Читайте такжеКлюч к победе Украины – не санкции: что приведет к краху РоссииВ общем, можно рассуждать об эффективности нынешних санкций, но бессмысленно рассуждать о "коллективной ответственности" в контексте санкций - они просто не про это. Осколки снарядов задевают случайных людей не потому, что их создатели предусмотрели какую-то "коллективную ответственность", а просто потому, что именно так работает оружие. Следует просто понимать, что 15 дней назад мы вошли в новую военную реальность - и начал это вовсе не Запад.