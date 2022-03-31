Почему Россию даже без Путина нужно держать в изоляции

Россию, как и русских, нужно держать в изоляции, потому что на Украине они не остановятся / УНИАН

Как бы это страшно ни звучало, человек привыкает ко всему, даже к войне. Не знаю, возможно ли привыкнуть к постоянной опасности и тревоге за жизнь своих близких. Думаю, что нет. Но вот к тому, что идет война, к тому, что постоянно совершаются жуткие преступления, привыкнуть можно, тем более если эти преступления совершаются долго и не у тебя дома. Постоянное возмущение, боль, тревога, гнев - всё это притупляется. Ужасная реальность больше не шокирует, а становится данностью. И вот это самое страшное, это то, на что надеются и рассчитывают эти твари.

Да, они грязные преступники, но ведь Россия великая держава, и несмотря на все преступления, с ней должны считаться. Они не могут поверить в то, что Россию можно выключить (кстати, технически это оказалось гораздо проще, чем казалось раньше). Дальше остается моральный аспект, и на этом аспекте они отыграют по полной.

Классическая схема описана уже давно. Жителей Украины убивают в своих домах, на улицах своих городов. Убивают где только можно, независимо от возраста, пола и даже политических взглядов. Но разве из-за этого должны страдать граждане России? Войну же начал Путин. А жители Европы должны страдать и платить больше? Они же тут совсем не причем. Путин плохой, но почему при этом должны страдать все эти милые, ни в чем не повинные люди. Ведь если не покупать у России газ, будут страдать российские граждане, у Путина в бункере всё есть. Нам говорят - воюйте с Путиным, а не с Россией. И на фоне привыкания к войне эта мысль все больше и больше продвигается в неокрепшие умы сытых европейцев.

Про жителей России, как праведников, так и уралвагонзавод, всё уже сказано и повторяться я не буду. А вот для жителей Европы, боюсь, что апелляции исключительно к моральным аспектам будет маловато. Недостаточно всем немцам, французам, итальянцам и другим европейцам каждый день показывать фотографии убитых детей, нужно наряду с фотографиями и видео российских жертв постоянно показывать снаряды с надписью "на Берлин", которыми сегодня разрушают Мариуполь, Харьков и Чернигов, показывать соловьевых, вещающих на уралвагонзавод про уничтожение Европы. Показывать и объяснять, что они следующие, и если сегодня не остановить орков, завтра беда придет в их дома, завтра их детей будут убивать. И это не фигура речи, это реальность, которую они должны хорошо понимать.

Сегодня не только действия, но даже намеки на то, что Россия может выйти из изоляции - это дополнительные тысячи жертв в Украине сейчас, и возрастающая угроза того, что тоже самое будет в Европе завтра. Восточные европейцы, кроме отмороженного на всю голову Орбана, это хорошо понимают.

Ну а западные видели русскую оккупацию в последний раз более двухсот лет назад и им не понять, что это такое. Хотя понять самое время, пусть посмотрят, что они творят в европейской стране и им будет нетрудно представить свой завтрашний день. Так что когда речь идет о поддержке Украины, там вопрос не в морали, а в инстинкте самосохранения. Вот, что им нужно постоянно объяснять.

Читайте такжеЧто ждет Путина после войны в УкраинеНу и чтобы два раза не вставать, пара слов по поводу разговоров про "присоединение" так называемой Южной Осетии к РФ. Логика политических лидеров кударцев (южные осетины) понятна, системный кризис в России запущен. В этих условиях единственным шансом сохранить статус-кво, это стать частью России. Вопросы международного права и прочая "ерунда" никогда не интересовали Москву. А сейчас, когда сама Российская Федерация оказалась вне закона, тем более.

Другое дело, нужен ли будет самим оркам этот чемодан без ручки. Ведь если они сейчас окопаются и будут накапливать силы для следующего последнего и решительного боя, откусить территорию, с помощью которой можно угрожать региональным логистическим путям вполне логично. Но с другой стороны, ресурсы Москвы уже сегодня ограничены и будут сокращаться. А решительный бой, как показала практика у них не на юге, а на западе. Как решат эту дилемму стратеги в Кремле будем смотреть, но нам это не должно быть интересно. Оккупирует Россия этот регион Грузии или аннексирует - без разницы. Все равно им придется это возвращать. И гораздо раньше, чем может показаться.