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Почему Россию в любом случае ожидает разгром

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

23 марта 2022, 16:08

Cанкции такого уровня и масштаба ставят перед Кремлем неприемлемый выбор - либо поражение без войны, либо разгром военным образом.

Россия санкции войска
Санкции против России во многом повторяют историю санкций США против Японии / Коллаж Reuters

Нынешняя история санкций во многом напоминает предвоенную историю взаимоотношений США и Японии. Конечно, искать аналогии нет никакого смысла, но структурно ситуация во многом похожа.

Нападение Японии на США 7 декабря 1941 года было предопределено в мае того же года, когда Рузвельт ввел тотальное эмбарго на торговлю нефтью с Японией. Точнее, тотальный запрет касался компонентов, без которых невозможно производить авиационный керосин, но и сам экспорт нефти был жестко ограничен.

По оценке японцев, имеющихся запасов нефти хватало Японии лишь на два года ограниченного и жестко лимитированного потребления. Отсюда был сделан единственно логичный вывод: у Японии есть всего лишь два года, чтобы вступить в войну с США, победить и заключить мирный договор, снимающий ограничения. При всей авантюристичности этой стратегии у нее просто не было альтернативы. Точнее, альтернативой было поражение. С войной или без войны. Причем дедлайн был известен: два года.

В этом смысле 7 декабря стало вынужденным шагом, а Рузвельт тем самым сумел вступить во Вторую мировую, заложив шанс на будущую гегемонию.

Санкции, которые сегодня введены против России, носят такой же тотальный характер. Для того, чтобы определить дедлайн, после которого поражение станет неоспоримым фактом, у меня нет данных, но оценочно можно предположить, что примерно к нынешней зиме катастрофа в экономике приобретет неуправляемый ничем характер. Экономика России, как взаимоувязанная система, перестанет существовать, на ее месте будут отдельные ошметки, но именно как система она утратит свою жизнеспособность.

Это ставит Кремль перед той же проблемой, что и Японию: войной с Западом в расчете на победу и заключение мирного соглашения, снимающего калечащие санкции. Задача, думаю, очевидно нерешаемая, но альтернатива тоже безрадостная: утрата власти нынешней правящей кликой. Что автоматически приведет к утрате ею всей собственности, награбленной у страны за последние десятилетия.

В прямом столкновении шансов, конечно, нет вообще. Ядерная война, которой, конечно, можно пугать и шантажировать - это своеобразная доктрина Дуэ, которая выглядит соблазнительно, но попытка ее применить неизменно демонстрировала ее несостоятельность. Напомню: доктрина Дуэ — это победа, достигаемая исключительно за счет нанесения дистанционного неприемлемого ущерба с помощью авиации. Увы, но без успешных и победоносных наземных действий зафиксировать победу получилось только один раз в истории — в войне НАТО с Югославией. После этого всё вернулось на исходные, и подтверждения концепция Дуэ так и не получила. В науке эксперимент, который не удается повторить, подтверждением теории не является. В военной науке — тоже.

Читайте такжеКлюч к победе Украины – не санкции: что приведет к краху РоссииЭто означает, что Запад не опасается поражения даже в случае реальной войны с применением ядерного оружия. И, кстати, неясным остается вопрос о его состоянии, наличии и боевых возможностях. Триллион долларов, потраченных на военную машину России, сегодня стремительно испаряются на территории Украины, демонстрируя в основном неэффективность их трат. Как обстоят дела с ядерным щитом (он же меч) — вопрос тем более гипотетический.

В любом случае санкции такого уровня и масштаба ставят перед Кремлем неприемлемый выбор, в котором нет решения. Никакого. Ни хорошего, ни даже плохого. Либо поражение без войны, либо разгром военным образом.

viber
война в Украине санкции против России
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