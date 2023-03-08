В настоящее время российская армия испытывает критические проблемы с организацией боя в звене батальон, рота, взвод.

Александр Коваленко объяснил, почему российская армия деградирует / Telegram, скрин

В сентябре 2022 в россии была развёрнута частичная мобилизация, в результате чего в армию оккупантов было призвано сотни тысяч абсолютно не боеспособной людской массы, на подготовку которой порою даже не выделялось и 2-х недель.

Командование РОВ (российских оккупанционных войск) ставило целью решить проблему с нехваткой личного состава из-за существенных потерь и заткнуть как можно скорее основные дыры на фронте, добившись тактических успехов. Но на деле всё получилось не так, как планировалось на Фрунзенской набережной.

Результатом частичной мобилизации стало появление в РОВ большого количества непрофессионального и некачественного ресурса, который сам по себе не решил проблемы на фронте, а только их усугубил, являясь катализатором деградационных процессов в армии.

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В настоящее время российская армия испытывает критические проблемы с организацией боя в звене батальон, рота, взвод. Это связано с тем, что 80% командиров звена батальон/взвод не владеют, внимание, даже теоретическими знаниями, не говоря о реальном опыте по организации наступления.

При организации наступательных либо штурмовых действий не проводится практическая подготовка, а также не учитываются базовые вещи, такие как фронт и глубина боевой задачи, продолжительность наступления, морально-психологическое состояние л/с.

Опять-таки, всё это обусловлено отсутствием профессионального офицерского состава в подразделениях РОВ, от нижнего до среднего звена.

В результате, в большинстве случаев, управление командирами в ходе боя не осуществляется, либо находится на низком качественном уровне.

Вследствие этого, подразделения РОВ зачастую действуют предельно шаблонно, осуществляя однообразные тактические действия, без маневров подразделениями и огнем, не имея четкой последовательности действий элементов боевого порядка, их смены при выполнении боевой задачи.

По сути, в большинстве наступлений РОВ отсутствует взаимодействие между наступающими подразделениями уровня ШО и ШГр. Взаимодействие отсутствует и на уровне между подразделениями огневой поддержки, в которых так же отсутствует даже базовая организация.

В частности, подразделения огневой поддержки не всегда, а зачастую очень редко, взаимодействуют с органами войсковой и специальной разведки, инженерными подразделениями, подразделениями РЭБ, БпЛА и т.д. Это приводит к снижению эффективности огневого поражения.

Так же, отсутствие профессиональных кадров в рядах артиллерийских подразделений приводит и к тому, что растёт количество расхода выстрелов, которое не соответствует установленным нормам, правилам стрельбы и управлению огнем. В условиях дефицита снарядов - это критическое явление.

Так же, низкий уровень опыта приводит к применению артиллерийскими подразделениями средств огневого поражения, которые не подходят для нанесения существенного урона поражаемому объекту. Это в свою очередь так же ведёт к бессмысленной трате БК, а так же выявлению позиции и даже её потере.

Фактически, российская армия сейчас насыщена настолько непрофессиональной компонентой, что в ближайшие несколько лет, каким-либо образом восстановить офицерский и качественный ресурс в войсках, хотя бы владеющих базовыми знаниями, не удастся. С учётом же тенденций, ситуация будет ухудшаться.

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