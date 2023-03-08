УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Почему российская армия деградирует

Александр Коваленко

блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

8 марта 2023, 19:20
В настоящее время российская армия испытывает критические проблемы с организацией боя в звене батальон, рота, взвод.
Российские военные, Александр Коваленко
Александр Коваленко объяснил, почему российская армия деградирует / Telegram, скрин

В сентябре 2022 в россии была развёрнута частичная мобилизация, в результате чего в армию оккупантов было призвано сотни тысяч абсолютно не боеспособной людской массы, на подготовку которой порою даже не выделялось и 2-х недель.

Командование РОВ (российских оккупанционных войск) ставило целью решить проблему с нехваткой личного состава из-за существенных потерь и заткнуть как можно скорее основные дыры на фронте, добившись тактических успехов. Но на деле всё получилось не так, как планировалось на Фрунзенской набережной.

Результатом частичной мобилизации стало появление в РОВ большого количества непрофессионального и некачественного ресурса, который сам по себе не решил проблемы на фронте, а только их усугубил, являясь катализатором деградационных процессов в армии.

видео дня

В настоящее время российская армия испытывает критические проблемы с организацией боя в звене батальон, рота, взвод. Это связано с тем, что 80% командиров звена батальон/взвод не владеют, внимание, даже теоретическими знаниями, не говоря о реальном опыте по организации наступления.

При организации наступательных либо штурмовых действий не проводится практическая подготовка, а также не учитываются базовые вещи, такие как фронт и глубина боевой задачи, продолжительность наступления, морально-психологическое состояние л/с.

Опять-таки, всё это обусловлено отсутствием профессионального офицерского состава в подразделениях РОВ, от нижнего до среднего звена.

В результате, в большинстве случаев, управление командирами в ходе боя не осуществляется, либо находится на низком качественном уровне.

Вследствие этого, подразделения РОВ зачастую действуют предельно шаблонно, осуществляя однообразные тактические действия, без маневров подразделениями и огнем, не имея четкой последовательности действий элементов боевого порядка, их смены при выполнении боевой задачи.

По сути, в большинстве наступлений РОВ отсутствует взаимодействие между наступающими подразделениями уровня ШО и ШГр. Взаимодействие отсутствует и на уровне между подразделениями огневой поддержки, в которых так же отсутствует даже базовая организация.

В частности, подразделения огневой поддержки не всегда, а зачастую очень редко, взаимодействуют с органами войсковой и специальной разведки, инженерными подразделениями, подразделениями РЭБ, БпЛА и т.д. Это приводит к снижению эффективности огневого поражения.

Так же, отсутствие профессиональных кадров в рядах артиллерийских подразделений приводит и к тому, что растёт количество расхода выстрелов, которое не соответствует установленным нормам, правилам стрельбы и управлению огнем. В условиях дефицита снарядов - это критическое явление.

Так же, низкий уровень опыта приводит к применению артиллерийскими подразделениями средств огневого поражения, которые не подходят для нанесения существенного урона поражаемому объекту. Это в свою очередь так же ведёт к бессмысленной трате БК, а так же выявлению позиции и даже её потере.

Фактически, российская армия сейчас насыщена настолько непрофессиональной компонентой, что в ближайшие несколько лет, каким-либо образом восстановить офицерский и качественный ресурс в войсках, хотя бы владеющих базовыми знаниями, не удастся. С учётом же тенденций, ситуация будет ухудшаться.

Источник

война в Украине российские войска Александр Коваленко
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

19:52

Что нужно посеять 10 марта, чтобы урожай был "жирным": приметы и что нельзя делать

19:48

"РФ к этому готовится": Жданов назвал два региона, где будут контрнаступать ВСУВидео

19:20

Почему российская армия деградируетмнение

19:18

Нашлась пропажа: стало известно, где находится молчунья Maruv

19:17

Есть на это два года: в Польше требуют, чтобы украинцы вернули "необоснованные" соцвыплатыВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:29

"Мама, я никогда не сдамся в плен": появились важные подробности расстрела украинского военногоВидео

18:25

Слишком глубокие поцелуи: Мадонна подтвердила роман с молодым боксером

18:11

"Мой цветочек Настя": Потап трогательно поздравил Каменских

18:06

В ЕС отменили часть санкции против Пригожина: названа причинаВидео

Реклама
17:57

Владимир Остапчук подарил молодой "жене" кольцо от Cartier за 78 тысяч

17:45

"Всех в военкомат, понятно": в России буйный психолог призвал женщин отправлять мужчин на войнуВидео

17:32

На сцене дочери Кошевого и Ткача и пародия на Шольца: какими будут новые концерты Вечернего Квартала

17:01

Как не выглядеть "теткой" в 50 лет: 7 вещей, с которыми нужно попрощаться и стать довольной собой

16:58

Зачем 9 марта обязательно клали лук и чеснок у кровати: приметы и что нельзя делать в опасный деньВидео

16:48

Favbet Foundation передал ВСУ еще два микроавтобуса Volkswagen

16:38

Угроза для Украины: в Беларусь стянули новые российские войска и эшелоны с техникойВидео

16:31

Скорее умрут, чем предадут: имена женщин, которые влюбляются лишь один раз в жизниВидео

16:30

Грузия не хочет быть Россией: Гела Васадзе - о реальных причинах протестов в ТбилисиЭксклюзив

16:13

Падение Бахмута может произойти в ближайшие дни - СтолтенбергВидео

16:11

"Все божья роса": Макаревич поддержал грузинских протестующих и подколол пассивных россиянВидео

Реклама
15:55

В Украине резко похолодает: синоптик назвала дату приближения мерзкой погодыВидео

15:49

"Мужчины не разбазаривают свой зад": Чичерина села в лужу, пытаясь поздравить россиянокВидео

15:31

"Народ пойдет против диктаторов": астролог предупредила о "расшатывании" в мире уже скороВидео

15:20

Букет будет стоять неделями: 6 золотых правил, как дольше сохранить цветы в вазе

15:18

Безумно вкусный салат из свеклы по-корейски: простой рецепт, который сметают со стола за 2 минутыВидео

15:07

Мог ли боец из Нежина быть военным, расстрелянным россиянами: неожиданная версия

14:32

Зачем добавлять лавровый лист в кофе: ответ удивит

14:30

ВСУ для контрнаступления нужен миллион снарядов - РезниковВидео

14:16

О чем говорят кошки: как понять питомца и нужно ли ему отвечатьВидео

14:16

Ким Бейсингер изуродовала лицо неудачной пластикой

14:14

Любовный гороскоп на весну-2023 от Влада Росса: кто обретет счастье, а кому разобьют сердцеВидео

13:59

"Дать пинка" врагу: ВСУ готовят наступление, Сырский назвал задачу в Бахмуте

13:50

Гороскоп на завтра 9 марта 2023: Девам – риски, Весам – изменения к лучшемуВидео

13:42

Контрнаступление готовится стремительно: 40% военной помощи поступили ВСУ за прошлые месяцы – The EconomistВидео

13:36

"Это кто там выживает? И тебе не стыдно?": дочь Поляковой захейтили за фото отдыха в ПарижеВидео

13:01

Вкусно есть и не толстеть: диетолог объяснила, как совместить жирные продукты и правильное питаниеВидео

12:35

РФ тайно получила от Ирана ракеты, 300 тысяч снарядов и 100 миллионов пуль – Sky NewsВидео

12:31

Резников ответил на "слив" о причастности Украины к подрыву газопроводов РФ

12:29

В Кабмине рассказали, когда в Украину привезут системы ПВО типа Patriot - СМИВидео

12:02

Негаснущая звезда Болливуда: как выглядит Джимми из фильма "Танцор диско" сейчас

Реклама
11:59

Ученые разгадали загадку древнего и жуткого скандинавского чудовища - The TelegraphВидео

11:48

Враг пошел в наступление на Харьковском направлении: в ВСУ назвали "горячий" участок

11:42

"На развалинах поставим флаг РФ": депутат Госдумы раскатил губу и призывает уничтожить КиевВидео

10:59

София Ротару отреагировала на расстрел украинского военного

10:55

"Верили в спасение до последнего": появились подробности гибели легендарного бойца "Да Винчи"Видео

10:51

"Это терроризм": Зеленский жестко высказался о расстреле пленного бойца ВСУ

10:27

Единого государства больше не будет: эксперт предсказал будущее России после войныВидео

10:21

Котлеты будут сочными, а их корочка – хрустящей: добавьте в фарш только один секретный ингредиентВидео

10:13

Запрет на смерть: почему в норвежском городе Лонгйир нельзя умирать

10:12

В Минсоцполитики хотят прекратить платить пенсии части украинцев: кому именноВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Мода и красота
Модные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
Рецепты на Пасху 2023ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять