Почему санкции не заставят Россию поспешно выйти из войны в Украине

Действие санкций народ РФ почувствует лишь через несколько месяцев / Getty Images

Санкции - это работа в долгую. В России их можно разделить на две категории. Первая - государственные. Обычно они имеют ограничительный характер и касаются исключительно представителей истеблишмента. Причем это как конфискационные санкции, когда блокируется доступ к активам, арестовывается имущество и т.д., так и определенные ограничители, связанные с невозможностью появляться в тех или иных юрисдикциях. Эти санкции болезненны персонально, но не для экономики.

Вторая - финансовые санкции от международных институтов. Здесь все намного серьезнее, потому что блокировка большей части активов - это невозможность поддерживать курс валюты, финансировать закупку критического импорта и очень усложненная схема конвертации денег для валютной наличности внутри РФ. На сегодня Европа и США прекратили поставки наличных евро и доллара в РФ, тем самым усиливая девальвацию рубля и увеличивая нагрузку на черный рынок, потому что на белом рынке резидентам валюта не продается вообще. Плюс это снятие с листинга акций российских компаний на биржах, что означает невозможность получения небанковских кредитов и ресурсов для развития.

Отключение от SWIFT - это, скорее, санкции будущего, а вот блокирование работы самых крупных российских банков и прекращения платежей по их картам - это уже серьезно, потому что тогда не только физические лица не смогут рассчитаться карточками, но и корпорации, и государство не сможет ничего закупить на Западе напрямую - они будут вынуждены использовать посредников, что удорожает конечную стоимость продукции. Потому что уход с рынка компаний бытовой техники, автогигантов, прекращение обслуживания Boeing, Airbus и т.д. говорит о том, что Россия будет вынуждена делать все самостоятельно, а это не быстрый процесс.

Конечно, самолеты сразу не упадут, но они будут все более ветхими и летать на них будет проблематично. С запчастями для автомобилей еще веселее - китайские аналоги можно будет купить, но вопрос в каком количестве они будут. Здесь удар по рынку будет критическим, потому что рынок автопроизводителей внезапно останется без обслуживания.

Читайте такжеСША планируют убить последнюю надежду ПутинаТо, что из России уходят производители микропроцессорной техники говорит о том, что скоро РФ лишится возможности строить ракеты, которые летят по Украине. То же касается и ухода производителей подшипников - через некоторое время им тоже придется налаживать у себя производство, а без подшипников не едет ни один автомобиль, танк или БТР.

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Санкции в реальном секторе дадут свой эффект в течении полугода, в отличие от финансовых, которые дают результат уже сейчас. Мы видим, что рубль уже вдвое "подешевел", цены растут и на отдельные товары исчезают с полок магазинов. Так что за исключением продовольствия, к чему Россия подготовилась и одежды с обувью, со всем остальным уже в течение месяца начнется дефицит.

Россия, нападая на Украину, подготовила серьезный запас военной техники, но никто не занимался подготовкой гражданского населения к затяжной войне. И то, что у россиян резко упадет уровень жизни, совсем не означает, что экономика развалится. Ключевой вопрос в том, как долго граждане России готовы обходиться без привычных для себя вещей. Как показывает история, что российской элите всегда было наплевать на то, как живет народ, что народу, как живет элита. Но бедные люди - плохие солдаты в случае войны: им нечего защищать, а мотивация нулевая.

Санкции против России, в первую очередь, будут ломать дух и снижать мораль противника.

Это уже постепенно начинается - сейчас это коснулось обеспеченных людей, а через некоторое время, от двух месяцев до полугода, оно коснется средне обеспеченных и малообеспеченных людей. Потому что бедные и так плохо живут, а потому существенную девальвацию они воспримут только тогда, когда окажется, что хлеб не по карману.

Кроме закрытого неба, Украина уже ввела против РФ почти все санкции, что могла. Поэтому уже сейчас пора задуматься над тем, каким образом заблокированные российские ресурсы могут быть переданы Украине. Ведь те самые 430 миллиардов долларов, которые заблокированы на корсчетах в банках США, Великобритании, Японии, Швейцарии - это деньги Центробанка РФ и об этом сейчас стоит говорить. Ровно как и об активах российских олигархов, которые тоже заблокированы на Западе. Если все это будет передано Украине, это будет фантастическая помощь, которая Западу не будет стоить ни копейки.

Юрий Гаврилечко, эксперт аналитического центра "Украинская фабрика мысли", специально для Главреда