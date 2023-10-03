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Почему российская пропаганда визжит о "прекращении поддержки" Украины

Сергей Иванов
3 октября 2023, 19:10
И это не мое предположение, а слова как президента США, так и лидеров сенатского большинства и меньшинства.
Почему российская пропаганда визжит о 'прекращении поддержки' Украины
Владимир Зеленский в США / Фото: president.gov.ua

Я хорошо понимаю, почему российская пропаганда визжит о "прекращении поддержки Украины Соединенными Штатами", но не понимаю, почему этот тезис так активно эксплуатируют некоторые наши медиаперсоны.

Политические качели на фоне шатдауна-вполне нормальное, и не только для США, явление. Скажем, ритуальные танцы вокруг бюджета в Украине еще более уродливы. Но какими бы они ни были, на результат это никоим образом не повлияет.

И это не мое предположение, а слова как президента США, так и лидеров сенатского большинства и меньшинства.

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"Мы ни при каких обстоятельствах не допустим, чтобы американская поддержка Украины была прервана", - сказал Байден и я не вижу в этой фразе никакого намека на неоднозначность.

Оружие будет, деньги будут, все будет. Главное - не раздолбать друг друга на соревнованиях по пассионарности.

Сначала - Украина, потом - амбиции. Запишите это, а лучше набейте, чтобы не забывалось.

Кто такой Сергей Иванов

Иванов Сергей Владимирович (род. 26 августа 1976, Зимогорье) - украинский телеведущий, публицист, общественный деятель, писатель, блогер. В 1998 году окончил Восточноукраинский университет по специальности "правоведение". В мае 2014 года после оккупации Луганска из-за угрозы жизни вынужден был переехать в Киев. Работал журналистом в разных изданиях, писал статьи для СМИ. С середины мая 2016 года участвует в эфирах авторского проекта Романа Скрыпина - skrypin.ua и УМН. В начале сентября 2016 года возглавлял портал Эспрессо TV. С начала октября 2016 года по июль 2019 года Иванов вместе с Натальей Мосейчук был ведущим ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1. С осени 2019 года ведет авторскую программу "Антиподы". Эфиры выходят на телеканале Исландия и YouTube-канале ISLAND TV.

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война в Украине новости США Сергей Иванов
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